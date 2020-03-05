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 Іноземців після обсервації в Нових Санжарах бере на поруки МЗС України, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що деякі іноземці, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, летять додому вже сьогодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Усіх евакуйованих українців доправлять додому вже найближчим часом, на них вже очікує транспорт. Що стосується іноземців, ними буде опікуватися Міністерство закордонних справ, посольства та консульства. Дехто відлітає додому вже сьогодні", - зазначив Аваков.

За його словами, іноземні громадяни виїжджають із Нових Санжар двома автобусами, їх бере на поруки Міністерство закордонних справ.

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Іноземців після обсервації в Нових Санжарах бере на поруки МЗС України, - Аваков 01
Іноземців після обсервації в Нових Санжарах бере на поруки МЗС України, - Аваков 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179673
 
 
 Топ коментарі
 
шота до тошноты много этого эффективного министра в последнее время... Ірсіній Бірісівіч доказывает свою нужность, нужник наш неподкупный?
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И врач и таксист и за МИД еще отвечает...мать его новыелица Іноземців після обсервації в Нових Санжарах бере на поруки МЗС України, - Аваков - Цензор.НЕТ 9871
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на поруки можно только преступника взять) объясните это кто то рюкзакову
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То что этих иностранцев не назвали по гражданству, уверен шо там "мышебратья"
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Чого це на по руки а не на руки. На плечі, як рюкзаки можна повісити.
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шота до тошноты много этого эффективного министра в последнее время... Ірсіній Бірісівіч доказывает свою нужность, нужник наш неподкупный?
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И врач и таксист и за МИД еще отвечает...мать его новыелица
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на поруки можно только преступника взять) объясните это кто то рюкзакову
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отправлять или отпускать их по-домам никто не собирается? или они-заложники, пока их правительства не рассчитаются за услуги?
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а чо громадяни України самі додому по Україні не доїдуть? вони аж до китаю добралися, а по рідній країні не можуть?
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Новый министр МВД Аваков сейчас покажет старому министру МВД Авакову как надо боротся с преступностью
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Может вместо на поруки, под опеку!? "По его словам, иностранные граждане уезжают из Новых Санжар двумя автобусами, их берет на поруки Министерство иностранных дел."
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Украинка Анастасия Зинченко, которой не разрешили взять на самолет собачку во время эвакуации украинцев из Уханя, уже вторую неделю ждет обещанной президентом Зеленским помощи. Еще 20 февраля глава государства в телефонном разговоре обещал ее не бросить и найти возможность доставить ее домой.

"1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь забрать меня с собакой, Украина ставит запрет. Причина которого является случай в Гонконге, где у собаки подозрения на коронавирус. И почему-то только Украина поставила такой запрет."
http://www.bagnet.org/news/society/420097/nastyu-zinchenko-s-sobachkoy-iz-uhanya-nikto-tak-i-ne-zabral
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Сидит и пусть сидит там в Китае,там скоро будет безопаснее чем здесь
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Я путаюсь, он точно рулит (только) МВД?
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