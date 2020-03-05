 Іноземців після обсервації в Нових Санжарах бере на поруки МЗС України, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Усіх евакуйованих українців доправлять додому вже найближчим часом, на них вже очікує транспорт. Що стосується іноземців, ними буде опікуватися Міністерство закордонних справ, посольства та консульства. Дехто відлітає додому вже сьогодні", - зазначив Аваков.

За його словами, іноземні громадяни виїжджають із Нових Санжар двома автобусами, їх бере на поруки Міністерство закордонних справ.

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