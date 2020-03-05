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Все про:Зеленський (4682) Кабмін (3825) Порошенко (11589) Немчінов Олег (1)

 "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі". СКРИНШОТИ

Новопризначений міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який зайняв цю посаду замість Дмитра Дубілета, під час президентської кампанії 2019 року був затятим прихильником п'ятого президента України Петра Порошенка і вельми невтішно відгукувався про Володимира Зеленського, коли той ще був кандидатом у президенти.

Про це свідчать публікації на сторінці чиновника в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Немчінов називав Зеленського "Голобородьком" і "резидентом", постив матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла", і висловлював сумніви щодо його відданості країні.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 01
Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 02

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Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 03
Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 04

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 05

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 06

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 07

Також Олег Немчінов у червні 2019 брав участь у "праймеріз" "Європейської Солідарності".

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 08

У день виборів президента, 21 квітня 2019 року, він виклав фото з виборчої дільниці, і плашкою "Проголосував" - прихильників Петра Порошенка.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 09

Немчінов, який став міністром за протекцією свого друга-прем'єра Дениса Шмигаля, "відзначав" дружбу зі Шмигалем у Facebook і дякував останньому за це.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 10

Сам Немчінов вже прокоментував звинувачення на свою адресу щодо команди Зеленського.

"Не встиг приступити до виконання обов'язків, а вже із скриншотів репостів про перебіг виборчої кампанії 2019 року недоброзичливці перекручуюить і коментують! Я дякую прем'єр-міністру за пропозицією стати частиною урядової команди, а Президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція та викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував у 2019 році!"- додав Немчінов.

Резидент, Голобородько, слугакремля: міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за пріоритети у владі 11

4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179660
 
 
 Топ коментарі
 
При смене уже этого правительства, зебилы будут мычать, что это было правительство порохоботов и они снова насрали бобучке в штаны. "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти" - Цензор.НЕТ 902
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Хоть одного нормального назначили.
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Хоть одного нормального назначили.
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про "нормальность" рано судить, но уровень уже явно повыше 95квартала
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ну не зебила же ставить на ответственную должность, где нужно реально работать.
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При смене уже этого правительства, зебилы будут мычать, что это было правительство порохоботов и они снова насрали бобучке в штаны.
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Перш за все це свідчить що СН це недієздатна структура, вони шарпають людей повсюди, незважаючи на їх погляди.
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При зе-демократии может пересесть с министерского кресла на нарьі.)

Переобуваться некрасиво.
Получай гранату.
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Его должность техническая. Секретарь-референт. Его цель координировать кабмин, чтобы он работал и всё.
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Думаете его оставят на должности после этой информации?
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Типу ті, хто його брав на роботу, не бачили інформацію, яка у відкритих джерелах?))
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А чого ні, в них дефіцит людей во всім ланкам .
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Буба такий вразливий...
Думаю, приберуть з кабміну цього новопризначеного.
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Цікаво, що ж скажуть про це зеботи, які другий день в коментах хвалять новий уряд? Вам 100-процентного порохобота підсунули!
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Не смішно, чим більше "порохоботів", тим більше шансів що кабмін запрацює.
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щаз бубуочка образиться, він же ж такий тонкий та ніжний))
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Чого б це, можливо він і не поміняв поглядів, у нас коли від Богдана передзвонили одному з націоналістів з пропозицією зайняти посаду голови РДА, на його зауваження, що він націоналіст і не розподіляє їх погляди, відповіли " нічого страшного, зато в тебе є гроші заплатити за посаду".
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Очередной лакей "чевоизволите".Единственное умение-переобувается в прыжке. "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі" - Цензор.НЕТ 6968
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Скажіть цьому новопреставленому міністру, що підлизать найвеличнішому не вийде - там рука Бєні "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти" - Цензор.НЕТ 1610
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Висновок один - у зебілів закінчились зебіли!)
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Зеленский, ты наш Сокол, кроши всех и подряд, ЗАСЛУЖИЛИ.
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Сам принцип смены правительства напоминает работу генератора случайных чисел
ХЗ кто, ХЗ зачем, ХЗ что умеют, но поменяли - хуже уже не будет.
Что интересно, послужной список и биографии уже не такие далекие от прежней власти.
То есть, принцип - "берем тамаду, он еще точно не воровал" отложили в сторону»
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мммм, крепко.
со вкусом.
смачно.
Уровень троллинга - "Один" и даже не один, а джва.

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да, Героям Слава.
Но отсюда надо валить.
б*же, он же православный, зачем так унижаться то?
а, ок, "этопроверкаверы"
"Резидент", "Голобородько", "слугакремля": критиковавший Зеленского министр Немчинов поблагодарил президента за "приоритеты во власти" - Цензор.НЕТ 2257
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Ну шо.
Значить Зеленський демонструє, що він программіст, а не программа.
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Мы должны признать предательскую сущность нашей нации!!! Тогда у нас будет шанс исправить это! И не ностся с МАНТРОЙ как у нас вумный нарид! Какие украинцы афигенные! Просто правители плохие, а нация супер!
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купили должностью и деньгами...
сегодня купил Зе - завтра перекупит путин...
с таким идти в разведку ну его нах....
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Ви якось однобоко дивитесь, можна уявити що він агент під прикриттям.
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серьезно?!
Да кому он нахрен нужен за деньги!
Просто этот дуболом один из немногих согласившихся!
Шмигатель его привел, с ним вместе его и "закопают".
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Як можна було голосувати за те жалюгідне опудало в картузику репера?.. (питання риторичне).
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Що пан Нємчінов скаже на призначення Тарана в міноборони?
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Вот же ж подлец! Так нагадить порохосісям в штаны..
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"Потери Асада (и России) в Идлибе это только начало. Не отойдут - избававятся головы", - президент Эрдоган.
"Я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину", - артист развлекательного жанра Голобородько в роли президента.
Ощущаете разницу ?
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баканов повинен розібратися з цим чортом який обвів навколо пальця бубочку і прошмигнув в кабмін
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Они бы еще Абу и OksanaТП дали бы должности..
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Вот что крест животворящий должность министерская делает!
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Это доказывает, что служение народу, основная цель украинского чиновника.
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когда мордатого двурушника будут гнать из министерства сраной метлой, эти скриншоты зебилам очень даже пригодятся.
А, вот, обратно затесаться вряд ли помогут...
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Другий уряд Зеленського чекає така ж доля, як і на перший - його незабаром відправлять у відставку. І призначать третій. Який теж виженуть. Тому що справа не в уряді. Питання не в ньому.
Питання в тому, як довго зможе витримувати цей фестиваль дилетантизму українська економіка і з яким зі своїх урядів піде у відставку сам президент.
Віталій Портников
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а портников это нострадамус или баба ванга?
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