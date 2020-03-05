 "Резидент", "Голобородько", "слугакремля": міністр Немчінов, який критикував Зеленського, подякував президенту за "пріоритети у владі". СКРИНШОТИ

Про це свідчать публікації на сторінці чиновника в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Немчінов називав Зеленського "Голобородьком" і "резидентом", постив матеріали, в яких президента охрестили "кумиром бидла", і висловлював сумніви щодо його відданості країні.
Також Олег Немчінов у червні 2019 брав участь у "праймеріз" "Європейської Солідарності".
У день виборів президента, 21 квітня 2019 року, він виклав фото з виборчої дільниці, і плашкою "Проголосував" - прихильників Петра Порошенка.
Немчінов, який став міністром за протекцією свого друга-прем'єра Дениса Шмигаля, "відзначав" дружбу зі Шмигалем у Facebook і дякував останньому за це.
Сам Немчінов вже прокоментував звинувачення на свою адресу щодо команди Зеленського.
"Не встиг приступити до виконання обов'язків, а вже із скриншотів репостів про перебіг виборчої кампанії 2019 року недоброзичливці перекручуюить і коментують! Я дякую прем'єр-міністру за пропозицією стати частиною урядової команди, а Президенту за те, що для нього професіоналізм, проукраїнська позиція та викорінення корупції у владі є пріоритетом над тим, як ти голосував у 2019 році!"- додав Немчінов.
4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.
Переобуваться некрасиво.
Получай гранату.
Думаю, приберуть з кабміну цього новопризначеного.
ХЗ кто, ХЗ зачем, ХЗ что умеют, но поменяли - хуже уже не будет.
Что интересно, послужной список и биографии уже не такие далекие от прежней власти.
То есть, принцип - "берем тамаду, он еще точно не воровал" отложили в сторону»
со вкусом.
смачно.
Уровень троллинга - "Один" и даже не один, а джва.
Но отсюда надо валить.
б*же, он же православный, зачем так унижаться то?
а, ок, "этопроверкаверы"
Значить Зеленський демонструє, що він программіст, а не программа.
сегодня купил Зе - завтра перекупит путин...
с таким идти в разведку ну его нах....
Да кому он нахрен нужен за деньги!
Просто этот дуболом один из немногих согласившихся!
Шмигатель его привел, с ним вместе его и "закопают".
"Я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину", - артист развлекательного жанра Голобородько в роли президента.
Ощущаете разницу ?
крест животворящийдолжность министерская делает!
А, вот, обратно затесаться вряд ли помогут...
Питання в тому, як довго зможе витримувати цей фестиваль дилетантизму українська економіка і з яким зі своїх урядів піде у відставку сам президент.
Віталій Портников