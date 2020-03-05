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 Політика України, Суспільство
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Все про:акція (702) Шеремет (402) Олег Богачук (977) Рябошапка Руслан (318) Кузьменко Юлія (65)

 Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні під Офісом Генпрокурора відбулася акція, метою якої було донести до Руслана Рябошапки прохання про звільнення з-під варти на час досудового слідства підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета лікарки Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Активісти громадської правозахисної ініціативи Free Dr Kuzmenko принесли звернення на ім'я Рябошапки, в якому вони висловлюють невдоволення "некомпетентністю і брехнею" прокурора в цій справі Сергія Зузака.

"Руслане Георгійовичу, ви маєте шанс зробити все правильно і відпустити жінку до своєї сім'ї та сина, лікаря - до своїх пацієнтів. Для цього достатньо буде скористатися статтею 36 КПК України", - йдеться у зверненні активістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрювані у вбивстві Шеремета відмовилися від проходження низки експертиз, - МВС

Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко 01
Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко 02
Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко 03

Також читайте: Робота у справі Шеремета активно ведеться, але поки немає інформації, яку можна публічно озвучити, - Рябошапка

Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко 04
Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко 05
Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко 06
Убивство Шеремета: активісти напередодні можливої ​ відставки Рябошапки просили його про зміну запобіжного заходу для Кузьменко 07

Фото/відео - Олег Богачук

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179656
 
   
 Топ коментарі
 
Сегодня под Офисом генпрокурора прошла акция, целью которой было донести до Руслана Рябошапки просьбу об освобождении из-под стражи на время досудебного следствия подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета доктора Юлию Кузьменко. Источник: https://censor.net.ua/p3179656
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Рябошапка чудово знає, що Кузьменко невинувата, але була команда зверху. Тому ця потворна історія із брехливим звинувачуванням буде йти до логічного кінця.
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А підісрати слугам зебла наостанок? чи у рябокепки пряма кишка тонка?)
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Тонка кишка у этого рябопанамочного. Он уже заявил, что никто его не заставлял и не давал приказы кого-нибудь сажать. Я не я, и рябошапка не моя. Ссыкливый урод, "мой человек прокурор"- как сказал на него осел оманский, что является его полной характеристикой. Но лизание зада кловану все равно не помогло)))))) Пусть у кого есть мозги из новых вазелиновых назначенцев ,это усвоят, если есть чем.
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Так він же заявив ...Що впливу не має .
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Сегодня под Офисом генпрокурора прошла акция, целью которой было донести до Руслана Рябошапки просьбу об освобождении из-под стражи на время досудебного следствия подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета доктора Юлию Кузьменко. Источник: https://censor.net.ua/p3179656
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Рябошапка чудово знає, що Кузьменко невинувата, але була команда зверху. Тому ця потворна історія із брехливим звинувачуванням буде йти до логічного кінця.
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А підісрати слугам зебла наостанок? чи у рябокепки пряма кишка тонка?)
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Тонка кишка у этого рябопанамочного. Он уже заявил, что никто его не заставлял и не давал приказы кого-нибудь сажать. Я не я, и рябошапка не моя. Ссыкливый урод, "мой человек прокурор"- как сказал на него осел оманский, что является его полной характеристикой. Но лизание зада кловану все равно не помогло)))))) Пусть у кого есть мозги из новых вазелиновых назначенцев ,это усвоят, если есть чем.
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Українці ще не зрозуміли, що Зєля їм все бреше? Коли почнуться вимоги відставки?
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А ти розумієш, що тепер це майже неможливо?
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На це є анекдот. Абрам молиться Богу і просить, щоб той дав йому виграти в лоторею автівку. День молиться, два, місяць, рік... І тут під час чергової, хвилюючої молитви він чує голос з Неба:
- Та Я ж не проти, Абрам! Але ти хочаб лоторею піди купи!!!
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Хто хоч раз закликав до відставки Зеленського?(окрім мене?)
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Суцільні скиглення, скиглення, скиглення... Ну і ще обобічні звинувачення. Нам Бог може вже і готовий допомогти, але в чим? Допомогти скиглити? Чи гавкатись одні з одними?
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Тобі говорили, що не треба його обирати, бо далі це твоя відповідальність. Тому відчуй все сповна.
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Як я "люблю" продажних тролів! Спілкування з ними нагадує спілкування з радіоприймачем. Що б ти у них не спитав, вони кажуть - котра зараз година.
Погано, що звичайні люди пішли з цього сайту.
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Іване , як з вами зв'язатись ? Хочу спитати дещо (не особисте)
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Питайте, в мене секретів від українців нема.
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Добре, тоді спитаю тут. Отже, що чути на рахунок закону про дерибан землі і можливої протидії суспільством? В ЗМІ підозріла тиша, не дивлячись на те що вже розглянули більше половини поправок. Чи готуються протесні акції під ВР ? ЮВТ сказала тільки що буде домогатись референдуму. Чи хтось піднімає людей на Київ ? Невже не зрозуміло що ця зграя боїться тільки великих скупчень людей. Я не можу ні до кого достукатись і щось взнати. Чи протест зливають ? Будь ласка , поясніть...
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