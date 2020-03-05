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 Волонтери "МегаПоліграф" збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ. ФОТОрепортаж

Волонтерська група "МегаПоліграф" 10-11 березня планує виїзд на Донбас і просить допомогти зі збором коштів для придбання автозапчастин, медичних приладів та кількох інших речей, необхідних для 10-ї, 57-ї, 93-ї, 72-ї, 59- ї і 1-ї танкової бригад ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці групи в фейсбуці. (наводимо мовою оригіналу)

"Сначала незакрытые потребсти:
- Кабель СИП4 2*16 - 550 м (надо запитать 2 позиции в Широкино и Водяном).
- Кабель СИП4 2*25 - хотя бы 1000 м (на самом деле надо больше; позиция в р-не ДАПа).
- Коробка и раздатка на УАЗ 452. У очень хорошего подразделения - это единственная машина. Коробку и раздатку мы, конечно, заберем с собой на восстановление, но машина должна ездить...
4 бензопилы.
- 2 стабилизатора напряжения (на 2х позициях очень плохо с электричеством: есть риск поломки компьютеров и аппаратуры "слушающей" эфир).
- Топливо. Бак сухой, надо 600л (да - наша фура кушает примерно 35 на сотню). Туда, кстати, тащим скорую; оттуда - забираем в ремонт 2 джипа. Еще одну машину ребята заберут из Киева сами.
- 2 месяца как не можем помочь травматологам одного из наших мобильных госпиталей (сейчас он в Мариуполе). Поспрашивайте знакомых врачей и медсестер - может сможем найти хоть что то... Надо: артроскопическая стойка, ортопедический инструмент: дрель, аппараты внешней фиксации, осциллирующая пила, пластины, винты , стержни, тейпы, ортезы. Можно живое б/у.

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин; 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897", - говорится в сообщении.

Також дивіться: Воювати не зміг, допомагаю в тилу: волонтери в Черкасах ремонтують автомобілі для потреб ООС. ВIДЕО

Також волонтери розповіли про те, що їм вже вдалося придбати.

"Теперь о том, что уже сделано и/или лежит на складе.
- Лопаты/кирки/топоры/колуны/гвозди (да - на 6-м году войны эти позиции в каждой первой заявке).
- 2 холодильника и небольшая морозилка.
- Мешки - около 10000шт (спасибо корпорации "Рошен").
- Монтажная пена, бочки для воды, много медицины, чай, кофе, бытовая химия, палета новых детских вещей (да - заезжаем не только к военным), домкраты, инструменты, стоматологическое кресло (даже такое случается), ноутбук (нужен еще хотя бы один), телевизор 40" и т.д. и т.п.
- 10 функциональных кроватей уехали в госпиталь Днепра; еще 2 - ждут отправки.
- 4 покрышки для Нивы и 4 колеса в сборе для "таблетки" уже у ребят.
- 9 марта - очередная операция "ковролин". Как обычно - нужна помощь по месту. (Левобережка; МВЦ)", - написали вони.

Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 01
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 02
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 03
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 04
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 05
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 06
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 07
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 08
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 09
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 10
Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 11

Смотрите также: "Для нас важно, что его помнят", - в оперативном командовании "Юг" вручают детям погибших бойцов подарки от волонтеров. ФОТОрепортаж

Волонтери МегаПоліграф збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179641
 
 
 Топ коментарі
 
Кажется мне, что скоро опять будет возле каждого маркета тачка стоять, будем складывать крупы, чаи, сахар ...... с таким министром обороны и главнокомандующим, печаль мужики, печаль.
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Скину на карту. Как в 14-15 годах!
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Багатії на армію не дають грошей.Цікаво,чи в Туреччині би таке було?
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Два генерала:- Говорят, что среди гражданских попадаются умные люди. - Да? И почему же они не ходят строем? Дядя во всех современных и продвинутых армиях, кроме РФ - нет строевого устава! Представь!
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А в супер-современной рашке-парашке?
Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ - Цензор.НЕТ 6780

Волонтеры "МегаПолиграфа" собирают средства на автозапчасти, медприборы и прочие потребности для 6 бригад ВСУ - Цензор.НЕТ 6207
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Кажется мне, что скоро опять будет возле каждого маркета тачка стоять, будем складывать крупы, чаи, сахар ...... с таким министром обороны и главнокомандующим, печаль мужики, печаль.
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Просто какой-то трэш! И этого не хватает, чтобы победить армию РФ? Коробка для уаза, 600 литров бензина, и 1000 метров кабеля... Хм. Как всё серьёзно.
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Кац, этого не хватает, чтобы обустроить быт. А кацманавты сами себя победят.
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Не пи#ди. Всего у них хватает. Порошенко сделал такую армию, которой нет равных на свете.
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Молодці.
Вони не втомилися!
Вони справжні!
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