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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Черненком попрощаються завтра на Чернігівщині. ФОТО

Завтра, 6 березня, у селі Мамекине Новгород-Сіверського району Чернігівської області об 11:00 відбудеться церемонія прощання з Володимиром Вікторовичем Черненком, 1995 року народження, старшим сержантом, головним сержантом 1-го взводу 1-ї роти 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 3 березня о 17:40 в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області від смертельного поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Володимир Черненко народився 28.01.1995 року. Походив з багатодітної родини. Був призваний на військову службу 15.05.2015 року, з 01.03.2017 проходив службу за контрактом у 58-й ОМПБр.

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У нього залишилося двоє братів і три сестри.

Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Черненком попрощаються завтра на Чернігівщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179624
 
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