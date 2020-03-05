 Із загиблим на Донбасі воїном 58-ї ОМПБр Володимиром Черненком попрощаються завтра на Чернігівщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Володимир Черненко народився 28.01.1995 року. Походив з багатодітної родини. Був призваний на військову службу 15.05.2015 року, з 01.03.2017 проходив службу за контрактом у 58-й ОМПБр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Черненко загинув 3 березня в зоні ООС унаслідок обстрілу з боку найманців РФ. ФОТО

У нього залишилося двоє братів і три сестри.