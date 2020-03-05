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Все про:Держприкордонслужба (2443) заборона (617) Росія (26624)

 Співакові і флейтисту з РФ заборонено в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованих Криму і Донбасу, - Держприкордонслужба. ФОТО

Вчора в двох пунктах пропуску "Бориспіль" і "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили і не пропустили в Україну двох громадян РФ, які раніше відвідували окуповані території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Стосовно першого – пасажира рейсу "Рига – Київ" спрацювала база даних, в якій містилися доручення правоохоронних органів щодо нього. Окрім цього, в ході бесіди співробітники Держприкордонслужби також з’ясували, що колись учасник одного із російських музичних гуртів, а нині сольний виконавець нещодавно гастролював у окупованому Донецьку. Звісно ж, потрапив він туди у незаконний спосіб – через закритий пункт пропуску на непідконтрольній українські владі ділянці українсько-російського кордону. У такий же спосіб він і залишив окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

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Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.

Перетнути державний кордон російському флейтисту завадило порушення українського законодавства. Правоохоронці з’ясували, що ця особа відвідувала територію окупованого півострову АР Крим.

В обох випадках громадянам РФ відмовлено в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.

Співакові і флейтисту з РФ заборонено вїзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованих Криму і Донбасу, - Держприкордонслужба 01
Співакові і флейтисту з РФ заборонено вїзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованих Криму і Донбасу, - Держприкордонслужба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179610
 
   
 Топ коментарі
 
Небось рузьге игрок на кожаной флейте?
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Небось рузьге игрок на кожаной флейте?
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Нехай на шкіряній флейті Душиліна грає цей кацапчик.
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канкуренты вакарчуку не нужны
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Дивно, що СН продовжують політику Порошенка Певцу и флейтисту из РФ запрещен въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированных Крыма и Донбасса, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 552
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Я думаю Украина как-то переживет без флейтиста скрепонутого
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Пусть учатся членом на рояле играть кузнечика. Таких пускают даже в президенты.
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Да, флейтист-то точно зря сунулся.
В комментах ему не поздоровится))
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Шобы ты kurwa всю свою жизнь играл на дудке волосянке!падла
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У нас и своих хватает талантов, знаю одного паренька - на рояле без рук может исполнить Співакові і флейтисту з РФ заборонено в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованих Криму і Донбасу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2360
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да, в первом акте он- флейтист,
но, во втором -сепаратист...
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Москальня таки тупа, гастролюйте або в Криму з Донецьком або в на іншій території України.
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