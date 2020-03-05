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Все про:Аваков (1502) Держприкордонслужба (2443) корабель (698) Франція (871)

 Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано. ІНФОГРАФІКА

4 березня Верховна Рада ратифікувала Угоду між урядами України та Франції про посилення системи морської безпеки і охорони кордону. У результаті її реалізації за три роки Державна прикордонна служба України отримає 20 сучасних патрульних кораблів французької компанії ОСЕА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За словами міністра внутрішніх справ України, посилення системи морської охорони та захисту кордонів - це вже другий надзвичайно важливий, після авіації МВС, за масштабом українсько-французький проєкт.

Глава МВС зазначив, що український морський кордон сьогодні - це 1448 км або - 765 миль морської ділянки державного кордону України, з яких: 509 миль – Чорним морем, 132 милі – Азовським море, 26 миль - Керченською протокою, 98 миль - протяжність кордону по річці Дунай. Площа виключної (морської) економічної зони сягає понад 21 000 квадратних миль.

"Так як морська ділянка українського кордону на сьогодні найбільш незахищена - ми потребуємо посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 наших прикордонних кораблів і катерів, а 80% наявних суден - технічно застарілі та потребують постійного оновлення", - сказав Аваков.

Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано 01

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Зазначається, що пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України та максимально відповідала потребам прикордонної служби. Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію - кожен 4 корабель буде побудовано на одному з Миколаївських суднобудівних заводів України. Більше того, судна виготовлятимуться з морського алюмінію, тому вони будуть більш легкі та маневрені.

"Наша мета - максимально використовувати продукцію українських виробників, яка відповідає європейській якості та українським потребам (швидкісні RIB-човни – Харківського виробництва, корабельне озброєння тощо); отримати сучасні технології та навички роботи з морським алюмінієм", - розповів міністр.

Аваков зазначив, що за 3 роки усі 20 кораблів будуть на озброєнні Державної прикордонної служби України, а українські корабели зможуть вже самостійно будувати аналогічні судна для наших потреб.

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Окрім виробництва та поставок суден, проєкт містить систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

Вартість контракту між Францією та Україною становить 136 500 000 євро. Вартість одного повністю укомплектованого корабля – 6 825 000 євро. Ці кошти Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.

Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано 02Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано 03
Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано 04
Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано 05
Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано 06
Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179589
 
 
 Топ коментарі
 
А при Пете катера в стране строили, работу украинцам давали.
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Чекайте, тобто всі критикували катери кузні порошенка за тонку броню і замовили катери взагалі без броні???
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Итак, алюминиевая лодочка Авакова - 6 825 000 евро. Брони никакой, а из вооружения там будет масимум пулемет...

На фото, кстати https://ru.wikipedia.org/wiki/UMS-1000, которые собираются в Украине. Из вооружения - два пулемета. О стоимости информации не нашел, но сомневаюсь, что там будет 6 млн. баксов.

А теперь смотрим, к примеру, на "Гюрза-М", на котором зарабатывал "барыга" :
Средняя стоимость одного МБАК - 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.), что на 46,705 млн. грн. (1,674 млн. долл.) выше плановой. Средний курс гривны к доллару в 2017 г.-27,52 грн./долл. https://diana-mihailova.livejournal.com/1668246.html

Вам мало рюкзаков, зеленые дятлы?
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А какой Был судостроительный Завод и что в Итоге . И так во многом. Восстанавливать , Пора , а не уничтожать и Давать другим зарабатывать , когда своим работы Нет.
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Ты что Какой союз , - Ракеты пускали а по жрать по Талонам , сапоги купить нужно тонну травы сдать , - Та не за какие деньги только не в союз.На душу населения выплавляли 7 тонн стали . Скажи тебе сколько стали Нужно что бы на хлеб намазать.И Пели песни .- Весь мир мы разрушим , а за тем , - и Вот , что имеем то Имеем.
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А #Чорт всё с французами гешефты мутит, то вертолеты закупит своим мусорам, то катера протолкнет пограничникам...
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Так они еще и не бронированные, а алюминиевые? Так их с охотничьего ружья топить можно.
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Давайте не путать ПАТРУЛЬНЫЙ катер с ВОЕННЫМ. Вы же не сравниваете патрульный мусорской автомобиль с танком? Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано - Цензор.НЕТ 6230
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"Поскольку морской участок украинской границы на сегодня самый незащищенный - мы нуждаемся в усилении и мобильности на воде. ...", - сказал Аваков.
Т.е. алюминий так усиленный
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Макрон "цілується" з пуйллом і заробляє на Україні...
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Чекайте, тобто всі критикували катери кузні порошенка за тонку броню і замовили катери взагалі без броні???
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Катера ленинской кузни критиковали не за отсутствие брони, а за "речное" предназначение, а не морское.
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А при Пете катера в стране строили, работу украинцам давали.
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У самих верфи стоят, зато даем работу иностранным верфям.. пипец абсурд ... видать аваков откатик получает, уж больно он щепетильно к этим заказам относится... свои верфи поднимать нужно... во всем мире строительство судов прибыльное дело, у нас как всегда наоборот.. парадокс
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а 80% имеющихся судов - технически устаревшие и требуют постоянного обновления ", - сказал Аваков. Источник: https://censor.net.ua/p3179589\\\\\\\\

арсен, иды ты на, иди ты на, иди ты на.

б*же, да норм ракетные системы на шасси даже Краза - перекроют возможность высадки русни, это даже дешевле.
но правда.... надо Гетьмана. Вон как Эрдоган, очень долго терпел, но теперь гробовщики Пскова, Ростова и прочего г..вна, имеют нехилый заработок, клея гробы для "сирийцев". Тот - Ванхаладин, этот - Иваносмаил, еще другие - Почастямтелсложиил....
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в основном беженцев подбирать. Или запустить в городские озера.
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не смотря ни на что я рад . да Аваков и остальные себе по любому кусок бюджета урвали . да только пять из двадцати будут построены в Украине . но в любом случае это хоть какое то поступательное движение вперед

я понимаю что сейчас материлизуется ИгорьL и остальные военные эксперты и станут кричать что на катерах нет брони . отсутствуют межконтинентальные ракеты и нет лазерных пушек и гравицап для межпланетного перелета но в целом для своих задач катера очень не плохие . дай бог ЗЕлюки и про ВМСУ вспомнят
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тобто "барига" будував броньовані катери, а "нєбаригі" за ту ж суму навіть броню на поставили? Вас це влаштовує?
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тобто вы не причитали мой пост . точнее его первую часть . да ?

давайте так . у нас есть два варианта

1) ни хрена не делать . не пополнять корабельный состав

2) строить новые единицы

деньги украдут в любом случае . но я считаю когда крадут и что то делают это лучше чем когда крадут и ничего не делают . вариант когда не крадут это пока не про нас

теперь про броню . она конечно влияет на цену но все таки на нее больше влияет водоизмещение корабля Ocea FPB 98 имеет водоизмещение 100 тонн Гюрза 38 тонн . таким образом француз в три раза больше

теперь о цене

Средняя стоимость одного МБАК Гюрза М - 171,685 000 грн.
стоимость француза неизвестна . весь контракт 136.5млн. евро . то есть 3 800 000 000 грн . если разделить на 20 то выходит 190 000 000 за штуку . но фишка в том что в стоимость контракта входит подготовка экипажей . ЗИП . доставка в Украину и тд. так что цена в принципе адекватная и она точно не дороже Гюрзы
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французкие катера будут поставляться БЕЗ вооружения, а теперь добавьте закупку и установку на них вооружения ))
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когда вы пишете "вооружение" надеюсь вы понимаете что это пограничный катер . и ВСЕ его вооружение это в лучшем случае малокалиберная пушка а в реальности это скорее всего крупнокалиберный пулемет . и стоит он ..... вообще ни хрена не стоит . на складе лежит со времен союза и ждет своего часа
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А нельзя ли ума у французов прикупить - бюджет Франции расходуется исключительно на товары, особенно - военные, французского производителя. Потому у французов есть всё, а у нас не будет нихрена.
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чмосква топить нас руками своїх агентів вимиваючи вільні кошти з бюджету. Все за підручником
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Я, звичайно, розумію, що Москва зараз майже лайливе слово, але довбодятів або безкорисливих любителів грошових знаків у нас і своїх вистачає.
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Итак, алюминиевая лодочка Авакова - 6 825 000 евро. Брони никакой, а из вооружения там будет масимум пулемет...

На фото, кстати https://ru.wikipedia.org/wiki/UMS-1000, которые собираются в Украине. Из вооружения - два пулемета. О стоимости информации не нашел, но сомневаюсь, что там будет 6 млн. баксов.

А теперь смотрим, к примеру, на "Гюрза-М", на котором зарабатывал "барыга" :
Средняя стоимость одного МБАК - 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.), что на 46,705 млн. грн. (1,674 млн. долл.) выше плановой. Средний курс гривны к доллару в 2017 г.-27,52 грн./долл. https://diana-mihailova.livejournal.com/1668246.html

Вам мало рюкзаков, зеленые дятлы?
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«ГЮРЗА-М» ВООРУЖЕНИЕ
2 х дистанционно управляемых морских боевых модуля БМ-5М.01 «Катран-М» в составе: - 30-мм автоматическую пушку ЗТМ1 - 30-мм автоматический гранатомет - 7,62-мм пулемет КТ - 2 х ПТУР «Барьер» с лазерной системой наведения ПЗРК Оптико-электронная система управления огнем.
Французские патрульные катера класса OCEA FPB 98. Что касается вооружения, то оно в комплекте к этим катером не поставляется, однако модель предусматривают его установку. Однако стоит заметить, что Ocea - это частная компания, а катера FPB 98 и FPB 110 поставляются пока что исключительно в страны так называемого "третьего мира". По состоянию на сегодня находятся на вооружении Нигерийского флота (одна единица), Суринамского национальной армии (одна единица) и Алжирского национального флота (одна единица).

Что касается возможности их производства в Украине, то у нас как раз простаивает без дела ГП "Николаевский судостроительный завод" (до недавнего времени - ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара".
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Франція займає проросійську позицію. З вдячності чмосква руками свого міністра рюкзакяна за наш с вами кошт оплачує Франції її зговірливість по українському питанню.
У мене все.
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Это вам не рюкзаки в Украине покупать, там можно номально в тихаря прибарахлится
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Ну коли наріт не захотів згуртуватись навколо свого гетьмана, а втопив його своїми ж руками - то що ви хочете? Може путін і прав, що нема ніякої України?
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Маючи кораблебудівні заводи в Україні, чорт Аваков заради відкатів замовляє гівно за сотні мілонів!!! Але Зеленський це схаває!
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