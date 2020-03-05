 Франція за 3 роки побудує для Держприкордонслужби 20 сучасних катерів: контракт на 136,5 млн євро підписано і ратифіковано. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За словами міністра внутрішніх справ України, посилення системи морської охорони та захисту кордонів - це вже другий надзвичайно важливий, після авіації МВС, за масштабом українсько-французький проєкт.

Глава МВС зазначив, що український морський кордон сьогодні - це 1448 км або - 765 миль морської ділянки державного кордону України, з яких: 509 миль – Чорним морем, 132 милі – Азовським море, 26 миль - Керченською протокою, 98 миль - протяжність кордону по річці Дунай. Площа виключної (морської) економічної зони сягає понад 21 000 квадратних миль.

"Так як морська ділянка українського кордону на сьогодні найбільш незахищена - ми потребуємо посилення та мобільності на воді. В окупованій АР Крим залишилися бази та 19 наших прикордонних кораблів і катерів, а 80% наявних суден - технічно застарілі та потребують постійного оновлення", - сказав Аваков.

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Зазначається, що пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України та максимально відповідала потребам прикордонної служби. Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і погодилась на часткову локалізацію - кожен 4 корабель буде побудовано на одному з Миколаївських суднобудівних заводів України. Більше того, судна виготовлятимуться з морського алюмінію, тому вони будуть більш легкі та маневрені.

"Наша мета - максимально використовувати продукцію українських виробників, яка відповідає європейській якості та українським потребам (швидкісні RIB-човни – Харківського виробництва, корабельне озброєння тощо); отримати сучасні технології та навички роботи з морським алюмінієм", - розповів міністр.

Аваков зазначив, що за 3 роки усі 20 кораблів будуть на озброєнні Державної прикордонної служби України, а українські корабели зможуть вже самостійно будувати аналогічні судна для наших потреб.

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Окрім виробництва та поставок суден, проєкт містить систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу.

Вартість контракту між Францією та Україною становить 136 500 000 євро. Вартість одного повністю укомплектованого корабля – 6 825 000 євро. Ці кошти Україна отримає через спеціальне запозичення під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків.









