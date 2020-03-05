EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2006  10
Все про:Львівщина (1061) МВС (1630) відкат (42) шахта (191)

 Керівника шахти на Львівщині затримано за організацію системи "відкатів", - МВС. ФОТО

За організацію системи одержання неправомірної вигоди затримали керівника вугільної шахти у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Співробітниками обласного управління стратегічних розслідувань, слідчого управління поліції та прокуратури області були задокументовані численні факти одержання посадовцем "відкатів"… Посадову особу та представника комерційної структури затримано під час передачі коштів", - йдеться в повідомленні.

Було задокументовано протиправну діяльність керівництва однієї з вугільних шахт регіону. З метою власного збагачення налагодили процес реалізації вугілля за готівку, без належного відображення у бухгалтерському обліку, а також продаж вугілля за заниженою ціною. За таку збиткову для підприємства "послугу" отримували від покупців "відкат" у розмірі 250 гривень з однієї тонни.

У межах кримінального провадження упродовж лютого - березня цього року було задокументовано понад 20 фактів одержання керівником шахти неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності. Кошти були надані за можливість придбання якісного вугілля за заниженою ціною.

Чиновника вугільного підприємства і представника товариства затримали під час передачі чергового "траншу". Загальна сума отриманого "відкату" становить 27 650 грн.

Вирішується питання щодо повідомлення керівникові вугільної шахти про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, представникові комерційної структури - за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновника Секретаріату Кабміну, що упіймався на хабарі 2,5 млн грн, заарештовано із можливістю застави 1 млн грн, - ДБР

Керівника шахти на Львівщині затримано за організацію системи відкатів, - МВС 01
Керівника шахти на Львівщині затримано за організацію системи відкатів, - МВС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179555
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну и что мы Имеем , - Шахтеры без зарплаты в То время как на шахты идут громадные бюджетные деньги субсидирующих Их. Кошмар , а пенсионерам не могут добавить 250 гр.
 показати весь коментар
 
 
Была бы шахта частной, проблемку решала бы охрана шахты, состоящая из уволенных по сокращению прокурорских Руководитель шахты на Львовщине задержан за организацию системы "откатов", - МВД - Цензор.НЕТ 6163
 показати весь коментар
 
Шановні читачі! Підпишіть будь ласка петицію до президента щодо відставки чинного міністра енергетики Оржеля, який прагне знищити вітчизняну вугільну енергетику на догоду російському агресору та експортерам електроенергії з Росії.
Попри те, що вчора Кабінет міністрів Гончарука було відправлено у відставку, ця петиція досі є актуальною, оскільки нового міністра енергетики ще не призначено. І дуже важливо, щоб новий міністр енергетики України усвідомлював важливість збереження та розвитку вугільної галузі, без якої гарантувати енергетичну незалежність України неможливо.
 показати весь коментар
 
и такое везде, на каждом шагу! как можно навести порядок в этой стране?
 показати весь коментар
 
Сделать страну "не этой", например. Построить совсем другую
 показати весь коментар
 
из чего построить? людей не изменить! какую зарплату не поставь, все равно будут искать лазейки, чтобы дополнительно урвать за государственный счет!
 показати весь коментар
 
Этот "государственный счёт" должен быть настолько мал, чтобы нас с вами это не волновало
 показати весь коментар
 
И ТАК ВЕЗДЕ! А ПОТОМ **** НОЮТ ЧТО НЕТ ЗАРПЛАТ! Х#Й НА ВОРОТНИК ВАМ А НЕ ЗАРПЛАТУ!
 показати весь коментар
 
 
1. Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает, предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения -наказывается штрафом от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 25500 грн.)с 250 25 официально в казну отслюнявит, полтос адвокату, полтос судье, сотка прокурору, так что в принципе по нулям, на следующей сделке всё отобьёта не пишут шо за скотиняка и каким образом их спалила? коммерсов видно пресанули хорошо за ворованый госуголь
 показати весь коментар
 
С этих шахт только убытки, нужно их понемногу закрывать.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору