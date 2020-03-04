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 Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія. ФОТОрепортаж

З 4 березня комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" посилило контроль над обробкою дезинфікуючими речовинами транспортних засобів загального користування на кінцевих зупинках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Одеси, заходи проводяться згідно з рішенням міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Якщо раніше щоденна дезінфекція проводилась на території депо після закінчення вечірньої зміни, то тепер процедура проводитиметься ще й під час перезміни", - наголошується в публікації.

Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 01

Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 02
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 03
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 04

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Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 05
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 06
Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія 07
Фото: omr.gov.ua

Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.

У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179525
 
 
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респираторы есть, а фильтров для них нет
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Вообще жесть, зачем дезинфицировать ведь все же хорошо?
Три аленя в масках без фильтров лазят с дешевыми опрыскивателями... если сюда придет болезнь, то будет массовый мор!
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ППЦ... В масках без фильтров! На голову мне это не налазит.
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а, а то я подумал что вы не поняли как может быть маска без фильтра и зачем он там Из-за угрозы коронавируса городской транспорт в Одессе дезинфицируют дважды в день, - мэрия - Цензор.НЕТ 2984
Потому что те кто их туда послал именно так и подумали! Просто фильтра дорогие, решили сэкономить на чужем здоровье. Комплект примерно 300-500грн
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А насколько хватает фильтра не в курсе?
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Ну это не противогаз, но у меня ребята используют 3М на работе при поклейке, хватает на на 1 неделю при 5 часах поклейки, методом распыления. от клея не то что бы туман но фигачит нормально, если снять маску можно можно и легкие поклеить из нутри.
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а в случае дезинфекции тролейбуса то они будут вечные
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Это лучше уточнять у производителя или продавцов. Потому как фильтры отличаются по маркировкам и обьему.
А если Вы имеете ввиду для дезинфекции то думаю комплекта на месяц, а то и дольше хватило бы.
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Интересненько. А вот у нас в Киеве дезинфицируют так просто, "не зависимо" ни от чего.... Через загрозу коронавірусу міський транспорт в Одесі дезінфікують двічі на день, - мерія - Цензор.НЕТ 8996
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