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 Політика України, Фоторепортаж
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 "Слухаємо президента і голосуємо", "Зняли Гончарука. Перший у залі", - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

Драматичний день у ВР - на позачерговому засіданні ВР 4 березня депутати відправили у відставку Олексія Гончарука і призначили прем'єром Дениса Шмигаля. Також було призначено більшість міністрів нового Кабміну.

День 4 березня від кореспондента Цензор.НЕТ.

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 01

У Раду прибув президент Зеленський

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 02

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 03

Урядова ложа перед відставкою

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 04

Фракція "Слуга народу"

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 05

Прем'єр Гончарук - останній день на своїй посаді

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 06

Фракція ЄС

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 07
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 08

Виступ Зеленського 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 09
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 10


Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 11

Гончарук перед відставкою

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 12

Глава фракції "СН" Корнієнко і віцеспікер Стефанчук

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 13

4 березня Шмигаль став прем'єр-міністром України

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 14
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 15

Голосування за відставку 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 16

Керівництво фракції "СН" - Корнієнко та Арахамія разом з колегою Дубінським

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 17
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 18

Дубінський і Деркач

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 19
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 20
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 21

"Слуга народу" Сольський 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 22

Нардеп від ЄС Гончаренко різко критикує позицію фракції "СН"

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 23
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 24

Гончарук після відставки 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 25
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 26
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 27
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 28

Депутати за читанням Цензор.НЕТ

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 29

"Слуга народу" Ткаченко і президент Зеленський


Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 30

Листування "слуг народу" - Команда Арахамії: "Усі в кінозал. Картки з собою. Слухаємо президента, прем'єра і голосуємо. Питання передаємо Фрісу".


Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 31

Переписка "слуги народу" Литвиненка

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 32
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 33

Відповідь абоненту "Славон" - перший у залі. Ми їх возимо.

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 34
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 35

Стефанчук і Зеленський 

Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 36
Слухаємо президента і голосуємо, Зняли Гончарука. Перший у залі, - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня 37

У деяких депутатів вистачало часу на вивчення праці російського ліберального історика Олега Хлевнюка.

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179481
 
   
 Топ коментарі
 
Вынос "старого" правительства

"Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта - Цензор.НЕТ 1003
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А не так страшен корновирус , как этот цирк безумных .
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Нет и не было никакого правительства Гончарука. Есть ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и меняет портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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чем он так страшен, чтобы иметь свое правительство. Он засланный казачек и все, шут, согласный показать свое нижнее белье.
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А не так страшен корновирус , как этот цирк безумных .
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но ещё опасней этого цырка безумцов, то общество которое создало этих актёров, если честно, мало вопросов к этим безумцам, куда больше к тем прикольным идиотам, кто это создал.
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народ верует в ящик...
это диагноз на ближайшее время
вместо арбайтен-арбайтен и арбайтен
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Фото преЗедента - зачетные ракурсы 🤣🤣🤣, особенно понравилось фото преЗека и внизу надпись: «голосование за отставку».......😂
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На должность министра обороны может быть назначен генерал Андрей Таран, подозреваемый ранее в госизмене, и в задачу которого входит остановка движения Украины в НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

Он напомнил о том, что после мюнхенской конференции по безопасности нынешний глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о готовности НАТО к усилению сотрудничества с Украиной и повышению уровня взаимоотношений до партнера с расширенными возможностями. Это должно произойти, если реформы военного сектора будут продолжаться в том же темпе.

Бывший парламентарий отмечает, что эта информация очень разозлила обитателей Кремля, а президент России Владимир Путин дал указание Дмитрию Козаку, который находится на связи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сорвать соответствующие планы посредством замены министра обороны Украины.

«Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, кто остановит продвижение Украины в НАТО», - написал Береза.

Экс-нардеп уверяет, что против данного человека выступает ряд военных, считающих его изменником и предателем. Он пояснил, что назначение такого человека на пост министра обороны просто недопустимо. Береза убежден, данный министр полностью согласован с Москвой и будет назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО. Грядущее повышение статуса Украины в НАТО вызвало сильное раздражение в Москве.
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Колбаса по 2.20@P22067877 5 ч

Зеля думает, что он повелитель морей и океанов и утверждает министров у себя в голове. Только так я могу объяснить что трое из "узгоджених" отказались
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А где фотка как Петя перетирает с Зелей а потом жмет ему руку?
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Президент Владимир Зеленский намерен сменить министра обороны Украины из-за того, что Андрей Загороднюк не сошелся с ним во мнении относительно разведения войск на Донбассе. Об этом в комментарии InfoResist рассказал бывший офицер оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса Олег Жданов.

«Загороднюк, насколько я знаю, вроде как реально начал разбираться в этой обстановке и один из вопросов, по которому он не сошелся во мнении с президентом, - это то, что он стал настаивать на отказе от политики разведения войск. Это стало роковой ошибкой Загороднюка и проблемой пребывания на этом посту. Дело в том, что у нас там не все так хорошо, как рассказывают. В плане обстрелов и потерь. Именно на участках разведения. А Зеленский хочет еще подготовить как минимум пять участков на разведение», - пояснил Жданов.
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Прокачался. Или купил десяток запасных жизней.
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Такого ніде більше в Європі немає.Але це все обрали Українці.Значить і українці такі ж.
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Нет, просто людей обманули. Януковича тоже ш вибирали украинцы.
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Greta Kinuo Е,ні.Просто багато українців цього хочуть,бо такі вже є по своїй сутті.
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украинцы - советские люди в своей массе, им подавай светлое будущее на тарелочке,
любые фокусы пройдут....
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
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"Когда предшественники "крали", казна была полной", - нардеп указал на "неспособность Зеленского управлять страной"
Политика 04-мар, 09:049 2 608 0

По мнению народного избранника от фракции партии "Европейская Солидарность" Артура Герасимова, за все время своего правления президент Владимир Зеленский показал, что он не способен эффективно править государством, проявив свою "полную некомпетентность". Такое заявление прозвучало из уст нардепа с трибуны Верховной Рады.

"За этот почти год Зеленский продемонстрировал свою полную некомпетентность и неспособность управлять страной", - заявил Герасимов.

При этом он отметил, что по его мнению, едва ли не каждая кризисная ситуация, которая произошла при его каденции, только доказала его несостоятельность как компетентного государственного лидера.

"Сбивают российской ракетой украинский самолет, а он потерялся в Омане; россияне начинают наступление 18 февраля, а для него это просто провокация; коронавирус еще не пришел, а экономику уже развалили", - привел несколько примеров нардеп, после чего обратил внимание своих присутствующих коллег на то, в каком плачевном состоянии находится украинская экономика.

При этом он обратился и к своим коллегам из правящей партии и спросил, "почему резко упали поступления в бюджет и почему они отказываются от автоматической индексации пенсий?"

Также Герасимов не обошел стороной и еще несколько достаточно болезненных тем для экономики Украины и отметил, что при "папередниках", на которых всегда валили всю вину в нашей стране, ситуация была несколько иной: "Когда предшественники, как вы говорите, "крали" - казна была полной, а экономика демонстрировала стабильный рост. Как только пришли "честные" и перестали воровать - деньги кончились, а экономика пошла вниз", - подчеркнул нардеп.

Закончил свой Герасимов спич о власти Зеленского, вспомнив о знаменитом заявлении Разумкова о так называемом "турборежиме": "То выходит - вы либо воруете в "турборежиме", либо врете с таким же ускорением", - резюмировал народный избранник.
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На одному фото клоун вхопився за ніс, напевне непереборне бажання втягнути доріжку порошочка.
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Замена клоунов в цирке ЗЮ состоялась! Мои поздравления ЗЮ дебилам.
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Я извиняюсь, а Азиров скоро приедет (и возглавит)?
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Олексiй Гончаренко просто розчавив шмарклю.
молодець. так його, так шмарклю недолугу!

https://youtu.be/Gv6JVQgp8TM
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Две шаги налево,
Две шаги направо,
Шаг вперьод
И два назад!©
Новий курс под гарантией Гаранта.
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абордажная брігада гробовщіков уже на борту
то гробануть чи гробануться?
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хм и хз...., но таки да.....
когда смотрю на все это, то трудно не согласится...



"Слушаем Президента и голосуем", "Сняли Гончарука. Первый в зале", - как отправляли в отставку Гончарука и назначали Шмыгаля, - день работы ВР 4 марта - Цензор.НЕТ 7640 SayNoEuro2012

@SayNoEuro2012

·6 ч

Ви ж розумієте, що люди як зєлєнскій і його сєпарська команда не були б при владі, якби український нарід не був генетичним сміттям і скотом, порівняно з яким москалі - нація атлантів?
Розслабтеся і отримуйте задоволення від справедливої розплати за дегенератство.
Україні кінець.
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Зеленскому нужно заканчивать с этим шабашем и йти на радикальные меры.
Первое полугодие просто провал.
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Сначала -- хотя-бы понимать хоть что-то в этом, иметь хоть элементарное понятие о вопросе.
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а ведь они так же стоя аплодировали своему выбору, когда утвердили уже отставного премьера - кто из вас аплодирует стоя своим ошибкам и проколам - а эти безумцы без проблем и то же сделает следующии раз.
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Мені сподобалась, як Аваков перерахував запаси наркоти в закромах МВС. Кого він хотів зацікавити?
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А где рожа Зеленского в момент выступления Гончаренко?

Тема дня не раскрыта!!!!


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Порохогниды торжествуют - борца с вальцмановской коррупцией отправили в отставку. Теперь премьером будет такое же г.. как Гройсман.
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На самом деле, Порошенко-не Вальцман, а Зеленский-совсем не Голобородько.
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***
травка зеленеет... солнышко блестит
бледный и задумчивый...кое-кто сидит.
держит крепко-крепко сразу две ноздри
о шаурме мечтает...съел бы... сразу три
"Слухаємо президента і голосуємо", "Зняли Гончарука. Перший у залі", - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня - Цензор.НЕТ 9649

...
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- шмыгаль шмыгаль. кто такой шмыгаль, не припомню?! - так эта приятель семён семёныча шпака...
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Адам Смит@_Smithchenko 1 ч

Звучит дико, но над Печерском (похоже, что над Липками) сейчас грохочет салют.
Ровно 20:00. Совпадение? Слишком совпадение! Это сейчас так принято назначение нового правительства праздновать?!
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вспомнил старый анегдот про евреев. два еврея стоят и чтото между собой обсуждают. к ним подходит не знакомый, тоже еврей, полчаса молча стоит и сушает а потом говорит: ой....... не ....бите мне мозги, и уходит
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Метатель анализов пытается удержать рейтинг заменой одних обезьян на других, возможно более профессиональных метателей экскрементов. Собственно за это умение он был выбран главой стаи. Только, к сожалению, кроме этого умения у "керовника" других талантов за 9 месяцев обнаружить не удалось. Поэтому, боюсь, кроме призывов обвалять в экскрементах всех противников вокруг (возбудить дела да посадить всех оппонентов и побыстрее не зависимо от наличия состава преступления) ожидать других чудес стае обезьян не приходится. Рекомендую запасаться бананами, а то нечем будет в противников кидаться зеленым макакам.
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