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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:добровольці (385) УБД (70) Рибальченко (1) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (43) Коляда Оксана (42) Гергерт Андрій Червень (4)

 11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України видало перші 11 посвідчень про присвоєння статусу учасника бойових дій добровольцям.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вшановуємо добровольців, вручаючи їм статус учасника бойових дій:

  1. Долинський Павло Анатолійович, ДУК
    2. Полонніков Віталій Васильович, ДУК
    3. Приймак Катерина Андріївна, ДУК
    4. Рибальченко Олег Ігорович, ОУН
    5. Фундурат Микита Андрійович, ДУК
    6. Андрушечко Володимир Ростиславович ДУК/УДА
    7. Личко Тарас Володимирович, ОУН/ УДА
    8. Мусяк Володимир Ігорович (Пірат) , УДА
    9. Снісар Олександр Вікторович, ДУК
    10. Збанатський Дмитро Сергійович, ОУН
    11. Гергерт Андрій Любомирович (Червень), УДА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу УБД, - Гончарук

Цим Героям ми вручили перші УБД. В роботі комісії ще більше сотні пакетів документів. Цей процес вже не зупинити. Я починала свою роботу в Міністерстві з цього питання. Тішуся, що ми його завершили, хоч і в останній день мого перебування на посаді. Подяки. Перш за все самим хлопцям – Ви наші Герої. По-друге, дівчатам із ГО Добровольці, Ані Демиденко та Насті Римар. Саме вони стали основною рушійною силою змін. По-третє, всім тим нашим побратимам-військовим, хто долучився до збору документів. І на останок. Ми знаємо, що є питання щодо визначення статусу УБД для загиблих добровольців. Таких – небагато. Але ми доведемо і цю роботу до завершення. Справедливість є! Служу народу України!" - розповіла Коляда.

11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда 01
11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда 02
11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда 03
11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда 04
11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда 05
11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179395
 
   
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Респект отважным героям и прекрасным людям! Здоровья и счастья вам, герои! Смерть врагам Украины! Ми переможемо!
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Это точно Перемога...
Не прошло и 10 лет как "Червень" получил УБД...
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