 11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми вшановуємо добровольців, вручаючи їм статус учасника бойових дій:

Долинський Павло Анатолійович, ДУК

2. Полонніков Віталій Васильович, ДУК

3. Приймак Катерина Андріївна, ДУК

4. Рибальченко Олег Ігорович, ОУН

5. Фундурат Микита Андрійович, ДУК

6. Андрушечко Володимир Ростиславович ДУК/УДА

7. Личко Тарас Володимирович, ОУН/ УДА

8. Мусяк Володимир Ігорович (Пірат) , УДА

9. Снісар Олександр Вікторович, ДУК

10. Збанатський Дмитро Сергійович, ОУН

11. Гергерт Андрій Любомирович (Червень), УДА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін визначив чіткий механізм надання добровольцям статусу УБД, - Гончарук

Цим Героям ми вручили перші УБД. В роботі комісії ще більше сотні пакетів документів. Цей процес вже не зупинити. Я починала свою роботу в Міністерстві з цього питання. Тішуся, що ми його завершили, хоч і в останній день мого перебування на посаді. Подяки. Перш за все самим хлопцям – Ви наші Герої. По-друге, дівчатам із ГО Добровольці, Ані Демиденко та Насті Римар. Саме вони стали основною рушійною силою змін. По-третє, всім тим нашим побратимам-військовим, хто долучився до збору документів. І на останок. Ми знаємо, що є питання щодо визначення статусу УБД для загиблих добровольців. Таких – небагато. Але ми доведемо і цю роботу до завершення. Справедливість є! Служу народу України!" - розповіла Коляда.











