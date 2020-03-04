 11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда. ФОТОрепортаж+СПИСОК

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми вшановуємо добровольців, вручаючи їм статус учасника бойових дій:
- Долинський Павло Анатолійович, ДУК
2. Полонніков Віталій Васильович, ДУК
3. Приймак Катерина Андріївна, ДУК
4. Рибальченко Олег Ігорович, ОУН
5. Фундурат Микита Андрійович, ДУК
6. Андрушечко Володимир Ростиславович ДУК/УДА
7. Личко Тарас Володимирович, ОУН/ УДА
8. Мусяк Володимир Ігорович (Пірат) , УДА
9. Снісар Олександр Вікторович, ДУК
10. Збанатський Дмитро Сергійович, ОУН
11. Гергерт Андрій Любомирович (Червень), УДА
Цим Героям ми вручили перші УБД. В роботі комісії ще більше сотні пакетів документів. Цей процес вже не зупинити. Я починала свою роботу в Міністерстві з цього питання. Тішуся, що ми його завершили, хоч і в останній день мого перебування на посаді. Подяки. Перш за все самим хлопцям – Ви наші Герої. По-друге, дівчатам із ГО Добровольці, Ані Демиденко та Насті Римар. Саме вони стали основною рушійною силою змін. По-третє, всім тим нашим побратимам-військовим, хто долучився до збору документів. І на останок. Ми знаємо, що є питання щодо визначення статусу УБД для загиблих добровольців. Таких – небагато. Але ми доведемо і цю роботу до завершення. Справедливість є! Служу народу України!" - розповіла Коляда.
Не прошло и 10 лет как "Червень" получил УБД...