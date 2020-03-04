EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  1841  42
Все про:Зінкевич (29) Європейська Солідарність (274) Федина (31) Український кіберальянс (1)

 Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція "ЄС" вимагає припинити переслідування "Українського кіберальянсу"

Нардепи від фракції "Європейська Солідарність" Яна Зінкевич і Софія Федина заявили, що влада має припинити переслідування учасників громадської організації Ukrainian Cyber ​​Alliance, які з перших днів війни докладали чимало зусиль для захисту кіберпростору нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Українська держава у різних площинах скочується до тоталітарної недемократичної держави, яка має образи колективного, "советського" концтабору, оскільки права на свободу слова вже немає. Права на висловлювання власної думки немає, права на оборону своєї держави також немає. Яскравий приклад цього – переслідування активних учасників громадської організації Ukrainian Cyber Alliance", – наголосила Федина.

За словами Федини, організація Ukrainian Cyber Alliance з перших днів війни робила все, аби захистити українську державу і знайти підтвердження московських вторгнень.

"Вони сканували системи безпеки і вказували на проблемні питання, аби Україна ставала сильнішою. Сьогодні замість того, аби боротися з московськими зайдами, щоби боротися проти повернення тих людей, які сприяли початку війни, які довели до ситуації з розстрілами на Майдані влада намагається розправитися із тими, хто активно боронив усі ці роки українську державу", – зауважила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні

Нардепка Зінкевич під час брифінгу повідомила, що депутати "Європейської Солідарності" надіслали відповідні запити до голови Національної поліції і до Генерального прокурора України з вимогою унеможливити переслідування активістів організації Ukrainian Cyber Alliance.

25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів "Українського кіберальянса". Згідно з постановою Малиновського райсуду Одеси, обшуки у активістів Українського кіберальянсу проходять у рамках справи про злам табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta".

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кіберальянсу.

Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція ЄС вимагає припинити переслідування Українського кіберальянсу 01
Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція ЄС вимагає припинити переслідування Українського кіберальянсу 02
Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція ЄС вимагає припинити переслідування Українського кіберальянсу 03
Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція ЄС вимагає припинити переслідування Українського кіберальянсу 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179379
 
   
 Топ коментарі
 
видно, что кацап пришел. Ему нужно доказывать невиновность!
 показати весь коментар
 
Москалику, це у вас невинність треба доводити, а у нас (як у нормальних країнах) менти і прокурори мають доводити ВИНУ!
 показати весь коментар
 
читай выше

Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

"Украинскмй киберальянс" это прямой заказ фсб за взлом почты Суркова а здесь вся ватная власть взяла под козырек
и начала как дело шеремета, благо раша рядом там мультики показывают про супер орудие, а здесь по старинке дела белыми нитками шьют и одна беда у них одни проф непригодные по профессии и все дела швей мотористок начинают разваливаться
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
у нас украинцев так повелось, тебе, фуфайка, не понять
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
пэтину ботоферму в стойло ))) Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція "ЄС" вимагає припинити переслідування "Українського кіберальянсу" - Цензор.НЕТ 1691
 показати весь коментар
 
На суде в Одессе не было представлено ни одного доказательства, связанного с событиями в аэропорту, но зато фигурировали посты в фейсбуке с критикой зеленского.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Их подозревают во взломе табло аэропорта, и требовать прекратить любые расследования просто потому что они патриоты идиотизм. Пусть доказывают невиновность в суде а не кричат что я мол патриот и меня трогать нельзя, закон один для всех.
 показати весь коментар
 
видно, что кацап пришел. Ему нужно доказывать невиновность!
 показати весь коментар
 
 
Москалику, це у вас невинність треба доводити, а у нас (як у нормальних країнах) менти і прокурори мають доводити ВИНУ!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Придурок, а как менты и прокуроры будут доказывать вину если у них требуют закрыть дела на основании патриотизма подозреваемых.
 показати весь коментар
 
 
А какие тебе нужны доказательства. Они патриоты. Они невиновны. Вот и все.
 показати весь коментар
 
 
Another Russian idiot. Have you ever heard of "presumption of innocence"?
 показати весь коментар
 
 
Perhaps "probable cause"? " After the government has presented enough evidence to constitute PROBABLE CAUSE to believe that the defendant has committed a crime, the accused need not be treated as if he or she was innocent of a crime, and the defendant may be jailed with the approval of the court."
 показати весь коментар
 
А у них є достатні докази, щоб відкрити ці справи????
Вони підозрюють кіберальянс просто через те, що ці програмісти один раз сказали директору Одеського аеропорту, що в нього не захищена система (а він це проігнорував). Афігєть доказ!

Тобто якщо я, наприклад, скажу сусіду, що треба замикати двері на ключ, а він не послухається мене і його хтось обчистить, то я маю бути головним підозрюваним??? Влада намагається розправитися з тими, хто активно захищав Україну, - фракція "ЄС" вимагає припинити переслідування "Українського кіберальянсу" - Цензор.НЕТ 8212
 показати весь коментар
 
 
читай выше

Обыск у юриста Маслова, выступающего на стороне защиты Антоненко, завершен: изъяли телефоны, диск к компьютеру и патроны, - адвокат Галенченко

"Украинскмй киберальянс" это прямой заказ фсб за взлом почты Суркова а здесь вся ватная власть взяла под козырек
и начала как дело шеремета, благо раша рядом там мультики показывают про супер орудие, а здесь по старинке дела белыми нитками шьют и одна беда у них одни проф непригодные по профессии и все дела швей мотористок начинают разваливаться
 показати весь коментар
 
 
Паша рузьге дебил! Доводити в суді невинність-це зачьот!!!! ))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Еще один придурок, никогда не слышал о том что невиновность доказывают в судах, обычно это делает адвокат.
 показати весь коментар
 
Презу́мпция невино́вности (лат. praesumptio innocentiae) - один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, заключающийся в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Основной принцип презумпции невиновности гласит: «Бремя доказывания уголовной вины лежит на обвинителе».
 показати весь коментар
 
 
Павло... Лахта знаєш як палиться? Вони беруть прізвища відомих українців...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ес )) - От же ш ,хамелеоны )) Единственное шо вы защищали и защищаете так это свой бизнес и карманы. Все ! - Рыги не люстрированы. Агенты расии только сейчас выявляются. Олигархи еще больше нажились при вас. - А теперь они патриотами прикрываются. Которых в котлы по сговору с рашкой и загнали. А корманных камуфляжников ни разу на фронте небывших - у вас тьма.
 показати весь коментар
 
 
Игорь Хирскл
...А корманных камуфляжников ни разу на фронте небывших - у вас
тьма. Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса" - Цензор.НЕТ 5026
Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса" - Цензор.НЕТ 7279
 показати весь коментар
 
 
В той час коли ти відпочивав в окупованому Криму Зінкевич воювала.
Чи минулого року ти
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За языком надо следить а то он расходился Власть пытается расправиться с теми, кто активно защищал Украину, - фракция "ЕС" требует прекратить преследование "Украинского киберальянса" - Цензор.НЕТ 890
 показати весь коментар
 
киберальянс - это те, которые смогли добыть существенные доказательства преступления путлеровского режима против Украины.
 показати весь коментар
 
 
ДБР, Венекдіктова і Бабіков розпочали кримінальне переслідування майданівців. Стаття: "захоплення державної влади, державна зрада, дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України"
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин повідомив, що до нього звернувся адвокат АО "Авер ЛЄКС" Біленко Б.В., в інтересах експрезидента України Віктора Януковича. У адвокатському запиті йдеться про "відкрите (ДБР?? - а хто ж ще?) чинне кримінальне провадження щодо самого Ганущина, а також щодо Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Валентина Наливайченка, Ігоря Тенюха (цікаво, що Аваков не згадується!) та інших чільних учасників Революції Гідності в частині захоплення державної влади, державної зради, дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та інших злочинів", - йдеться у дописі в мережі Facebook.
https://www.facebook.com/ganushchyn1/photos/a.730620116999147/2907025286025275/?type=3&theater
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору