 Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Шампанем розслідування справи про збитий в Ірані літак МАУ, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зеленський подякував Канаді й особисто Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за підтримку, яку офіційна Оттава надає Україні.
"Є багато країн, з якими в України дружні стосунки, однак з Канадою вони насправді особливі. Існує чимало програм підтримки України Канадою: це і програма реформ, і реабілітація ветеранів – за все це ми дуже вам вдячні", – наголосив Зеленський.
Сторони детально обговорили розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Йшлося про питання компенсації родичам загиблих, повне розслідування трагедії, дослідження "чорних скриньок".
"Україна повністю відкрита в цьому питанні. І, за потреби, готова співпрацювати з міжнародними партнерами задля найповнішого отримання інформації з "чорних скриньок", – зазначив глава держави.
Сторони також обговорили перебіг реформ в Україні. Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань висловив задоволення їхньою високою швидкістю.
Окремо зупинилися на інвестиціях.
"З економічної точки зору інфраструктура – наш пріоритет. Нам потрібно "зшити" країну, тому ми запрошуємо канадських інвесторів. Ми спрощуватимемо систему інвестування, комунікацій, захищатимемо права, щоб створювати в Україні якісну інфраструктуру та робочі місця", – наголосив Зеленський.
Президент України детально розповів про концесійні проекти, велику приватизацію, а також зосередився на реформуванні правової системи.
Крім того, Володимир Зеленський поінформував канадську делегацію про ситуацію на Донбасі.
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Синаем осенью 2015 года, сообщило издание «Коммерсантъ».
Суд не стал рассматривать каждый иск по-отдельности, постановив, что,во-первых,
причиной трагедии была авария, а не террористический акт, а во-вторых, не доказан факт пребывания погибших в самолете.
Напомним, что рейс 9268, вылетевший из Шарм а-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года, рухнул через несколько минут после взлета. Находившиеся на борту 224 человека погибли.