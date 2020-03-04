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 Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Шампанем розслідування справи про збитий в Ірані літак МАУ, - ОП. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський подякував Канаді й особисто Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за підтримку, яку офіційна Оттава надає Україні.

"Є багато країн, з якими в України дружні стосунки, однак з Канадою вони насправді особливі. Існує чимало програм підтримки України Канадою: це і програма реформ, і реабілітація ветеранів – за все це ми дуже вам вдячні", – наголосив Зеленський.

Сторони детально обговорили розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані. Йшлося про питання компенсації родичам загиблих, повне розслідування трагедії, дослідження "чорних скриньок".

"Україна повністю відкрита в цьому питанні. І, за потреби, готова співпрацювати з міжнародними партнерами задля найповнішого отримання інформації з "чорних скриньок", – зазначив глава держави.

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Сторони також обговорили перебіг реформ в Україні. Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань висловив задоволення їхньою високою швидкістю.

Окремо зупинилися на інвестиціях.

"З економічної точки зору інфраструктура – наш пріоритет. Нам потрібно "зшити" країну, тому ми запрошуємо канадських інвесторів. Ми спрощуватимемо систему інвестування, комунікацій, захищатимемо права, щоб створювати в Україні якісну інфраструктуру та робочі місця", – наголосив Зеленський.

Президент України детально розповів про концесійні проекти, велику приватизацію, а також зосередився на реформуванні правової системи.

Крім того, Володимир Зеленський поінформував канадську делегацію про ситуацію на Донбасі.

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Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Шампанем розслідування справи про збитий в Ірані літак МАУ, - ОП 01
Зеленський обговорив із главою МЗС Канади Шампанем розслідування справи про збитий в Ірані літак МАУ, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179362
 
 
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та зюзі воно вже: "хєр із ним, з тим літаком, та з тими хохлами"
зюзі треба одних клованів поміняти на інших
Бєня наказав
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Сегодня. --

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Канада приїхала переконувати Бубочку що Боїнга МАУ збив Іран , а не технічна несправність за якою Бубочкою заведено кримінальну справу . Бубочка всім таким говорить : " Так - так!" , але проти Ірану ні слова . Так Бубочці повелів путєн .
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