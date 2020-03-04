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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (7149) депутат (1135)

 Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

Сьогодні Верховна Рада зібралася на позачергове засідання для перезавантаження уряду. Розгляд цього пункту порядку денного має розпочатися о 16:00. До цього моменту депутати опрацьовують низку інших питань, які встигли накопичитися у зв'язку з тим, що протягом двох останніх пленарних тижнів розглядалися правки до законопроєкту про ринок землі.

Робота ВР в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 01
Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 02

Нардеп від "СН" Юрій Корявченков (колишній Юзик із "Кварталу-95") не приховує теплого ставлення до однопартійця Олександра Куницького

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 03

Нардепи від "Голосу" Юлія Клименко та Андрій Осадчук

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 04

"Слуги народу" Бужанський і Смаглюк-Василевська розмовляють із нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 05
Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 06

Глава фракції "СН" Давид Арахамія тримає список із прізвищами однопартійців Куницького, Чернева, Василіва, Гетманцева, Бабака

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 07

І показує його колезі по фракції Савченко

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 08

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук щось демонструє колезі Федору Веніславському ("Слуга народу")

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, і вам це не подобається, - Рябошапка на засіданні комітету Ради

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 09

Арахамія здійснює обхід зі списком, а його колеги по фракції Максим Бужанський і Юлія Яцик у цей час розмовляють

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 10

Бужанський замислився

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 11

"Слуга народу" Вадим Струневич тримає в руці розданий нардепам постер із закликом звільнити лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 12

Костянтин Бондарєв ("Батьківщина") веде стрім

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 13

Нардепи від "ЄС" Петро Порошенко, Артур Герасимов і Михайло Забродський

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 14Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 15

Гетманцев прийшов у гості у президію Ради

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Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 16

Максим Ткаченко від "СН" у чомусь переконує колегу

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 17

"Слуги народу" Дубінський і Бужанський обмінюються переможним рукостисканням

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 18

"Слуги" in red Оксана Дмитрієва та Ольга Руденко

Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня 19

На колір і смак…

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179356
 
   
 Топ коментарі
 
Слава богу, мне за ЕС не стыдно.
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То, шо Дубинскому и Бужанскому (+ Шуфричу) хорошо, Украине смерть!
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Не щадят они себя ,все о народе и о народе
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Лохи все ждут весну и посадок...
А по факту получат видео фиксацию нарушений ПДД))))
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Плєсєнь, лікуєт.
Сдєлалі.
Как завєщал Пу.
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кастінг у борделі . тільки сутенер якийсь збочінець. вибирає з кривих, горбатих, старих і пузатих шльондр!
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Судя по рожам - хорошо служат слуги. Не то, что лохи, которые их избрали, - тем даже не всегда на хлеб хватает Список Арахамии, стрим Бондарева и победное рукопожатие Дубинского - работа ВР 4 марта - Цензор.НЕТ 8224
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