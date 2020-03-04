 Список Арахамії, стрім Бондарєва і переможне рукостискання Дубінського - робота ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

Робота ВР в об'єктиві парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.





Нардеп від "СН" Юрій Корявченков (колишній Юзик із "Кварталу-95") не приховує теплого ставлення до однопартійця Олександра Куницького

Нардепи від "Голосу" Юлія Клименко та Андрій Осадчук

"Слуги народу" Бужанський і Смаглюк-Василевська розмовляють із нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем





Глава фракції "СН" Давид Арахамія тримає список із прізвищами однопартійців Куницького, Чернева, Василіва, Гетманцева, Бабака

І показує його колезі по фракції Савченко

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук щось демонструє колезі Федору Веніславському ("Слуга народу")

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми почали очищатися від тих прокурорів, до яких ви ходили, і вам це не подобається, - Рябошапка на засіданні комітету Ради

Арахамія здійснює обхід зі списком, а його колеги по фракції Максим Бужанський і Юлія Яцик у цей час розмовляють

Бужанський замислився

"Слуга народу" Вадим Струневич тримає в руці розданий нардепам постер із закликом звільнити лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета

Костянтин Бондарєв ("Батьківщина") веде стрім

Нардепи від "ЄС" Петро Порошенко, Артур Герасимов і Михайло Забродський

Гетманцев прийшов у гості у президію Ради

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Максим Ткаченко від "СН" у чомусь переконує колегу

"Слуги народу" Дубінський і Бужанський обмінюються переможним рукостисканням

"Слуги" in red Оксана Дмитрієва та Ольга Руденко

На колір і смак…