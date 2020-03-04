EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2176  23
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2442) Закарпаття (891) контрабанда (1104) маска (3) Румунія (251) COVID-19 (485)

 Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Незаконному переміщенню через кордон медичних масок запобігли сьогодні вночі військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону.

Інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від держкордону п’ять поліетиленових пакунків. У них були одноразові медичні маски. Загалом "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день

Самі ж "кур’єри", найімовірніше, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

Тривають пошукові заходи.

Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 01
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 02
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 03
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 04
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179319
 
 
 Топ коментарі
 
Какие ужасные контрабандисты. Аж несколько упаковок масок хотели вывезти. Ето вам не милиарды долларов вывозить из страны
 показати весь коментар
 
случай в аптеке!
- всем стоять! это ограбление! дайте мне все маски!
- возьмите лучше деньгами!
- деньги оставьте себе! я требую маски!
 показати весь коментар
 
облажались погранцы, до них не дошли еще слова санврача, что маски в украине бесполезны
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
случай в аптеке!
- всем стоять! это ограбление! дайте мне все маски!
- возьмите лучше деньгами!
- деньги оставьте себе! я требую маски!
 показати весь коментар
 
 
Ага че то вспомнилось : "Меняю БМВ Х5 на ящик медицинских масок". Птичий грипп, свиной грипп...... Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7090
"И только врачи, как всегда, безуспешно пытаются объяснить людям, что маски должны носить в первую очередь заболевшие, а не здоровые. Чтобы во время кашля и чихания вирусы и бактерии не разлетались брызгами и не оседали на поверхностях, где они вполне живучи до 5 часов. Всемирная организация здравоохранения уже давно выяснила, что профилактическое ношение маски мало кого спасает от заражения." (с)
 показати весь коментар
 
 
там румыния рядом...а ты хотел, чтобы на буковине...так туда уже назначена новость о первом украинском заразившемся
 показати весь коментар
 
облажались погранцы, до них не дошли еще слова санврача, что маски в украине бесполезны
 показати весь коментар
 
 
А они для здорового - действительно (так скажем) - имеют чисто психологический эффект, а если носить больше нескольких часов - вообще опасны. Вот респираторы - да, но тоже - надо не забывать менять фильтры.
 показати весь коментар
 
вы там, что все в доле?)))
...щаз пытаются разными способами оправдать продажу украинских марлевых повязок на китай...и ты о том же....а китай их, бесполезные, купил, прикинь...
эту диверсию, направленную против украинского народа может расследуют компетентные, как думаешь?
 показати весь коментар
 
Ну расследовать - можно, да вот если в составе будут такие "компетентные" как ты - плохо дело . Сам вот чуток задумайся, про соотношение размера вируса к фильтрации , которую обеспечивает марлевая повязка. И даже если какой то вирус на ней снаружи и задержится, то ты при последующих вздохах - его гарантированно вдохнешь. А вот как ограничитель радиуса разлета капель слюны больного (при кашле) - да отличная вещь.
Но (опять повторюсь) как чисто психологическое средство, ободряющее человека, что вроде как он, надев повязку - более защищен, - да = действует, хотя реальную защиту здорового человека от заражения, может дать только респиратор , при чем на все лицо. Да и то , при условии регулярной , с соблюдением всех требований защиты , заменой фильтрующих элементов.
 показати весь коментар
 
Какие ужасные контрабандисты. Аж несколько упаковок масок хотели вывезти. Ето вам не милиарды долларов вывозить из страны
 показати весь коментар
 
 
Срочно поднять в небо вертолеты и ввести военное положение
 показати весь коментар
 
 
вертолеты заняты - в ожидании указания тайно перевозить зараженных в госпитали ровно, житомира и сарн
 показати весь коментар
 
Не скажи... быдлоскоту по тв сказали что мы все скоро умрем. Скот паникует и в этой хрене (коем мы именуем медмаски) оно увидело спасение и готово скупать в панике их как гречку со спичками. Более грамотный скот будет им этот фуфло скоро впаривать по цене сравнимой кг. кокса. И скот будет брать, лезть в кредиты, но брать. И в итоге заразится какой то хренью, так как скот не может понять, что эта херня не помогает. Более того, если эту херню носить более 3 часов она стает прекрасным местом для размножения бактерий, и не только "ужасного" и "убийственного" нового вида гриппа, а и для кучи куда более опасных заболеваний. Но скоту пофиг... скот скоро будет готов убить за сраную маску. Вот такие дела.
 показати весь коментар
 
 
Улов года. 1400 гривен цена вопроса в обычное время.
 показати весь коментар
 
Билецкий!,Корч ! ,Ярош! Как вы это неподобство допустили?
 показати весь коментар
 
Погранзастава обеспечила себя средствами индивидуальной защиты.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору