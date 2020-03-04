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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2442) Закарпаття (891) контрабанда (1104) маска (3) Румунія (251) COVID-19 (485)

 Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Незаконному переміщенню через кордон медичних масок запобігли сьогодні вночі військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Дюла" Мукачівського загону.

Інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби..

Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від держкордону п’ять поліетиленових пакунків. У них були одноразові медичні маски. Загалом "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день

Самі ж "кур’єри", найімовірніше, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

Тривають пошукові заходи.

Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 01
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 02
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 03
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 04
Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179319
 
 
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случай в аптеке!
- всем стоять! это ограбление! дайте мне все маски!
- возьмите лучше деньгами!
- деньги оставьте себе! я требую маски!
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Ага че то вспомнилось : "Меняю БМВ Х5 на ящик медицинских масок". Птичий грипп, свиной грипп...... Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7090
"И только врачи, как всегда, безуспешно пытаются объяснить людям, что маски должны носить в первую очередь заболевшие, а не здоровые. Чтобы во время кашля и чихания вирусы и бактерии не разлетались брызгами и не оседали на поверхностях, где они вполне живучи до 5 часов. Всемирная организация здравоохранения уже давно выяснила, что профилактическое ношение маски мало кого спасает от заражения." (с)
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там румыния рядом...а ты хотел, чтобы на буковине...так туда уже назначена новость о первом украинском заразившемся
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облажались погранцы, до них не дошли еще слова санврача, что маски в украине бесполезны
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А они для здорового - действительно (так скажем) - имеют чисто психологический эффект, а если носить больше нескольких часов - вообще опасны. Вот респираторы - да, но тоже - надо не забывать менять фильтры.
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Какие ужасные контрабандисты. Аж несколько упаковок масок хотели вывезти. Ето вам не милиарды долларов вывозить из страны
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Срочно поднять в небо вертолеты и ввести военное положение
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вертолеты заняты - в ожидании указания тайно перевозить зараженных в госпитали ровно, житомира и сарн
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