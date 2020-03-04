 Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби..

Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від держкордону п’ять поліетиленових пакунків. У них були одноразові медичні маски. Загалом "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день

Самі ж "кур’єри", найімовірніше, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.

Тривають пошукові заходи.









