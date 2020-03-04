 Прикордонники запобігли контрабанді в Румунію кількох тисяч медичних масок на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Інформацію про можливу протиправну діяльність на кордоні прикордонники отримали завчасно від офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби..
Близько першої години ночі прикордонний наряд, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від держкордону п’ять поліетиленових пакунків. У них були одноразові медичні маски. Загалом "підприємливі" правопорушники планували перемістити до сусідньої Румунії 3650 штук таких виробів.
Самі ж "кур’єри", найімовірніше, вдалися до втечі мотоциклом, на що вказують залишені на ґрунті сліди розвороту від транспортного засобу.
Тривають пошукові заходи.
- всем стоять! это ограбление! дайте мне все маски!
- возьмите лучше деньгами!
- деньги оставьте себе! я требую маски!
"И только врачи, как всегда, безуспешно пытаются объяснить людям, что маски должны носить в первую очередь заболевшие, а не здоровые. Чтобы во время кашля и чихания вирусы и бактерии не разлетались брызгами и не оседали на поверхностях, где они вполне живучи до 5 часов. Всемирная организация здравоохранения уже давно выяснила, что профилактическое ношение маски мало кого спасает от заражения." (с)