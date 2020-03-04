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 Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Черненко загинув 3 березня в зоні ООС унаслідок обстрілу з боку найманців РФ. ФОТО

Учора, 3 березня, у зоні проведення операції об'єднаних сил у Донецькій області внаслідок обстрілу з боку найманців РФ загинув Володимир Черненко, 1995 року народження, мешканець міста Новгород-Сіверський Чернігівської області, старший сержант, військовослужбовець 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Про це на своїй сторінці повідомляє Чернігівський обласний військовий комісаріат, передає Цензор.НЕТ.

"Командування Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки із глибоким сумом повідомляє, що 3 березня під час обстрілу позицій Збройних Сил України збройними формуваннями Російської Федерації загинув старший сержант Володимир Черненко, 28.01.1995 р.н., військовослужбовець в/ч А4427.

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Володимир Черненко призваний на військову службу за контрактом 1 березня 2017 року Новгород-Сіверським об’єднаним міським військовим комісаріатом.

Командування та особовий склад Чернігівського обласного ТЦК та СП висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого воїна…

Про дату поховання буде повідомлено згодом." - зазначається у повідомленні.

Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Черненко загинув 3 березня в зоні ООС унаслідок обстрілу з боку найманців РФ 01
Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Черненко загинув 3 березня в зоні ООС унаслідок обстрілу з боку найманців РФ 02
Воїн 58-ї ОМПБр Володимир Черненко загинув 3 березня в зоні ООС унаслідок обстрілу з боку найманців РФ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179313
 
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