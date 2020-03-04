 ЗМІ опублікували темник для "слуг народу" щодо перезавантаження Кабміну. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий документ опинився в розпорядженні ZN.UA.
Темник містить вступ на три блоки (структура, кадри, політика), в кожному з яких описується і обґрунтовується той чи інший крок. Зокрема, дається спростування того, що запропонований на пост прем'єр-міністра Денис Шмигаль є людиною олігарха Ріната Ахметова.
28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.
У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про Кабінет Міністрів України.
29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.
Увечері 3 березня на нараді фракції "Слуга народу", в присутності президента Зеленського, спікер ВР Разумков заявив, що в секретаріаті Ради є заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку, яку фракція "СН" має намір задовольнити.
Тоді ж стало відомо, що президент Зеленський рекомендує призначити прем'єр-міністром Дениса Шмигаля.
А по-друге, я дуже цікавився та мислив(лізе у бочку як Діоген), то є т.з. "доля". христоїди праві з висером - "ніц не дєлається без волі Боба".
І це, як не важко, слід визнати(всім хто не бидло).
Не "слуги народа", а фракция Зеленского!
Гомобородько тут 1значно третий лишний
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
Лизистрата
«Борьба с коррупцией и навязывание её в школах - это очень опасная тенденция» Патриотическое воспитание под угрозой - узнавшие правду о ситуации с коррупцией не будут любить Россию по-прежнему. Бдительная Мерзулина уверена, что надо наказать тех, кто говорит детям о коррупции.
большинство слуг не осилит
У вівторок, одразу після закінчення засідання фракції "Слуга народу", де обговорювалися майбутні кадрові перестановки в Уряді, нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський поїхав до бізнес-центру "Міленіум". Там знаходиться офіс бізнесмена Ігоря Коломойського. Авто Дубінського під "Міленіумом" помітили журналісти Bihus.Info.
Приблизно за двадцять хвилин з підземного паркінгу бізнес-центру виїхав кортеж, яким найвірогідніше користується сам Ігор Коломойський. З різницею в декілька хвилин з парковки навпроти від'їхало і авто Дубінського.
У коментарі Bihus.Info нардеп заявив, що дійсно вчора приїжджав до "Міленіуму", але не зустрічався з Коломойським і нічого з ним не обговорював. За словами нардепа, він "зайшов до друзів в "Міленіум". Називати імена "друзів" Дубінський не захотів, але наголосив, що в "Міленіумі" також є офіс нардепа і соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці.
На уточнюючі запитання нардеп заявив, що в позаробочий час має право займатися чим заманеться. "Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время - я с кем хочу, с тем и встречаюсь" - заявив Дубінський.
Раніше журналісти телепрограми "Схеми" помітили Олександра Дубінського на святкуванні дня народження бізнесмена Михайла Кіпермана. Там же в якості гостей перебували Ігор Коломойський та Ігор Палиця.
прочитали оце: "часу на розгон не має"?
та це ж пряма путінська цитата: "времени на раскачку нет".
де ця пісулька писалась? та там й писалась відки автор цієї цитати.
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней»,
Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
З такими темами - Тигіпко команду зібрав восени - приготуватись.