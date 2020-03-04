 СБУ викрила інтернет-агітаторів в Одесі та Запоріжжі: закликали до повалення влади і федералізації південного сходу. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах деструктивні матеріали. Агітатори, зокрема, закликали до повалення конституційного ладу, пропагували ідеї насильницької федералізації та виходу південних областей зі складу України, підтримували ідею створення фейкової Новоросії. Контент вони отримували із пропагандистських інтернет-видань країни-агресора та сайтів бойовиків так званих "Л/ДНР".

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів проваджень правоохоронці виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують їхню протиправну діяльність.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру двом учасникам НЗФ з Горлівки. ФОТО

Слідчі органів державної безпеки повідомили мешканцю Одеси про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Дії жителя Запоріжжя кваліфіковані за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.