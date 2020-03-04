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 Події, Суспільство
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Все про:агітація (127) Запоріжжя (564) Одеса (2389) СБУ (5355) сепаратизм (654)

 СБУ викрила інтернет-агітаторів в Одесі та Запоріжжі: закликали до повалення влади і федералізації південного сходу. ФОТО

Служба безпеки України виявила в Одесі та Запоріжжі чергових агітаторів, які закликали до захоплення державної влади і порушення територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах деструктивні матеріали. Агітатори, зокрема, закликали до повалення конституційного ладу, пропагували ідеї насильницької федералізації та виходу південних областей зі складу України, підтримували ідею створення фейкової Новоросії. Контент вони отримували із пропагандистських інтернет-видань країни-агресора та сайтів бойовиків так званих "Л/ДНР".

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів проваджень правоохоронці виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

СБУ викрила інтернет-агітаторів в Одесі та Запоріжжі: закликали до повалення влади і федералізації південного сходу 01
СБУ викрила інтернет-агітаторів в Одесі та Запоріжжі: закликали до повалення влади і федералізації південного сходу 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру двом учасникам НЗФ з Горлівки. ФОТО

Слідчі органів державної безпеки повідомили мешканцю Одеси про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Дії жителя Запоріжжя кваліфіковані за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179291
 
   
 Топ коментарі
 
ну наконец то.. Слава Украине!! душить , душить этих пидорков , на корню.
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еще одних прокацапских ********, что срут против Пороха на цензоре, за жопу взяли!
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Ниче они не взяли.С приходом клоуна сбушники в одессе с бизнеса не слазят.А в это время шарийская ******** шабашы крутит по всей одессе без ограничений.Спасибо 73%!Вы это сделали.Сбу,менты и госнакуйнепотреб служба начала доить бизнес так,что времена яныка кажется оттепелью,про пороха говорить не пр ходится.
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к сожалению ето факт, как и то что етим жуликам в погонах нет никакого интереса, что би руснявая гебня пришла и их подвинула с хлебних мест. Поетому они заинтересовани травить прокацапских крис.
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Зє! протіф сєпаратізьма - Україну целіком отдайот *****
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Правильно. Ещё нужно вкрутить мозги тем, кто одесситов называет 'малороссами'. Хотя проект малороссия закрыл даже хутин, как несостоявшийся. Но троллякам не ймется
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Неплохо Обустроился , - Правда все Хаотично , как и в Его Мозгах и Любви к Деньгам ничего Нет . Не Родины , а Значит и Совести Нет.
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На юго востоке Украины ФСБ россии,этим давно тихо и методично занимается, по моему опроснику,было выявлено ,что 73% готовы на советское спаривание с восточным соседом СБУ разоблачила интернет-агитаторов в Одессе и Запорожье: призывали к свержению власти и федерализации юго-востока - Цензор.НЕТ 7306
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многие так думали прежде, но как показал 2014 год, ето совсем не так. При всей многолетней подривной работе паРаши, в час Х им так и не удалось поднять там прорашисткий шабаш как в Криму и Донбассе.
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Таких и на Цензоре хватает, но действуют более скрыто, призывают к свержению, точнее полностью дискредитируют в глазах людей органы власти, сознательная манипуляция фактами и прочее, такие методы они применяют и в Европе и США.
Война идет гибридная, в том числе через информацию, Россия не только убивает физическа, часто достаточно "убить" мозги, посеять хаос.
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ну наконец то.. Слава Украине!! душить , душить этих ******** , на корню.
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S90, сколько же им лет? У моих давно рассыпались диффузоры.
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Ну а почему и нет. Если ЗЕ заявил что даунбаситам не сегодня -завтра даст автономию то догадайтесь что будет завтра. Цепная реакция которую уже не остановить
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Перед судом (якщо буде?!?!) повезти цих любітєлєй русскогоміра на екскурсію на передову та в розбиті населені пункти.
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