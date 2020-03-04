 В Одесі затримали підозрюваного в серії розбійних нападів на відділення пошти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Києва.

"Молодик, погрожуючи зброєю працівникам установи, забирав з каси гроші та втікав. Останнього разу "здобиччю" правопорушника стали 20 тисяч гривень, якими він заволодів за аналогічним сценарієм у Києві. Працівники карного розшуку встановили та затримали 22-річного раніше судимого мешканця Харківщини, якому оголосили про підозру у скоєнні злочинів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, раніше до столичної поліції звернувся працівник пошти та повідомив про вчинення розбійного нападу на відділення, розташоване на бульварі Ярослава Гашека. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками.

Оперативники Дніпровського управління поліції на місці події з'ясували, що перед закриттям до поштового відділення зайшов невідомий у масці та під погрозою пістолета персоналу заволодів грошима у сумі понад 20 000 гривень, після чого побіг у невідомому напрямку.

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Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, кілька днів кропіткої роботи столичних правоохоронців дали свої результати – особу нападника було встановлено:

"Працівники кримінальної поліції Києва затримали серійного розбійника, котрий скоїв напади на відділення поштового зв'язку. Правопорушнику - 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Зловмисник звільнився лише кілька місяців тому і вже здійснив два розбійних напади у місті Києві. Його було затримано в Одесі та вилучено зброю, з якої він вчиняв злочини на території столиці".

За словами начальника київської поліції, є інформація, що він причетний до подібних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

Встановлено, що речі для скоєння злочину фігурант зберігав у камері схову на залізничному вокзалі в Одесі. Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили звідти предмет, схожий на пістолет, маски, а також одяг, у якому він вчиняв напади. Усі речі направили на проведення експертного дослідження.



Фото: сайт Нацполіції

"Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України, це – розбій. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі узгодили з процесуальними керівниками клопотання про обрання нападнику запобіжного заходу", - наголосив Андрій Крищенко.