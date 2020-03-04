 Польща досі не відновила знищену вандалами в січні плиту на могилі воїнів УПА. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Представники діаспори та гості з України вшанували пам'ять загиблих у бою з НКВД на горі Монастир у 1945 році воїнів УПА. Вони виявили, що могильна плита досі розбита.

"На сьогодні не маємо відповіді від польської влади. Скептично ставлюсь, бо вкотре обіцяють. Україна відкрита до співпраці, а тут вандали понищили могили. Тільки на цих теренах Перемишльщини близько 10 могил поруйновані. У християнській державі, незалежно, ким і хто є, належиться спокій і молитва за спокій душ", – зауважила Радіо Свобода Марія Туцька, представниця Об’єднання українців Польщі.

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Відновлення плити Зеленський і Дуда обговорювали під час 75-річниці визволення концтабору "Аушвіц" 27 січня 2020 року. Президент України нагадав польському колезі, що Україна в 2019 році розблокувала мораторій на пошукові роботи і "наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої українського могили на горі Монастир і взяття її під захист". Однак у відповідь на ці слова польський президент промовчав.

З 2014-го до 2019 року в Польщі було знищено майже два десятки пам'ятників і могил українців. У 2017 році Україна заборонила Польщі проводити пошукові роботи на своїй території, допоки не будуть відновлені українські могили. Президент Зеленський минулого року зняв мораторій за умови, що польська сторона дотримає слова. Однак поляки досі не відновили зруйновані вандалами могили українців.

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Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польською переговори про відновлення плити.