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Все про:діаспора (154) Польща (2119) українці (1743) УПА (101) вандалізм (285)

 Польща досі не відновила знищену вандалами в січні плиту на могилі воїнів УПА. ФОТО

Президенти України та Польщі Зеленський і Дуда говорили про відновлення плити, але вона, як і раніше, розбита. Єдина різниця полягає в тому, що шматки плити дістали з колодязя і склали на могилі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Представники діаспори та гості з України вшанували пам'ять загиблих у бою з НКВД на горі Монастир у 1945 році воїнів УПА. Вони виявили, що могильна плита досі розбита.

"На сьогодні не маємо відповіді від польської влади. Скептично ставлюсь, бо вкотре обіцяють. Україна відкрита до співпраці, а тут вандали понищили могили. Тільки на цих теренах Перемишльщини близько 10 могил поруйновані. У християнській державі, незалежно, ким і хто є, належиться спокій і молитва за спокій душ", – зауважила Радіо Свобода Марія Туцька, представниця Об’єднання українців Польщі.

Польща досі не відновила знищену вандалами в січні плиту на могилі воїнів УПА 01Польща досі не відновила знищену вандалами в січні плиту на могилі воїнів УПА 02

Читайте також: Могилу воїнів УПА осквернили, щоб посварити наші народи, - МЗС Польщі

Відновлення плити Зеленський і Дуда обговорювали під час 75-річниці визволення концтабору "Аушвіц" 27 січня 2020 року. Президент України нагадав польському колезі, що Україна в 2019 році розблокувала мораторій на пошукові роботи і "наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої українського могили на горі Монастир і взяття її під захист". Однак у відповідь на ці слова польський президент промовчав.

З 2014-го до 2019 року в Польщі було знищено майже два десятки пам'ятників і могил українців. У 2017 році Україна заборонила Польщі проводити пошукові роботи на своїй території, допоки не будуть відновлені українські могили. Президент Зеленський минулого року зняв мораторій за умови, що польська сторона дотримає слова. Однак поляки досі не відновили зруйновані вандалами могили українців.

Також читайте: "Це неприпустимо в цивілізованому світі", - Дещиця про знищення вандалами плити на могилі воїнів УПА в Польщі

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польською переговори про відновлення плити.

Польща досі не відновила знищену вандалами в січні плиту на могилі воїнів УПА 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179248
 
 
 Топ коментарі
 
зеле опять поводили по его добрым глазам и лицу
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Тобто домовленості та дії Зе щодо відновлення пошукових робіт могил поляків проігноровані владою Польщі. Зе говорили, що саме так і буде.
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Зверніть увагу, що вона Україна написала з маленької літери.
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Якщо і мостили, то твоя радянська влада, а не українці!
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Криса любить ;камеді клаб; і почитує Булгакова. Любить бухнути. Діти навчаються в єврейській школі.
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Брехня, бо ти покладаєш вину саме на усіх українців, а не радянську окупаційна владу.
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Зверніть увагу, що вона Україна написала з маленької літери.
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Так, звернув!- Брехлива українофобна мерзота! Хто грабує в Україні!?
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Грабує зевлада у якій майже нема українців.
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Спочатку ломанулись в Ізраїль від радянської влади, а потім, побачивши там «лопату» - вже і Україна не така погана! Можна поживитись щоб внукам хватило!
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і шо ж в тебе вкрали, бідолага? Польша до сих пор не восстановила уничтоженную вандалами в январе плиту на могиле воинов УПА - Цензор.НЕТ 8692
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Справжню зарплату, частину пенсії... А ще у вас вкрали розум...
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і чого ти ще не в потужнореформованому суді, балаболка?
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Наведи факти! Де збирають!? Де і коли були розграбовані єврейські поховання!?!
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От у Бабиному Яру Ізраїль побудував все, що хотів та проводить там свої заходи із вшанування розстріляних євреїв. Тобто брехня цієї форумчанки цим фактом спростовується.
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Просто обурює їхня брехня! Якщо кому і «прилетить», то декому за Голодомор!
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Один із організаторів Голодомору був Каганович.
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Один!?! -Не хочу про це писати зараз! Буду банити цю стару брехливу курву кожний раз як побачу!!! Добраніч Вам.
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Не один, але він був одним із головних виконавців.
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"Наташенька", использование могильных плит для мощения дорог - это не "украинская", а "российская" традиция... Почитай, английских, немецких дипломатов времён Екатерины Второй, чем занималась армия Российской империи, захватив Крым? Чем занималась Советская власть после депортации крымских татар? Там "украинцы" руководили?... А чтобы тебя успокоить окончательно, рекомендую выбраться из "ВнутриМКАДья", и приехать в Киев, на автовокзал "Выдубичи". Там сесть на любой автобус, и поехать в сторону Черкасс, Днепра, Кропивницкого, Кривого Рога. И когда достигнешь такого райцентра - Городище, и увидишь впереди, слева, здание автовокзала, смотри вправо от дороги - при повороте к вокзалу, за перекрёстком, старинное еврейское кладбище... Оно сохранилось с 19-го века... Так само посреди Чернигова до сих пор сохранилось огромное еврейское кладбище того же возраста... Эти кладбища, в Украине, уничтожались лишь там, где пытались установить "рассейскую гегемонию"... Это теперь именуется "русский мир"...
(И не пытайся "работать под американку" - от тебя "щами воняет" на версту...).
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Езжайте в Киев и спросите кем был Паниковский Яр Холодний до революции...
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"Дзявк!..." з підворіття "ВнутріМКАДівського", зарахований... Біжи по "поденне"...
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Назви міста і вулиці, які замостили єврейськими надгробками.
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можу назвати місто Рівне, де до цих пір проходять спортивні змагання на старому єврейському цвинтарі біля школи №5.. діти стрибають по могильних плитах.. дуже весело і кумедно
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Не знайшов я такої інформації. Є фото могильних плит?
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на шо мені фото там робити.. я там сам бігав ще в студентські роки.. нічого з тих пір не змінилося
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Дійсно, у 1983 Радянська окупаційна влада у м.Рівному зруйнувала єврейський цвинтар. А у 2017 почалось його відновлення.

З таким успіхом ти можеш сказати, що ДАП зруйнували українці, і цвинтарі біля ДАП і Пісок також зруйнували українці.
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Тільки от спортивні змагання там не проходять, не мели чухні)))
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угу.. розкажи мені, що я там 5 років робив на заняттях з фізкультури Польша до сих пор не восстановила уничтоженную вандалами в январе плиту на могиле воинов УПА - Цензор.НЕТ 6933
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Тобто ти цілеспрямовано стрибав по могильним плитам?
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я не писав, що цвинтар руйнували українці.. але відновленням там і не пахне!
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А відкритий меморіал?

Та й питання у іншому. Нешановна пані Берман звинуватила саме українців у руйнуванні цвинтарів. Хоча окупаційна радянська влада руйнувала УСІ старі цвинтарі. І робилось це цілеспрямовано, бо могильна плита є пам'яткою писемності, а за методичками совків "українську мову" придумали австрійці (німці, американці, марсіани) у 1917 році.
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Володислав, там трішки інша річ... Справа в тому, що у всіх цивілізованих країнах законодавство передбачає "утилізацію" старих кладовищ. В Україні, наскільки я пам"ятаю, встановлений строк - 50 років з дня останнього поховання. Це не стосується лише тих кладовищ, які визнані "історичними пам"ятками", як, наприклад, "Байкове" - в Києві, "Личаківське" - у Львові... В інших випадках кладовища зносяться, а їх територія використовується або для тих же потреб, або для інших... Може буть, що така ж доля спіткала і кладовище у Рівному... (між іншим, там є і "виключення" - про знесення повідомляється у пресі, і потомки похованих мають право провести ексгумацію і перепоховать прах на іншому кладовищі"...). А як використовують могильні плити та пам"ятники, під час "утилізації - це вже інша справа... Якщо вони мають історичне значення - їх поміщають у відповідні музеї... (однак це - в цивілізованих країнах... Про Росію та СРСР мова не йдеться...).
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Баллада об отчем доме
Я - крымский татарин. Я сын этих солнечных гор,
К которым сегодня прокрался украдкой, как вор.
Брюзгливый чиновник, потупивши рыбьи глаза,
Мне выдал прописку… на двадцать четыре часа.
Поклон Аю-Дагу и сизой, туманной Яйле!
Как долго я не был на горестной отчей земле!
Вот дом глинобитный, в котором родился и жил.
Ах, как он разросся, посаженный дедом инжир!
А наш виноградник и крошечный каменный сад,
Как прежде, наполнены праздничным звоном цикад.
Тверды и упруги, темны от дождей и росы,
Как дедовы руки - бугристые мышцы лозы.
Мускат дозревает! Да мне урожай не снимать.
Крадусь по задворкам отцовского дома, как тать.
Вот белый колодезь и тоненький, певчий родник…
В саду копошится какой-то лихой отставник.
Он погреб копает (а может быть, новый сортир?).
Ах, что он наделал - он камень в углу своротил!
Плиту вековую под старой щелястой айвой,
Где все мои предки лежат - на восток головой!
Он думает - козьи, и давит их заступом в прах, -
Священные кости… Прости нечестивца, Аллах!
Как долго и трудно мы смотрим друг другу в глаза.
Он кличет кого-то, спуская гривастого пса.
Не надо, полковник! Я фруктов твоих не возьму.
Хозяйствуй покуда в моем глинобитном дому.
Я завтра уеду обратно в далекий Чимкент.
Я только смотритель, хранитель отцовских легенд.
Непрошеный призрак, случайная тень на стене,
Хоть горестный пепел стучится и тлеет во мне.
Я - совесть, и смута, и чей-то дремучий позор.
Я - крымский татарин, я сын этих солнечных гор…(Виктор Некипелов, (29 сентября 1928, Харбин - 1 июля 1989, Париж) - русский поэт и публицист, правозащитник, участник диссидентского движения, член Московской Хельсинкской группы[2]. По образованию - врач-фармацевт[3])
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зеле опять поводили по его добрым глазам и лицу
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Тобто домовленості та дії Зе щодо відновлення пошукових робіт могил поляків проігноровані владою Польщі. Зе говорили, що саме так і буде.
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Поляки нам такиж друзі як москалі браття.
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а звідки ті друзі візмуться, якщо в нас усі вороги і всюди Кремль з агентами Польша до сих пор не восстановила уничтоженную вандалами в январе плиту на могиле воинов УПА - Цензор.НЕТ 9123
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Если президенту это не надо, то что вы хотите от поляков.
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Почему США и Канада не на давят? Санкции пусть введут, что за беспредел
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плохо зеля просив мабуть, а можливо це тоді просто піар хід був, щоб прихильники зейло пісялись...
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Чему удивляться,ненависть такая штука, как аукнулось, так и откликнулось. В 90-х часто бывал в Польше,так вот когда поляки узнавали что с востока Украины относились лучше.
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То так ..Завезене з Мордору з *хрюськоязичною челюстю * визивали у ляхів повагу !?
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Надо просто перезахоронить останки в Украине и всё. Полякам отдать останки поляков. И не будет в будущем этих провокаций, возможно даже рашистов.
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Державо-творчими племенами в державе вандалов в Зап-Европе с 1-5 в.в. были русы и руги. А *венды* и *ванды* лингвистически одно и тоже
Это было Третье объединение праславян, т.е. предков наших.
А мы ИваноНепомящиеРодства их до сих пор оплевываем. Потому что историю нам писали немцы в Петербурге.
Потому нечего поляков хаять. Мы -такие же сволочи как и они.
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