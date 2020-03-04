 Польща досі не відновила знищену вандалами в січні плиту на могилі воїнів УПА. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Представники діаспори та гості з України вшанували пам'ять загиблих у бою з НКВД на горі Монастир у 1945 році воїнів УПА. Вони виявили, що могильна плита досі розбита.
"На сьогодні не маємо відповіді від польської влади. Скептично ставлюсь, бо вкотре обіцяють. Україна відкрита до співпраці, а тут вандали понищили могили. Тільки на цих теренах Перемишльщини близько 10 могил поруйновані. У християнській державі, незалежно, ким і хто є, належиться спокій і молитва за спокій душ", – зауважила Радіо Свобода Марія Туцька, представниця Об’єднання українців Польщі.
Відновлення плити Зеленський і Дуда обговорювали під час 75-річниці визволення концтабору "Аушвіц" 27 січня 2020 року. Президент України нагадав польському колезі, що Україна в 2019 році розблокувала мораторій на пошукові роботи і "наступним кроком буде відновлення польською стороною пошкодженої українського могили на горі Монастир і взяття її під захист". Однак у відповідь на ці слова польський президент промовчав.
З 2014-го до 2019 року в Польщі було знищено майже два десятки пам'ятників і могил українців. У 2017 році Україна заборонила Польщі проводити пошукові роботи на своїй території, допоки не будуть відновлені українські могили. Президент Зеленський минулого року зняв мораторій за умови, що польська сторона дотримає слова. Однак поляки досі не відновили зруйновані вандалами могили українців.
Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що вандали знищили плиту на могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Уламки плити і зав'язані на деревах українські рушники вандали кинули в яму.
Посол України в Польщі Андрій Дещиця назвав дії вандалів "неприпустимими в цивілізованому світі". За його словами, зараз українська сторона веде з польською переговори про відновлення плити.
(И не пытайся "работать под американку" - от тебя "щами воняет" на версту...).
ПаниковскийЯр Холодний до революции...
З таким успіхом ти можеш сказати, що ДАП зруйнували українці, і цвинтарі біля ДАП і Пісок також зруйнували українці.
Та й питання у іншому. Нешановна пані Берман звинуватила саме українців у руйнуванні цвинтарів. Хоча окупаційна радянська влада руйнувала УСІ старі цвинтарі. І робилось це цілеспрямовано, бо могильна плита є пам'яткою писемності, а за методичками совків "українську мову" придумали австрійці (німці, американці, марсіани) у 1917 році.
Я - крымский татарин. Я сын этих солнечных гор,
К которым сегодня прокрался украдкой, как вор.
Брюзгливый чиновник, потупивши рыбьи глаза,
Мне выдал прописку… на двадцать четыре часа.
Поклон Аю-Дагу и сизой, туманной Яйле!
Как долго я не был на горестной отчей земле!
Вот дом глинобитный, в котором родился и жил.
Ах, как он разросся, посаженный дедом инжир!
А наш виноградник и крошечный каменный сад,
Как прежде, наполнены праздничным звоном цикад.
Тверды и упруги, темны от дождей и росы,
Как дедовы руки - бугристые мышцы лозы.
Мускат дозревает! Да мне урожай не снимать.
Крадусь по задворкам отцовского дома, как тать.
Вот белый колодезь и тоненький, певчий родник…
В саду копошится какой-то лихой отставник.
Он погреб копает (а может быть, новый сортир?).
Ах, что он наделал - он камень в углу своротил!
Плиту вековую под старой щелястой айвой,
Где все мои предки лежат - на восток головой!
Он думает - козьи, и давит их заступом в прах, -
Священные кости… Прости нечестивца, Аллах!
Как долго и трудно мы смотрим друг другу в глаза.
Он кличет кого-то, спуская гривастого пса.
Не надо, полковник! Я фруктов твоих не возьму.
Хозяйствуй покуда в моем глинобитном дому.
Я завтра уеду обратно в далекий Чимкент.
Я только смотритель, хранитель отцовских легенд.
Непрошеный призрак, случайная тень на стене,
Хоть горестный пепел стучится и тлеет во мне.
Я - совесть, и смута, и чей-то дремучий позор.
Я - крымский татарин, я сын этих солнечных гор…(Виктор Некипелов, (29 сентября 1928, Харбин - 1 июля 1989, Париж) - русский поэт и публицист, правозащитник, участник диссидентского движения, член Московской Хельсинкской группы[2]. По образованию - врач-фармацевт[3])
Это было Третье объединение праславян, т.е. предков наших.
А мы ИваноНепомящиеРодства их до сих пор оплевываем. Потому что историю нам писали немцы в Петербурге.
Потому нечего поляков хаять. Мы -такие же сволочи как и они.