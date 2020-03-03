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 Заступника голови ОТГ в Запорізькій області спіймали на хабарі 1 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Запорізькі поліцейські викрили у хабарництві заступника голови однієї з територіальних громад регіону. Представник комерційної структури повинен був передати йому один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання про виділення земельної ділянки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області, 3 березня слідчі Слідчого управління ГУНП та оперативники Управління стратегічних розслідувань регіону під процесуальним керівництвом облпрокуратури в Запоріжжі викрили підозрюваного у хабарництві.

Заступник голови однієї з об'єднаних територіальних громад регіону вимагав від представника місцевої комерційної структури один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання про виділення земельної ділянки. Правоохоронці затримали чиновника під час одержання чергової частини суми неправомірної вигоди в розмірі 250 тисяч гривень.

"Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір і фіксацію доказів.

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Вирішується питання про повідомлення підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - повідомляють у поліції.

Заступника голови ОТГ в Запорізькій області спіймали на хабарі 1 млн грн, - поліція 01
Заступника голови ОТГ в Запорізькій області спіймали на хабарі 1 млн грн, - поліція 02
Заступника голови ОТГ в Запорізькій області спіймали на хабарі 1 млн грн, - поліція 03
Заступника голови ОТГ в Запорізькій області спіймали на хабарі 1 млн грн, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179230
 
 
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Гривнами брал. За что задержали патриота? Замглавы ОТГ в Запорожской области пойман на взятке 1 млн грн, - полиция - Цензор.НЕТ 6887
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Это те , которые Новые , - или старые в новой обвертке .
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Три недели назад поймали главу Черновицкой обласной рады на взятке 400 тыс. евро, в перерасчете это 10 млн. грн. Уже отпустили и восстановили в должности. Скоро, судя по всему, за вязтку будут еще и премию выписывать топ чиновникам ))
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Хорошо а дальше что, как обычно отпустят?
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