 Заступника голови ОТГ в Запорізькій області спіймали на хабарі 1 млн грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області, 3 березня слідчі Слідчого управління ГУНП та оперативники Управління стратегічних розслідувань регіону під процесуальним керівництвом облпрокуратури в Запоріжжі викрили підозрюваного у хабарництві.

Заступник голови однієї з об'єднаних територіальних громад регіону вимагав від представника місцевої комерційної структури один мільйон гривень за сприяння у вирішенні питання про виділення земельної ділянки. Правоохоронці затримали чиновника під час одержання чергової частини суми неправомірної вигоди в розмірі 250 тисяч гривень.

"Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на збір і фіксацію доказів.

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Вирішується питання про повідомлення підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - повідомляють у поліції.







