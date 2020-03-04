 Айсберг "русского мира", старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Нові обличчя закінчилися ...

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І ніякого миру в очах...

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Примус уряду до відставки

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Логічно

Є план!

Заручник

Як же так можна?

Айсберг "русского мира"

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