 Айсберг "русского мира", старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Нові обличчя закінчилися ...
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І ніякого миру в очах...
Примус уряду до відставки
Логічно
Є план!
Заручник
Як же так можна?
Айсберг "русского мира"
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Ах какая разница
Какая раазница
Мне б такуююю
.
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(см первую фотожабу)
Знову ти своєю пикою та в своє ж гівно!)))
Зустрілися українець та американець і в них зайшла розмова, де у горах луна найдовше триває.
Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш, то луна 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину й американець кричить:
- Hello !!!
Луна:
- Hello- ello- llo- o .
Українець каже:
- Та хіба це гори? Поїхали у Карпати.
Вилазять вони на Говерлу і українець:
- Москаль у горах!!!
Луна пішла: Москаль у горах!!! Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!
Годину, дві, три чекають, луна все йде, американець стомився вже й питає, чи довго ще триватиме.
Українець:
- А поки не знайдуть.