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 Айсберг "русского мира", старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Нові обличчя закінчилися ...

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Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

І ніякого миру в очах...

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Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Примус уряду до відставки

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Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Логічно

Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Є план!

Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Заручник

Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Як же так можна?

Айсберг русского мира, старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Айсберг "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179223
 
   
 Топ коментарі
 
Від Херсона і до Львова, крізь лунає FuCkUvOVA!!!
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Кстати, мона Процишину идейку подкинуть для песни:

Ах какая разница
Какая раазница
Мне б такуююю Айсберг "русского мира", старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1559
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Так собі. Тільки про полідор зачепило.
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Так, професійна карикатура. Все інше - майже шлак...
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Народ кому нужны значки "Я голосовал за ЗЕ" есть ещё такие-же наклейки на автомобиль!
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Сусідам моїм по під'їзду деяким, а то в них щось ще восени наліпки на авто повідвалювалися чомусь.
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верхняя рожа это кто? Захараст что-ли(главмусор Яныка)?
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Там где то между ними должна быть и рожа министра экономического развития...
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Походу на Цензоре тоже работают ПРФФЕСИОНАЛЫ!)))
(см первую фотожабу)
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Схоже ти не володієш матеріалом. Хоча для повноти курйозу мало би бути написано проффесіонали, тому що зек писав анкету українською.
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Схоже ти не маєш розуму. Саме для таких як ти я і написав нижче- (см первую фотожабу)
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Та ні, гигануте, я УКРАЇНЕЦЬ, а от ти, із собі подібними кацапами, за баригу тут топите. За що і маєте рошенку за щокою.
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точно кацап Айсберг "русского мира", старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6481.тебя акцент от рускаваезычнай челюсти выдает...и характерное пощелкивание
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То тебе лахтинский куратор по башке пощелкивает!)))
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Зепримат безмозглый, убейся уже об стену, сколько ты уже порошенкать будешь, с вас аутистов уже все ржут как со стада обосранных баранов с вашими праститутками в раде,ростом ввп 40проццентов,зарплатами учителям по 4к баксов, и свидетелями мира в глазах путина, новыми литсами портовых, тигипок, сивох всяких конченных, а ты быдло колхозное дальше порошенкаешь дэцл умственнонедоразвитый...
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Чепушило лишнехромосомное, с вас, даунов, весь мир ржет. Топите за мародера, грабившего свою страну находясь на высшем посту государства! Утырок соевый, с какого перепугу ты решил, что я сторонник клоуна??? У вас, свинособак, все, кто не лижет рошенку все они зедебилы... Ну и чем вы, порохоскот, отличаетесь от "зеприматов"? Кстати, твой сывочолый божок служил яныку вместе с "новыми литсами"- портовыми, тигипками и пр конченными мразями! Так шо соси, ущербный, соси свою рошенку...
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Саме в цьому, вовчику, і був задум автора - не тільки дві "Ф" поставити, а й ще пропустити букву "О". Але щоб це зрозуміти, треба мати мізки. Розумний - зрозуміє, дурак - ні.
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юрчику, так це ти такий "розумний"?))) І скільки скільки тобі Бутусов платить за подібні фотожаби? Школу так і не закінчив? Ну і правильно, аби на Цензорі працювати не обов'язково бути грамотним...
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Який Бутусов? Я зарплатню отримую рошенками. І чого ти, зе-дебіл, вирішив, що ці фотожаби від цензора? Якщо ти досі незрозуміло, це сайт новин.
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Порохо-дебіле, я й кажу- працюєте за рошенку посмоктати. Ну смокчи, недолуге, не буду тебе відволікати.
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Кацапа, вы гварите та -ЗАПАЛИЛСЯ...
Знову ти своєю пикою та в своє ж гівно!)))
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Айсберг "русского мира", старі і нові обличчя, путінський заручник. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 746

Зустрілися українець та американець і в них зайшла розмова, де у горах луна найдовше триває.
Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш, то луна 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину й американець кричить:
- Hello !!!
Луна:
- Hello- ello- llo- o .
Українець каже:
- Та хіба це гори? Поїхали у Карпати.
Вилазять вони на Говерлу і українець:
- Москаль у горах!!!
Луна пішла: Москаль у горах!!! Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!Москаль у горах!!!
Годину, дві, три чекають, луна все йде, американець стомився вже й питає, чи довго ще триватиме.
Українець:
- А поки не знайдуть.
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