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Все про:граната (518) Нацполіція (9124) Правоохоронні органи (879) Харків (1671)

 Власникові Subaru в Харкові залили лобове скло червоною фарбою і поклали на двірники бойову гранату. ФОТО

Поліція розшукує того або тих, хто це зробив.

Предмет, схожий на гранату, було виявлено на двірниках автомобіля "Subaru" на вулиці Гвардійців Широнінців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"За висновком фахівців, вилучений предмет є ручною гранатою РГД-5. Боєприпас було знешкоджено на місці", - сказано в повідомленні.

На опублікованому з місця події фото видно, що половина лобового скла машини залита червоною фарбою.

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Зараз поліцейські з'ясовують, кому належить машина.

Вирішується питання про відкриття проваджень за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Власникові Subaru в Харкові залили лобове скло червоною фарбою і поклали на двірники бойову гранату 01
Власникові Subaru в Харкові залили лобове скло червоною фарбою і поклали на двірники бойову гранату 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179210
 
 
 Топ коментарі
 
А что тут удивительного. В Харькове мэр бандит, власть бандитско-сепарская, полиция повязана с бандитской властью и сама бандитская. Какой там порядок понятно?
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т.е как это полиция не знает кому принадлежит авто? классно...
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аккуратное такое предупреждение)) в этом доме много таких, кто его заслужил.
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аккуратное такое предупреждение)) в этом доме много таких, кто его заслужил.
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А что тут удивительного. В Харькове мэр бандит, власть бандитско-сепарская, полиция повязана с бандитской властью и сама бандитская. Какой там порядок понятно?
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ви просто не знаєте....Харків - такий вже років так...60...
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надеюсь это написала коренная харьковчанка ..??
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Да ей лишь бы на власть вякнуть, зацепите ее )))
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в какой-то засранной хацапэтовке дальше райцентра не выезжала, но зато умом все расклады про Харьков "знает"...
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ММГ в "тряпочкє". Мать парковою запарив.
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Наверное, там в салоне к зеркалу была привязана колорадская ленточка. Красиво так завязана - бантиком.
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т.е как это полиция не знает кому принадлежит авто? классно...
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хозяин машины наверно бандюк местный, а нормальные пацаны ездят на пшекских или литовских номерам
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Сепар, наверное. Владелец авто.
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а почему угроза убийства?? а не угроза взорвать машину. вы казлы так всех террористами сделаете. если б хотели убить, убили бы
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На шакалад смахивает...
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Зачем заливать краской стекло, если можно облить крышу, капот и др.поверхности автосмывкой старой краски? Не так заметно, но намного эффективнее. ))
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Хорошо еще цианакрилат залить в щель между дверью и корпусом.
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Думаю это последнее китайское предупреждение, а за что владельцу авто лучше знать
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У Авакова всё под контролем. Он лучший министр МВД всех времён и народов.
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Это просто краснофобию кто-то затевает, вот это вот всё что красное, те кто всё это вот они доиграются!
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улица "гвардейская" читаешь буд то новсть не об украинском Харькове а в каком нить саратове или орле на россии
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И Героев Труда, зануда-это Харьков и никто не указ Первой Столице Советской Украины, Украины, а не колонии Австро-Венгрии или Польши.
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