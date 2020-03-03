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 Політика України
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Все про:виборчий закон (117) місцеві вибори (155) ЧЕСНО (28)

 Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

На місцевих виборах 2020 ЦВК вперше відмовлятиме партіям у реєстрації в разі недотримання гендерних квот.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.

У кожній п’ятірці партійного виборчого списку має бути щонайменше двоє кандидатів кожної статі. Тобто гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%. Про це йдеться у Виборчому кодексі України, який нардепи ухвалили напередодні Нового року. Партійна система обов’язково діятиме на виборах до всіх рад, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. До цього переліку потрапляють усі облради та 30 міських рад.

На місцевих виборах гендерну квоту вперше запровадили 2015 року. Але тоді санкцій за її недодержання не було, як і були відсутні додаткові бонуси за дотримання цієї квоти. Тепер же ЦВК вперше в історії України не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу.

Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО 01

Якщо на виборах 2015 року можна було кандидуватися від партії одразу в ради кількох рівнів, то тепер діє нове правило: один кандидат – одне балотування. Це означає, що якщо раніше одні й ті ж кандидатки могли доповнювати гендерну квоту, то тепер партії мають посилено шукати кандидаток-жінок, щоб подати список в різні ради.

"У разі недотримання організацією політичної партії під час висування кандидатів у депутати до відповідних рад вимог Виборчого кодексу України щодо забезпечення визначеного рівня присутності у виборчих списках та переліках кандидатів – жінок та чоловіків - територіальною виборчою комісією буде прийматися рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів", – коментує членкиня ЦВК Вікторія Глущенко.

Для партій, котрі висуватимуть кандидатів до рад населених пунктів з кількістю виборців меншою за 90 тисяч, гендерна квота залишилася на рівні 30% без зазначення порядку у списку.

Зауважимо, що депутати на місцевому рівні працюють безоплатно, хоча мають досить високу відповідальність перед виборцями.

Рух ЧЕСНО підрахував, скількох кандидаток потрібно знайти партіям для участі в місцевих виборах 2020 року, якщо вони планують балотуватися до обласних рад і рад великих міст.

Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО 02
Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО 03

Парламентська гендерна квота для наступних виборів теж визначена на рівні 40% і відтепер є обов’язковою для виконання. Порівняймо: на виборах 2019 року вона сягала 30% і не була обов’язковою. Якщо ж партія, яка пройшла до парламенту, її дотрималася, то вона додатково отримає 10% до суми річного держфінансування.

Читайте також: Рада ухвалила Виборчий кодекс з поправками Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179159
 
 
 Топ коментарі
 
И закройте шахты, где работает менее 40% женщин.
И локомотивные ремонтные депо.
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маразм шагает по планете. на очереди квоты для пида... геев! Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2297
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Равенсто - это не делать никакие квоты. Партия хочет берет женщин, хочет не берет, хочет берет мужчин, хочет берет трансов.
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А откуда взяли эти 40%? Если равенство то 50%. Где логика у законодавців? Где мозги? Ау!
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Равенсто - это не делать никакие квоты. Партия хочет берет женщин, хочет не берет, хочет берет мужчин, хочет берет трансов.
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На хочет не получится. Меня не устраивают хотелки дрочера Кивы или масона Рабиновича. Нет у меня желание подчиняться их хотелкам.
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Чево пля? Где логика? Читая такое вообще становится ясно что женщинам надо запретить заниматься политикой. Политика - не место, где банки с гармонами будут устраивать свои истерики.
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им что -- одной Ирки Луценчихи мало??
Выноси козлов, бляха-муха!)
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Что тебе не понятно? Во власти должны быть и мужчины и женщины 50 на 50. Если мы идем в Европу, то там так. И нечего тут трандеть и извращиться по поводу очевидных вещей. Это должно быть в законах. Не все женщины такие как Ирка Луценко. И не все мужчины одинаковые, не надо паясничать и цирк тут устраивать.
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но женщина должна же как то себя проявить, а не только, пардон, по половім признакам идти у парламент. Надо чтобы было у ней образование, мышление, и самое главное - логика..да, чтобы где то поработала, что то знала, жизненный опыт и тд.
Ну и назовите мне десяток звонких женских имён? И я не буду против.
Но таких то нет.
Мужчин, кстати, тоже..ну мало. Кризис жанра. Все, в основном, или дебилы или ворьё.
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А что украинские женщины никак не проявляются? Поисчезали? Ну-ну...
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Лариса, ты хоть перечитывай ветку комментариев, а то такой бред пишешь.
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вообще толерастия охренела..скоро обяжут чтоб еще и гомики были обязательно))
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Сам перечитай.Пишешь бред действительно.
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Мы тоже не хотим смотреть на мастурбацию Кивы в ВР, мы хотим посмотреть на мастурбацию народных депутаток.
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Вот и пусть в Раде будет мужчин и женщин 50 на 50. А 40% - это зеленый маразм.
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40 % минимум, что это означает подумай на досуге.
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В Украине дефицит женщин и им минимум установили? Вот это и обозначает. Пусть на мужчин ставят минимум.
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Если уж говорить о равенстве, то квота женщин должна быть не более 33,3%, Геи что даром по парадах бегали под охраной рюкзаков?..

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Чистая правда. Долой дискриминацию!!! Даеш квоту 33.3% третьему полу!!!
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Уже придумали почти 50 гендеров, поэтому ждем квоты по 2% на каждый.
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маразм шагает по планете. на очереди квоты для пида... геев!
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Старый анекдот в тему:
В американской компании проходит совещание. Начальник отдела говорит:
- У нас в компании сокращение штатов. Необходимо уволить одного сотрудника.
Встает дама:
- Меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по половому признаку.
Встает негр:
- Меня вы тоже не можете уволить, иначе я подам в суд за расовую дискриминацию.
Встает дедок:
- И меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по возрастному признаку.
Все оборачиваются и смотрят на молодого парня.
Парень, поднимая глаза:
- ...по-моему, я гей.
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На конституцію всім вже плювати ((( Дійсно, що ж далі?
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конституция заплевана еще со времен Закона о пенсионном обеспечении, и не только у нас
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И из этих 40 обязательно, чтобы не менее 20 были с виду совершенно убойные, чтобы не говорили, что симпатичным - предпочтение.
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Зато наличие %% имеющих мозгов теперь не нужно. Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3025
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Я вот тут подумал... В принципе ничто не мешает создать женскую партию... Так в ней должно быть 40% мужиков? Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 5153
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Я не уверен, но думаю что Закон определяет квоту именно для женщин.
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Культ Карго во всей красе, на Западе равенство пропагандонят чтобы меньше зависить от иммиграции и вовлекать баб в работу.
А дебильные корпорации и недоправительство думают что это делается бо модно и ставят квоты в руководство и политсилы, по сути проводя дискриминацию по половому признаку против мужчин и уровня компетенции.
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И закройте шахты, где работает менее 40% женщин.
И локомотивные ремонтные депо.
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Ці скоріше шахтарів на панель відправлять, для вирівнювання гендерного показника.
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Инвалидов, пенсионеров, трансгендеров, беременных.
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наличие знаний и интеллекта в получении должностей и карьер уходят в прошлое....
Конкуренцию, а значит и развитие убивают на наших глазах..
если вместо члена у тебя вагина, то преимущество тебе уже обеспеченно... Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8029
Закат прогресса и человечества как оно есть...
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Мужчинам надо потихоньку тренировать свои сиськи давать молоко.

Лишним не будет...
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Оце біда буде. Вкрай дибільний закон, жінкам і так нічого не перешкоджає в партію потрапити, але щоб дотянути до 40% будуть добирати мяко кадучи не дуже адекватні кадри, а якийсь годний мужчина політик залишиться за бортом...
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слово годний и политик никак не совместимые вещи
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А если это ЛГБТ? Или любителей пива? Или партия добробатов - там тоже 40% не найдется...
Что за БРЕД?!!!
А давайте не регистрировать партии если там не будет 15% трансов!!! Почему дискриминация по половому признаку ?!!
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Бред какой-то. Почему гендер а не пол? Пол - это половина. Человечество состоит из друх половин: мужской и женсокй. Что за дебильный гендер? Если женщины не хотят в политику? Бегать за ними и взятки давать чтобы пошли в партию?
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Каждый кандидат должен привести любовницу! У кого нет --- срочно завести!))
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Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах,

Та да .Надо же любовниц пристроить или неугомонных типа Черновол. Смотри и порносайтам депутаты не будут шастать....
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в случае недобора -- с порносайтов вербовать будут!))
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Забыли няш-мяш поклонскую например? депутан гос дуры роzzии VII созыв. А вот пример с Украины, после майдана
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Она первая в очереди в Раду!))
плацкарт уже в кармане..))
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Я бы тоже такие партии- в шею гнал! Правильная партия: 50/50. Потом ведь- сборы партийные, типа Трускавца. А там, дабы избежать мордобоя, за самку- нужен таки именно паритет! Итак: 50/50. Остальные- в ЛГБТ. Иначе как???
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Прийде час і щоби вижити, чоловіки будуть переодягатись у жінок!
Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3574
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Гадаю, з цих 40% жінок в партії 50% мають бути лесбіянками.
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и в том официально зарегистрированными (в минюсте?)
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Не вижу ничего плохого. Отобрать людей можно вне зависимости от пола, а если не умеешь подбирать людей, то кто тебе виноват.
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А чому жінки не йдуть на в армію призов? Це приниження чоловіка і сексизм.Чому в нас чоловіки мають менше свобод? Давайте будемо жити по справедливості,а не по лицимірстві.
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Как бы в США феминистки как раз боролись чтобы женщин брали в армию как и мужчин. А когда женщина стала генералом, то они этим гордятся как победой феминизма.
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Ivan573014 Зараз це вже не фемізм,а абсурдне посміховисько.Раніше жінки боролися за права,бо в них навіть право голосу не було.Нехай ці феміністки боряться не на заході,а на сході.Нехай в арабських країнах боряться за рівність.А то в них саме до європейсько чоловіка притензії.І кажуть що білий чоловік,це пригноблювач.
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На самом деле у нас феминизм не актуален особо. Как раз оттого что коммунисты его ввели еще в двадцатых годах. Так что никакой революции не будет. У нас директрисы и завсклада женщины были давным давно и депутаты разного уровня. Просто оформят официально, вот и всё.
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Ivan573014 Це що зараз це не фемінізм,а абсурд ліваків.
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когда баб в армию призывать начнут, так сказать соблюдать гендерну рівність?
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Це вже повна фігня.Я не проти наприклад ЛГБТ,але не потрібно все в одну купу мішати і приймати людей,не по розуму,а по статті.
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Так кто мешает найти умных женщин? Если не можешь найти, то может в тебе проблема?
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Ivan573014 А причому тут я? Я хочу щоб була справедливість у всьому,а не квоти.Квоти не можуть бути справедливістю і рівністю.
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Если они умные - то и без квот попадут в списки при желании.
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Или не пройдут, так как это в воле руководства партии, а не свободная конкуренция.
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Квоты это когда есть люди с привилегиями. А тут нет гарантии, что возьмут именно тебя. Так что это не квоты.
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Ivan573014 Але обов'язково має бути прийнята за статевою ознакою.Це вже не правильно.
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Це повний маразм. Людину визначають не за її якостями чи знаннями, а за статтю. Це і є дискримінація за статевою ознакою. Запровадження таких квот є антиконституційним і має бути скасованим.
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А кто мешает набрать в партию женщин с якостями и знаннями?
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Це все попридумували ліваки,а ліваки,це закінченні соціалісти,які ******* загравати з московитами.Ліваки,це не ліберали,вони спаскудили і перекрутили це слово.
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Как по мне , так как раз это и есть проявление гендерного давления !
Как можно принудить кого то баллотироваться или снятся с выборов - по вказивке...
Люди должны выбирать..
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Если они будут достаточно умны и прилично одеты, тогда ок.
Не знаю, как кому, а мне не нравится различной масти фифы, которые принимают законы, даже не думая о последствиях. У них же работает оба полушария одновременно, как и у дрегих дам. Но у депутатШ мысли только о тряпках, сумках, туХлях и как бы больше грудь сделть с губами. ()))Грудь с губами вышла)) 10 % было бы в самый раз. А если того меньеше, только лучше будет. Лучше меньше, да лучше! Парламент ОБЯЗАН работать, а не глазки строить.
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"То есть гендерный минимум для женщин и мужчин составляет 40%". Получается дважды по 40%=80%, а остальные 20% ****** и лесби?
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И да! Почему про оставшиеся 20% --- скромно промолчали!!))
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Ну всё, гендерный маразм от евролиберастов дошёл и до Украины. Следующим номером будут обязательства представительства для этносов, а потом и для рас.
Само собой, надо будет обеспечить участие трансгендеров, геев и просто уродов...
Верной дорогой идёте, таваарищи!
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Лісапетний Батальйон праходіт без проблєм
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Дебилы...
Давайте еще добавим квоты на ЛГБТ, расовую принадлежность, цвет волос, вес и т.д.
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Легко. 80% населения украинцы - квота. 4% геи и лезбиянки - квота. Блондинов 10% - квота. Средний вес - квота. Меньшинства (расовое разнообразие включая 10% кацапов что есть половина квоты) - 20%. Жиды отдельной графой - 0,1%. Без квоты. Идут на фуй ибо при пересчете получается что из 452 депутатов должно быть 0,5 жида. Если будем резать то что брать - нижнюю филейную или ермолочно-головную часть? Поэтому думаю 1 жид раз в двое выборов всех устроит. Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 1646
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Вот что значит отделение науки от государства
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а что были случаи запрета на вступление женщин в ту или иную партию? идиотизм, страна млять зебилов!
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комментаторы не тупите и учитесь читать. Выражение "не менее 40%" не означает 60% мужчин и 40% женщин, это означает "как минимум 40%" т.е. от 40% до 100% теоретически, любое распределение из диапазона [40,100].
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Откуда, например, в "Партии любителей пелоток" или ПИВА будет больше 40% женщин? Бред.
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*** дибилоиды. Вы еще обяжите в партию брать по 30% гомиков и 30% педофилов. воещ ***нулись дегенераты со своей толерастией. А если у меня партия любителей подрочить то баб тоже нужно обязательно в нее брать?
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Жінки складають 63% виборців в Україні. Але .... ось побачите якщо їх навіть буде 40% у списках самі жінки за жінок не проголосують. Вони могли обирати жінок 30 років і всі 30 років цього не робили. Їм аби "сімпатічний мужчіна", а все інше просто не цікаво... Жінки в Україні аполітичні в переважній більшості і такі ж дурні як і їх чоловіки...
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та да...це унікальне українське явище - наче і в школу ходять, щось читають, а народ якийсь наче дурні овечки. В голові часто- полова, мислення не логічне.
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Партии, в списках которых будет менее 40% женщин, не зарегистрируют на выборах

Партии, в списках которых будет менее 40% кретинов, не зарегистрируют на выборах

Партии, в списках которых будет менее 40% *********, не зарегистрируют на выборах
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Должны по мозгам и делам отбирать ... А эти жабы по писюнам смотрят ...!
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Люди, читайте новости правильно - 40% квота, а не 50%, потому что речь идет о первой пятерке партийного списка. Фифти-фифти тут не получается, или 1 кандидат должен быть наполовину мужчиной, наполовину женщиной Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 9517

О квотах далее по списку (после пятерки) речь в статье не идет, это по новому избирательному кодексу нереально сделать - выбирать по спискам будут путем голосования за конкретные фамилии (открытые списки), и никто не вправе указывать избирателю, что голосовать нужно обязательно за женщину, а не мужчину, потому что в соседнем округе уже выбрали мужчину и нужно соблюсти квоту Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6144
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И 50% должны быть инвалиды! Идиотизм цветет.
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