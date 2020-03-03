 Партії, у списках яких буде менше 40% жінок, не зареєструють на виборах, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ЧЕСНО.
У кожній п’ятірці партійного виборчого списку має бути щонайменше двоє кандидатів кожної статі. Тобто гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%. Про це йдеться у Виборчому кодексі України, який нардепи ухвалили напередодні Нового року. Партійна система обов’язково діятиме на виборах до всіх рад, де кількість виборців перевищує 90 тисяч. До цього переліку потрапляють усі облради та 30 міських рад.
На місцевих виборах гендерну квоту вперше запровадили 2015 року. Але тоді санкцій за її недодержання не було, як і були відсутні додаткові бонуси за дотримання цієї квоти. Тепер же ЦВК вперше в історії України не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу.
Якщо на виборах 2015 року можна було кандидуватися від партії одразу в ради кількох рівнів, то тепер діє нове правило: один кандидат – одне балотування. Це означає, що якщо раніше одні й ті ж кандидатки могли доповнювати гендерну квоту, то тепер партії мають посилено шукати кандидаток-жінок, щоб подати список в різні ради.
"У разі недотримання організацією політичної партії під час висування кандидатів у депутати до відповідних рад вимог Виборчого кодексу України щодо забезпечення визначеного рівня присутності у виборчих списках та переліках кандидатів – жінок та чоловіків - територіальною виборчою комісією буде прийматися рішення про відмову в реєстрації всіх кандидатів", – коментує членкиня ЦВК Вікторія Глущенко.
Для партій, котрі висуватимуть кандидатів до рад населених пунктів з кількістю виборців меншою за 90 тисяч, гендерна квота залишилася на рівні 30% без зазначення порядку у списку.
Зауважимо, що депутати на місцевому рівні працюють безоплатно, хоча мають досить високу відповідальність перед виборцями.
Рух ЧЕСНО підрахував, скількох кандидаток потрібно знайти партіям для участі в місцевих виборах 2020 року, якщо вони планують балотуватися до обласних рад і рад великих міст.
Парламентська гендерна квота для наступних виборів теж визначена на рівні 40% і відтепер є обов’язковою для виконання. Порівняймо: на виборах 2019 року вона сягала 30% і не була обов’язковою. Якщо ж партія, яка пройшла до парламенту, її дотрималася, то вона додатково отримає 10% до суми річного держфінансування.
Выноси козлов, бляха-муха!)
Ну и назовите мне десяток звонких женских имён? И я не буду против.
Но таких то нет.
Мужчин, кстати, тоже..ну мало. Кризис жанра. Все, в основном, или дебилы или ворьё.
В американской компании проходит совещание. Начальник отдела говорит:
- У нас в компании сокращение штатов. Необходимо уволить одного сотрудника.
Встает дама:
- Меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по половому признаку.
Встает негр:
- Меня вы тоже не можете уволить, иначе я подам в суд за расовую дискриминацию.
Встает дедок:
- И меня вы не можете уволить, иначе я подам в суд за дискриминацию по возрастному признаку.
Все оборачиваются и смотрят на молодого парня.
Парень, поднимая глаза:
- ...по-моему, я гей.
А дебильные корпорации и недоправительство думают что это делается бо модно и ставят квоты в руководство и политсилы, по сути проводя дискриминацию по половому признаку против мужчин и уровня компетенции.
И локомотивные ремонтные депо.
Конкуренцию, а значит и развитие убивают на наших глазах..
если вместо члена у тебя вагина, то преимущество тебе уже обеспеченно...
Закат прогресса и человечества как оно есть...
Лишним не будет...
Что за БРЕД?!!!
А давайте не регистрировать партии если там не будет 15% трансов!!! Почему дискриминация по половому признаку ?!!
Та да .Надо же любовниц пристроить или неугомонных типа Черновол. Смотри и порносайтам депутаты не будут шастать....
плацкарт уже в кармане..))
Как можно принудить кого то баллотироваться или снятся с выборов - по вказивке...
Люди должны выбирать..
Не знаю, как кому, а мне не нравится различной масти фифы, которые принимают законы, даже не думая о последствиях. У них же работает оба полушария одновременно, как и у дрегих дам. Но у депутатШ мысли только о тряпках, сумках, туХлях и как бы больше грудь сделть с губами. ()))Грудь с губами вышла)) 10 % было бы в самый раз. А если того меньеше, только лучше будет. Лучше меньше, да лучше! Парламент ОБЯЗАН работать, а не глазки строить.
Само собой, надо будет обеспечить участие трансгендеров, геев и просто уродов...
Верной дорогой идёте, таваарищи!
Давайте еще добавим квоты на ЛГБТ, расовую принадлежность, цвет волос, вес и т.д.
Партии, в списках которых будет менее 40% кретинов, не зарегистрируют на выборах
Партии, в списках которых будет менее 40% *********, не зарегистрируют на выборах
О квотах далее по списку (после пятерки) речь в статье не идет, это по новому избирательному кодексу нереально сделать - выбирать по спискам будут путем голосования за конкретные фамилии (открытые списки), и никто не вправе указывать избирателю, что голосовать нужно обязательно за женщину, а не мужчину, потому что в соседнем округе уже выбрали мужчину и нужно соблюсти квоту