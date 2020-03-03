 Посли G7 підтримали реформу прокуратури, - Офіс генпрокурора. ФОТО

"Обговорюючи питання змін у системі української прокуратури, посли підтримали реформу і звернули увагу на важливість сталості та поступовості процесів, які відбуваються. Рябошапка повідомив, що це комплексна і тривала реформа, яка вже має перші результати", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні наголошується, що першим результатом реформи стала оптимізація центрального апарату - Офісу генпрокурора, в який наразі проходить добір кадрів.
Крім того, в Офісі генпрокурора нагадують про старт 2 березня атестації прокурорів регіональних прокуратур.
Было бы странно, если бы такое заявили послы G7. А Рябокепка может шо угодно говорить о своей деятельности.
Лучший показатель - шельмовство с делом Шеремета и заказуха на Порошенко.
В том , что беркутов отпустили в Маскву?
Как можно верить этим полуграмотным клоунам???