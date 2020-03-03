 Посли G7 підтримали реформу прокуратури, - Офіс генпрокурора. ФОТО

"Обговорюючи питання змін у системі української прокуратури, посли підтримали реформу і звернули увагу на важливість сталості та поступовості процесів, які відбуваються. Рябошапка повідомив, що це комплексна і тривала реформа, яка вже має перші результати", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що першим результатом реформи стала оптимізація центрального апарату - Офісу генпрокурора, в який наразі проходить добір кадрів.

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Крім того, в Офісі генпрокурора нагадують про старт 2 березня атестації прокурорів регіональних прокуратур.