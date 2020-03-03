EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  1318  12
Все про:G-7 (228) Рябошапка Руслан (299) Офіс генерального прокурора (124)

 Посли G7 підтримали реформу прокуратури, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка розповів послам країн "Великої сімки" (G7) про реформу органів прокуратури, що проводиться в Україні.

"Обговорюючи питання змін у системі української прокуратури, посли підтримали реформу і звернули увагу на важливість сталості та поступовості процесів, які відбуваються. Рябошапка повідомив, що це комплексна і тривала реформа, яка вже має перші результати", - сказано в повідомленні Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що першим результатом реформи стала оптимізація центрального апарату - Офісу генпрокурора, в який наразі проходить добір кадрів.

Читайте також: Посли G7 зустрінуться з Рябошапкою для обговорення "значного прогресу" в роботі ОГП

Посли G7 підтримали реформу прокуратури, - Офіс генпрокурора 01

Крім того, в Офісі генпрокурора нагадують про старт 2 березня атестації прокурорів регіональних прокуратур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179134
 
 
 Топ коментарі
 
говорится в сообщении Офиса генпрокурора

Было бы странно, если бы такое заявили послы G7. А Рябокепка может шо угодно говорить о своей деятельности.

Лучший показатель - шельмовство с делом Шеремета и заказуха на Порошенко.
 показати весь коментар
 
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал послам. дальше можно не читать
 показати весь коментар
 
А Венецианская комиссия поддержала, прочитав текст, а не на слово веря?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка рассказал послам. дальше можно не читать
 показати весь коментар
 
 
говорится в сообщении Офиса генпрокурора

Было бы странно, если бы такое заявили послы G7. А Рябокепка может шо угодно говорить о своей деятельности.

Лучший показатель - шельмовство с делом Шеремета и заказуха на Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
А Венецианская комиссия поддержала, прочитав текст, а не на слово веря?
 показати весь коментар
 
 
Я зрозумів одне - посли підтримали оптимізацію. І то зі слів Рябошапки.
 показати весь коментар
 
Країни великої сімки дали зрозуміти президенту, що на посаді генпрокурора вони не хочуть змін! Сигнал на передодні завтрашніх Зе зборів по кандидатам на виліт.
 показати весь коментар
 
А украинцам можно озвучить в чем заключается реформа?
В том , что беркутов отпустили в Маскву?
 показати весь коментар
 
Ніззя, а то путін нападе, тільки дипломатам. Ті дипломатично стерплять.
 показати весь коментар
 
Він їм роповів - вони підтримали - і він про це розповів нам...Він нам завжди щось розповідає,наш любий казкар...
 показати весь коментар
 
Неужели они все такие наивные и доверчивые?
Как можно верить этим полуграмотным клоунам???
 показати весь коментар
 
 
Требуйте выборность ГП, НАБУ, Главу конст суда и Высшего совета юстиции на равне с президентом или депутатами. Без этого изменения страна будет оставаться вжопе вечно, потому что ********* не назначат себе палача. Достаточно собраться под радой микромайданом, никакие пукины не нападут, нужно переставать быть страной инфантильный терпил, нас имеют уже 30 лет, а мы делаем вид что от нас ничено не зависит.
 показати весь коментар
 
 
Борьбу с коррупцией Рябошапка начнет после того, как выплатит кредит за свой дом во Франции.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору