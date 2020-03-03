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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:зброя (1461) Рівненщина (492) СБУ (5352) священик (48) операція Об'єднаних сил (2127)

 СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України підозрюють настоятеля одного з храмів Рівненської області в торгівлі військовими засобами ураження, незаконно вивезеними з району проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження. Встановлено, що впродовж 2015-2018 років він неодноразово виїжджав у зону АТО\ООС із проповідницькою місією", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що із зони ООС священник повертався зі зброєю, яку збував серед своїх знайомих. Для того, щоб уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю в підвалах багатоповерхівок і промислових районах м.Рівне.

Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами і 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тис. грн.

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СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю 02
СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю 03

У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць торгував зброєю на Донеччині, у нього виявили гранати і гранатомет, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179128
 
 
 Топ коментарі
 
В країні, де 73% неадекватів українець повинен мати зброю.
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Ну не набор же начинающего террориста - граник, гранаты, взывчатка. Ваше охотничье оружие, кстати, у нас именуется assault rifle/ штурмовая винтовка. Когда я знакомым рассказываю, шо в Украине люди на охоту ходят с гражданскими версиями АК и СВД, у них слюни до пола текут.
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попи сектанти-рпцешники в ато не їздили,їм заборонено,наскільки я знаю
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Так, але через секунду я зрозумів, що можливо я помиляюсь
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В країні, де 73% неадекватів українець повинен мати зброю.
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Ну не набор же начинающего террориста - граник, гранаты, взывчатка. Ваше охотничье оружие, кстати, у нас именуется assault rifle/ штурмовая винтовка. Когда я знакомым рассказываю, шо в Украине люди на охоту ходят с гражданскими версиями АК и СВД, у них слюни до пола текут.
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В той час коли з аваківськими беркутятами проводять тренінги психологи, готуючи їх стріляти на ураження в мітингуючих- байдуже, жінки то чи діти- зайвим ніщо не буде.
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Шо да Макс то да. Ну нахер "эфки" (Ф-1) и РГД-5 всрались, зачем РПГ-22 "Нетто"? Ладно шашки, рыбу можно глушить (и то думая где). У святого отца, что крахоборство в голове, что отсутствие ума. Как вариант "патологічне кохання до зброї". Но то ж не зброя а засоби ураження.
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при нинішньому законодавстві ви зброю зможете застосувати лише при нападі на Вас у себе в хаті і то не факт, що зразу відносно вас закриють кримінальне провадження.
У всіх інших випадках - вам загрожує кримінальна відповідальність, іноді, досить серйозна.
У нас немає правоохоронної системи та , особливо, судів, які би захистили законослухняного громадянина, якщо мало місце захист себе, або іншої громадянки. Подивіться лише на цих реформованих суддів та на їх інтелектуальні обличчя.
Достатньо згадати недавні події, коли чоловік вбив гвалтівника свої дружини десь в Одеські області. У всіх цивілізованих країнах такий чоловік був би негайно виправданий.
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Якщо потрібно захистити свою сім'ю- начхати на суд.
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Как говорят в Америке: "I'd rather be judged by 12, than carried by 6" - "Лучше пусть судят двенадцать, чем несут шестеро".
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Розумієш - судять живих, а якщо тебе у твоєму ж будинку уколошкають - наврят чи , відлітаючи на небо, твоя душа буде радіти, що ти не порушив КПК.
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-Батюшко,у Вас стовбури є?
-Є,сину,і осика,ітополя,і вільха...
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ранее судимый за торговлю оружием священник(с)
а шо так можно было? или ему условку оформили?
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Из Донбасса до Ривного ехать поездом сутки,товарняком батюшка привез на спортивном велике.Настоящий герой
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Шото батюшка цены "ломит" драконовские. Спекулянт херов.
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Я б зрозумів його, якби він роздавав патріотам і націоналістам безкоштовно.
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це ти про членограя з каломойським ахмеркою і рештою "голодних" ...ніколи ...
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правильни батюшка ...Храм потрібно підтримувати , і людям допомогти ...
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Я вірую в Господа,але як кажуть в нашій коханій Одесі:"Господь и Церковь-это две баальшие разницы...
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Так працюють військові капелани. Швидше за все він з ПЦУ. МП капеланами не працюють.
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Вопрос к зебам, инфантильно проголосовавшим вместе с ОПЗЖ за Зелемойского:
Всё ли можно озвучивать, чтобы не нанести вред Украине? Капеллан из ПЦУ или УПЦ КП? Все ли дела можно открывать, а не просто втихаря выгнать?
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Зедебіли тобі, навряд- чи, скажуть, тому я скажу: Закон повинен бути один для всіх.
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Тогда вопрос не только к зебам:
Почему после Иловайска Порошенко произнёс - "В Украине нет частных армий"?
С чего это вдруг ему необходимо было это произнести?
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Жодній, поважаючий себе країні, не потрібні спецслужби, для яких закон буде як для всіх. Для дій в межах закону, достатньо звичайної поліції.
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Почему не указан патриархат? Стесняется СБУ?
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вырвано из контекста, эт как про знак вьезд запрещен, но кое кому таки можно
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Що тут не зрозуміло. Нажаль, але мацковський патріархат, на мій погляд туди не їздив. Вони з іншої сторони. Але так смачно подали. А те, що мацковські церкви переховували зброю і диверсантів - ні слова. Жалко, що батюшка виконував чиєсь прохання щось привезти. Але ще одна правда, що звідти возили всі і все.
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мп торгуют психотропами через новую почту
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То, что Святогорская Лавра как склад боеприпасов используется никого не удивляет...
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У каждого может быть своё маленькое хобби
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