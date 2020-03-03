 СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження. Встановлено, що впродовж 2015-2018 років він неодноразово виїжджав у зону АТО\ООС із проповідницькою місією", - сказано в повідомленні.
Встановлено, що із зони ООС священник повертався зі зброєю, яку збував серед своїх знайомих. Для того, щоб уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю в підвалах багатоповерхівок і промислових районах м.Рівне.
Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами і 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тис. грн.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.
У всіх інших випадках - вам загрожує кримінальна відповідальність, іноді, досить серйозна.
У нас немає правоохоронної системи та , особливо, судів, які би захистили законослухняного громадянина, якщо мало місце захист себе, або іншої громадянки. Подивіться лише на цих реформованих суддів та на їх інтелектуальні обличчя.
Достатньо згадати недавні події, коли чоловік вбив гвалтівника свої дружини десь в Одеські області. У всіх цивілізованих країнах такий чоловік був би негайно виправданий.
-Є,сину,і осика,ітополя,і вільха...
а шо так можно было? или ему условку оформили?
Всё ли можно озвучивать, чтобы не нанести вред Украине? Капеллан из ПЦУ или УПЦ КП? Все ли дела можно открывать, а не просто втихаря выгнать?
Почему после Иловайска Порошенко произнёс - "В Украине нет частных армий"?
С чего это вдруг ему необходимо было это произнести?