 СБУ підозрює настоятеля храму з Рівненської області в торгівлі зброєю. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження. Встановлено, що впродовж 2015-2018 років він неодноразово виїжджав у зону АТО\ООС із проповідницькою місією", - сказано в повідомленні.

Встановлено, що із зони ООС священник повертався зі зброєю, яку збував серед своїх знайомих. Для того, щоб уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю в підвалах багатоповерхівок і промислових районах м.Рівне.

Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами і 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тис. грн.







У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць торгував зброєю на Донеччині, у нього виявили гранати і гранатомет, - СБУ. ФОТОрепортаж