 Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Odessamedia, картини будуть представлені в ресторані "Хмари".
Роман Давиденко - професор фінансового та банківського права, доктор філософії в галузі права, адвокат, портовик, радник і помічник директора Одеського морського порту.
"Незважаючи на всю серйозність і відповідальність роботи, художник завжди знаходить час для улюбленої справи - мистецтва. В його роботах пульсує енергія любові і чистого повітря, весни і відродження", - пише видання.
Ресторан "Хмари" 6 березня. Відкриття - в лоббі 1-го поверху о 18.00.
Я не увидел в его сфотканных работах, чего-то ну совершенно суперового. Да, работы неплохие. Но в конце Мая на Андреевском спуске собираются настолько разные и своеобразные Мастера, что эти работы хоть и будут там выглядеть неплохо, но в большинстве их рассматривать долго не будут - есть поинтереснее. И вообще, фотографическое отображение реальности уже не интересно - есть чудесные фотографы.
Поэтому и ценится ************* отображения.