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 Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі. ФОТО

У п'ятницю в Одесі відбудеться вернісаж картин художника Романа Давиденка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Odessamedia, картини будуть представлені в ресторані "Хмари".

Роман Давиденко - професор фінансового та банківського права, доктор філософії в галузі права, адвокат, портовик, радник і помічник директора Одеського морського порту.

Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі 01

"Незважаючи на всю серйозність і відповідальність роботи, художник завжди знаходить час для улюбленої справи - мистецтва. В його роботах пульсує енергія любові і чистого повітря, весни і відродження", - пише видання.

Ресторан "Хмари" 6 березня. Відкриття - в лоббі 1-го поверху о 18.00.

Картини художника Давиденка представлять на вернісажі в Одесі 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179120
 
   
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"В пятницу в Одессе состоятся вернисаж картин художника Роана Давыденко."
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Я не хочу быть понятым неправильно...
Я не увидел в его сфотканных работах, чего-то ну совершенно суперового. Да, работы неплохие. Но в конце Мая на Андреевском спуске собираются настолько разные и своеобразные Мастера, что эти работы хоть и будут там выглядеть неплохо, но в большинстве их рассматривать долго не будут - есть поинтереснее. И вообще, фотографическое отображение реальности уже не интересно - есть чудесные фотографы.
Поэтому и ценится ************* отображения.
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