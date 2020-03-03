 Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук. ФОТО

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд поновлює будівництво Запорізького мосту, який почали будувати ще 15 років тому, у 2004 році. Сьогодні в Кабміні відбулося підписання контракту між Укравтодором та турецькою компанією Onur Taahhut щодо будівництва мосту в Запоріжжі. Компанія виконає роботи за 11,9 млрд грн (з ПДВ)", - написав прем'єр, назвавши цей об'єкт" дуже символічним.

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