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Все про:Запоріжжя (562) міст (363) будівництво (473) Укравтодор (206) Гончарук_Олексій (748)

 Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук. ФОТО

Державне агентство автомобільних доріг України підписало договір з турецькою компанією Onur Taahhut, яка перемогла в тендері на будівництво моста через Дніпро в Запоріжжі.

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд поновлює будівництво Запорізького мосту, який почали будувати ще 15 років тому, у 2004 році. Сьогодні в Кабміні відбулося підписання контракту між Укравтодором та турецькою компанією Onur Taahhut щодо будівництва мосту в Запоріжжі. Компанія виконає роботи за 11,9 млрд грн (з ПДВ)", - написав прем'єр, назвавши цей об'єкт" дуже символічним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На добудові мостів Запоріжжя Україна заощадить понад 400 млн гривень, - радник прем'єра Голик

Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук 01
Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук 02
Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук 03
Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук 04

Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179096
 
 
 Топ коментарі
 
может эрдогана попросить крымскую область очистить от ваты Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7239
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может эрдогана попросить крымскую область очистить от ваты
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малюнок на дроні можна назвати: зустріч ***** з близьким родичем))
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помидоры закончились , остались только ...
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турки и белорусы хорошо строят.. наши могут только подляны делать и технику ломать..
надеюсь, конкуренция научит нас работать качественно..
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где то была инфа что этот ОНУР это Львовский филиал материнской компании и был подконтролен Кононенко. так что под видом турок наймут местных рукожопов.
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Зеленский подписал указ о запрете распространения паники!
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Мост построить только технически грамотные страны могут, а это денег стоит.
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Менее 500 лямов баксов за два мостовіх мерехода, где что-то построено, но не понятно в каком оно сотоянии? Ну не знаю дорого ли...
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В 2017 тоже подписали договор с китайцами о строительстве метро на Троещину...
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«Ипполит Матвеевич хотел сказать какую‑нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. « (с)
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Той міст, тобто його фундамент ще янукодло закладало.
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Так дорого потому что отката дохрена, да гочарук массовка для шоу.
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Дожились *** ,турки в Украине мосты строят ... Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2100
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Не, я бы хотел чтобы украинцы ВСЁ будували в Украине а не дачи вате в ********* . Мост в Запорожье достроит за 11,9 млрд турецкая компания Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 439
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Так не буде, бо українці будують в ЄС. А в ********* лише будують виборці Зе=вибзе
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Украинцы и будут. Турки будут руководить и следить чтоб не тырили.
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Турки будут украинцами руководить ? Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 324Приехали-конечная .
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Значит деньги с Украины уйдут в Турцию, вместо того чтобы остаться в Украине
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позор , а мы хоть что то умеем делать ,кроме деребана что предыдущие поколения построили ?
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Нет ! Никакой продукции с Украины я в Дании не встречал . Вот чехи даже пиво в Дании продают , а Украина ничего
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В Україні теж важко знайти свою продукцію.
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Я в Польше покупал ламинат из Украины, в Лерой Мерлен. Отличное качество.
Также видел плитку Атек.
Кстати в Икее стеклянная посуда из Раши.
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Свежо питание, но серется с трудом. На этом запорожском долгострое многие чиновники здорово наварились. И еще многие наварятся!
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(((отакі славні запорожці, нездатні на відсіч бусурманам
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Кстати да символично, перевелся славный род запорожский и под турками снова теперь.
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Украина будет выдавать «золотые визы» в обмен на инвестиции - турки мосты строят , что дальше ? Утилизация украинцев продолжаться евреями ?
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был мост простым - станет золотым, а проезд платным
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Кабинет министров вводит упрощенную систему получения гражданства для иностранных граждан, которые инвестировали в Украину не менее 100 000 у.е. -- уступите место украинцы китайцам , россиянам , арабом и т д . Вы голосовали за это ? Тогда ваши место у параши .
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упрощенное получение гражданства есть в очень многих странах. Даже в Англии. Там тоже зрада?
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40 млн жопоруких не могут мост построить.
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Онур дорогу в запорожский аэропорт делала три года назад. пока с ней всё гуд. только разметка кое-где стёрлась.
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Мы думали что будет как в фильмах оккупация с кордомнами и полицаями.
Государства нет, работы нет, есть оккупанты которые выдают себя за государственную власть.
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..кацапи, за меньшую сумму, в 19 км мост построили с нуля...интересно смету на достройку запорожского бы посмотреть.. Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228..судя по снимкам,там 75% готовности самой трудоемкой и дорогостоящей..я за половину дострою нашими местными работягами и нашей техникой... Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228..еще и на мороженку каждому запорожцу останется Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228 бонус при открытии...12 млрд. зелени!!!..п-****ц!!!.. Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2228, ото дебилы рУлят, как последний день живут!!!.. Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2881
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