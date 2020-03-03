 Міст у Запоріжжі добудує за 11,9 млрд турецька компанія Onur, - Гончарук. ФОТО

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд поновлює будівництво Запорізького мосту, який почали будувати ще 15 років тому, у 2004 році. Сьогодні в Кабміні відбулося підписання контракту між Укравтодором та турецькою компанією Onur Taahhut щодо будівництва мосту в Запоріжжі. Компанія виконає роботи за 11,9 млрд грн (з ПДВ)", - написав прем'єр, назвавши цей об'єкт" дуже символічним.
надеюсь, конкуренция научит нас работать качественно..
Также видел плитку Атек.
Кстати в Икее стеклянная посуда из Раши.
Государства нет, работы нет, есть оккупанты которые выдают себя за государственную власть.