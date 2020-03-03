EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  15084  127
Матеріали за темою:
Все про:вірус (347) Чернівці (134) COVID-19 (461)

 Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції. ФОТО

Перший заражений коронавірусом Covid-19 в Україні зараз перебуває в ізольованій окремій палаті в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні, йому надається необхідне симптоматичне лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила заступник директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

За її словами, палата має окремий санвузол, а лікарі контактують з хворим тільки в захисній екіпіровці.

Поки ж стан хворого оцінюється ближче до середньоважкого.

"Специфічного лікування коронавірусу не існує, тому лікування симптоматичне, якщо є кашель - знімають кашель, у нього є температура, її збивають і спостерігають. Вчора робили рентгенівський знімок - пневмонії немає. Його лікують, як пацієнта з респіраторною інфекцією. Його стан стабільний, ближче до середньотяжкого, але він нормально почувається", - повідомила Поліщук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік з підтвердженим випадком коронавірусу близько контактував лише з дружиною: контактні особи на борту літака встановлюються, - ОДА

Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції 01

Фото: "Кореспондент"

За її словами, у дружини хворого немає ніяких симптомів респіраторного захворювання, вона в самоізоляції вдома на контролі у лікарів. Більше підозрюваних на зараження корона вірусом в області поки немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запустив сайт про коронавірус

"У цьому ж інфекційному відділенні у нас перебуває ще двоє хворих, які раніше були обстежені на коронавірус в зв'язку зі своєю історією подорожі і наявністю симптомів захворювання, але аналізи не підтвердили наявність саме коронавірусу", - розповіла Поліщук, додаючи, що регіони, зокрема Чернівці, досі не отримали тест-системи для виявлення вірусу Covid-19.

Перший випадок коронавірусу в Україні: стан хворого ближче до середньотяжкого, дружина вдома в самоізоляції 02

Фото: vlasno.info

Як повідомлялося, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавируса - захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179083
 
 
 Топ коментарі
 
Давай там, парняга, выздоравливай. Надеюсь всё будет хорошо.
 показати весь коментар
 
Это какой-то пардон БРЕД ,в какой там самоизоляции она находится ? Шо она кушает ? Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции - Цензор.НЕТ 4224Шо она пьёт ? Ей с вертолёта харчи сбрасывают ? Первый случай коронавируса в Украине: состояние больного ближе к среднетяжелому, супруга находится дома в самоизоляции - Цензор.НЕТ 4224
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
на кого, на кого?ну це ж епічно, користуватися досягненнями науки й при цьому казати про надію на міфологічного персонажа.
 показати весь коментар
 
Уважаемый, лекарств от коронавируса не существует, лечат симптоматически (сбивают температуру, забивают кашель и т.д.). "спасение" как раз и зависит (возлагается) от мифологического персонажа!
 показати весь коментар
 
давайте ви мені оцю історію не розповідатимете про залежність чого б то не було від бога.
віруєте? ваша справа, але ставити поряд науку й релігію це "впихування невпихуємого".
 показати весь коментар
 
Что серьезно, все силы бросили на борьбу, хочу это видеть, где прямая трансляция?
 показати весь коментар
 
"...рассказала Полищук добавляя, что регионы, в частности Черновцы, до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19.". А как же они его выявили без тест-системы? или это просто вброс, "шоб було" ?Источник: https://censor.net.ua/p3179083
 показати весь коментар
 
Посылали материал в Киев... или Киев послали... Вообщем как то так!
 показати весь коментар
 
хоть по уму отправили контейнер, в нормальной маршрутке, двери на ходу, не открываются.
 показати весь коментар
 
 
Понял: "У нас є підозра, посилаємо вам вірус на перевірку!".
 показати весь коментар
 
Да , помню я украинцев радостно бегущих на самолеты и автобусы из Италии , только по доброте душевной жаждущие поделиться новинкой вирусом со соими родными детьми, родителями и т.д. Да , конечно , уж в Италии лечение, которого еще нет точно дороже .

Бараны!!!!
 показати весь коментар
 
 
слухайте, ну ******* якась влада.
встановили вже вчені, що Covid-19 передається,зокрема, повітряно-крапельним та фекальним шляхом, а ці недолугі із виразом обличчя дебілкуватого Швейка радо рапортують, що дружина перебуває вдома.
дійсно, якщо насрати на те, що інкубаційний період становить 21 день й просто вимірювати на митницях температуру, то важко запобігти проникненню вірусу.
ок, але ж хоч карантин для можливо заражених можна забезпечети? а, хоча про що це я - "зеленське та ко".
 показати весь коментар
 
 
Тобто треба розуміти що винувате озеро Тіті-Кака?...
 показати весь коментар
 
естественно жену надо изолировать,а не оставлять дома. в случае если она больна, даже через фекалку может заразить уйму сантехников и не только.
 показати весь коментар
 
боюсь, это не первый в Украине а первый который реально засветили. наверное скоро о........уеем все
 показати весь коментар
 
 
В Чернівцях сильна інфекційна база, і спеціалісти нормальні (інфекціоністи в усій окрузі - випускники місцевого медінституту); і цьому мужику нічого не загрожує, вилікують хлопця.

До речі, мій покійний батько - також лікар-інфекціоніст, випускник Чернівецького медінституту.
 показати весь коментар
 
 
Украинцы - самая умная нация в мире. Не? Не верите? Вот и другие не верят вашему бреду...
 показати весь коментар
 
Ну, як хочеш, як знаєш. А я знаю, про що говорю, по сутті того, що в Чернівцях сильна протиінфекційна база і наука... До речі, я ніде не сказав, мовляв, "Украинцы - самая умная нация в мире".
 показати весь коментар
 
 
Спасибо Чингиз-хану за монголоидные гены, чистые славяне выживут то, но немного их.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору