 Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці групи "Митники".

"У таблиці Держказначейства виконання плану митницею в лютому 2020 зафіксовано на рівні 73,8%. А пані Маркарова говорить про 78,3%",", - говориться в повідомленні.

Також звертається увага на повідомлення про зростання надходжень ДФС за лютий 2020 року проти лютого 2019 року при реально меншій сумі: зазначено 67,7 млрд гривень надходжень за 2019 рік, а в свіжому звіті Міністерства фінансів - 62,2 мільярда, але водночас йдеться, що "на 9,9% вище лютого 2019".

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