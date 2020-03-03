 Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці групи "Митники".
"У таблиці Держказначейства виконання плану митницею в лютому 2020 зафіксовано на рівні 73,8%. А пані Маркарова говорить про 78,3%",", - говориться в повідомленні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці групи "Митники".
"У таблиці Держказначейства виконання плану митницею в лютому 2020 зафіксовано на рівні 73,8%. А пані Маркарова говорить про 78,3%",", - говориться в повідомленні.
....ложь об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%"
Але є одне цікаве спостереження. УСІ (стовідсотково) пенсіонери "забули" на скільки їм у березні минулого року підняли пенсію. Матері моєї знайомої підняли майже на 800 грн. (вчителька, майже 50 років стажу), батькові - трохи більше, ніж на тисячу (серед іншого, близько 15 років працював шахтарем). От скажіть, ЯК можна всього за рік геть забути тисячу гривень?? до пенсії???
Забули усі - знайомі, родичі, колишні і нинішні сусіди.. Пам'ятають "нємношко" у грудні... А я із задоволенням нагадую - знову і знову. І нагадую, за що вони проголосували ...
Аршином общим не измерить
У них особенная стать
Нелохам надо просто верить