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 Політика України, Економіка
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Все про:бюджет (742) митниця (673) Маркарова (116)

 Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд. ФОТО

Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що надходження від митниці в лютому становили 22,6 млрд грн або 78,3% від плану, тоді як в звіті Держказначейства фігурує цифра в 73,8% (21,28 млрд грн).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці групи "Митники".

"У таблиці Держказначейства виконання плану митницею в лютому 2020 зафіксовано на рівні 73,8%. А пані Маркарова говорить про 78,3%",", - говориться в повідомленні.

Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд 01Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд 02

Також звертається увага на повідомлення про зростання надходжень ДФС за лютий 2020 року проти лютого 2019 року при реально меншій сумі: зазначено 67,7 млрд гривень надходжень за 2019 рік, а в свіжому звіті Міністерства фінансів - 62,2 мільярда, але водночас йдеться, що "на 9,9% вище лютого 2019".

Також читайте: Доходи загального фонду держбюджету виконано в лютому на 93,7%, - Маркарова

Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд 03
Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд 04

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Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179049
 
 
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Найцікавіше, що цих придурков Маркарову і Милованова планують залишити. Тоді я не бачу причин взагалі щось змінювати, бо загальна картина залишиться та ж сама.
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При чем здесь они ,нарик без мозгов «нелох»🤢🤡 командует парадом
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Команду таки не він. Він портретом торгує. А ось цифирками бавляться інші.
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п.с. забрехалась маркарова с "витратили меньше на обслуговування і погашення боргу завдяки ПОФЕСІЙНІЙ борговій політиці...":

....ложь об уменьшении расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов. "Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%"
Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд - Цензор.НЕТ 5319
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Для сохранности места сидения лгут, лгут, лгут, прекрасно понимая, второго такого шанса судьба не даст...
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Каков поп - таков приход. Если врет сам бубочка, почему не должны врать его свита? Тем более, что вся его предвыборная компания была построена на тупом вранье.
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"... брюки превращаются... превращаются брюки...")))
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Зебильчик, родимый. Зебильчик во всей красе.
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За такое в школе ставят два. С двоечником министром финансов нас ждет интересное будущее.
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И все равно среди вас она самая умная...
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А кто-то в Украине еще верит зеленой пошести? Где они еще не соврамши? Развели свои 73%, как котят.
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здивуєтесь, але повно. Я злопам'ятна і тепер нагадую усім знайомим , що терпляче чекають "кінця епохи бідності", що саме їх дії призвели до такого результату, саме за це вони голосували. Бекають щось невиразне ...
Але є одне цікаве спостереження. УСІ (стовідсотково) пенсіонери "забули" на скільки їм у березні минулого року підняли пенсію. Матері моєї знайомої підняли майже на 800 грн. (вчителька, майже 50 років стажу), батькові - трохи більше, ніж на тисячу (серед іншого, близько 15 років працював шахтарем). От скажіть, ЯК можна всього за рік геть забути тисячу гривень?? до пенсії???
Забули усі - знайомі, родичі, колишні і нинішні сусіди.. Пам'ятають "нємношко" у грудні... А я із задоволенням нагадую - знову і знову. І нагадую, за що вони проголосували ...
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Психологи это называют что-то типа "стокгольмский синдром". Они сами себе не хотят признаться, что это именно они выбрали такое чмо во всласть.
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Чого доколупалися? Не міністра фінансів це діло - "арихметику изучать".
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Умом нелохов не понять
Аршином общим не измерить
У них особенная стать
Нелохам надо просто верить Маркарова неправильно навела дані про надходження від митниці в лютому, а Мінфін повідомив про зростання в 9,9% при недоотриманні 5,5 млрд - Цензор.НЕТ 8686
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День ото дня растет процент жиров у масле
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У них разные редакции "Справочника Стеля" !

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ВСЕ ПО МЕТОДИЧКАМ КРЕМЛЯ, ТАМ ТОЖЕ САМОЕ, РИСУЮТ И РАПОРТУЮТ ***** ПРО РОСТ А НА САМОМ ДЕЛЕ ДНИЩЕ!
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