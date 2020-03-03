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Все про:Дніпро (94) Київська область (1128) рибалки (59) ДСНС (2319)

 Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок. ФОТОрепортаж

На Київщині досі не знайшли двох рибалок, які зникли в кінці лютого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держслужби з надзвичайних ситуацій, 28 лютого близько 10:00 поблизу с. Страхолісся Іванківського району двоє чоловіків вийшли на човні в акваторію Київського водосховища на риболовлю.

Останній раз чоловіки виходили на зв'язок в ніч на 29 лютого, після чого зв'язок з ними зникла.

1-2 березня проводилися пошуки зниклих рибалок із залученням плавзасобів та авіацію ДСНС, які результату не дали. Продовження пошукових робіт заплановано на сьогодні.

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В цілому до пошуку залучалися 27 осіб і 9 одиниць техніки, з них від ДСНС - 12 осіб та 4 одиниці техніки (в тому числі вертоліт).

Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок 01
Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок 02
Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок 03
Рятувальники третю добу шукають зниклих на Київщині рибалок 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3179034
 
 
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