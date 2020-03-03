 Під час пожежі в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку в Павлограді загинули дві жінки, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку.

На місці пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла двох жінок. Пожежні вивели на свіже повітря по сходовому майданчику людей.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв. м.

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Пожежу локалізовано о 4:27 і ліквідовано о 4:36.

Фото: ДСНС Дніпропетровської області

Всього для ліквідації пожежі залучено 15 рятувальників особового складу та 4 одиниці техніки Головного управління.