 Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПТКР окупантів. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
"1 березня 2020 року поблизу населеного пункту Нижньотепле Станично-Луганського району відкрито вогонь з протитанкової керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування", - сказано в повідомленні.
Ворожий снаряд влучив у кабіну вантажівки, зазначили в прокуратурі.
"Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу. У безпосередній близькості від місця обстрілу – житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо", - додали в пресслужбі.
На місці події слідчі вилучили елементи ракети, за допомогою яких приймалися команди для її управління, і сам вантажівка. І те, і інше відправлять на експертизу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені і ще три людини дістали бойові ураження.
Знову моніка побіжить у дупло до фуйла заглядати
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
Дмитро Корчинський
23 год
1 березня між Станицею Луганською і Щастям російські окупанти в 3 км від фронту поцілили противотанковою керованою ракетою вантажний автомобіль ЗСУ, 7 поранених , з них троє важких . Один десантник загинув. В цьому районі більше трьох років не було обстрілів.
Далі відводимо війська ?
может ликвидировать пост президента Украины?
калбаску везите бутеброды везите..
а вы стерегите дебилы атошные
Просто скажи-свиночолий кондитер.
Байдуже, хто кращій, а хто гірший, мародер, або клован. Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове помилились.
если при барыге, дырявые не шастали в тылу, то теперь вот потери за потерями. а все потому, что зельцман со своим корешом ермаком работают на кремль. жаль, безмозглые люмпены проголосовавшие по приколу до сих пор этого не понимают.