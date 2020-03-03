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 Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПТКР окупантів. ФОТО

ГУ СБУ в Луганській області відкрило провадження за фактом загибелі одного і поранення чотирьох захисників України внаслідок ворожого обстрілу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"1 березня 2020 року поблизу населеного пункту Нижньотепле Станично-Луганського району відкрито вогонь з протитанкової керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування", - сказано в повідомленні.

Ворожий снаряд влучив у кабіну вантажівки, зазначили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС

"Приблизна відстань до автомобіля становила 3500 метрів, що свідчить про прицільність пострілу. У безпосередній близькості від місця обстрілу – житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо", - додали в пресслужбі.

На місці події слідчі вилучили елементи ракети, за допомогою яких приймалися команди для її управління, і сам вантажівка. І те, і інше відправлять на експертизу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 березня унаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, троє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені і ще три людини дістали бойові ураження.

Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПТКР окупантів 01
Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПТКР окупантів 02
Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПТКР окупантів 03
Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПТКР окупантів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178997
 
 
 Топ коментарі
 
Это Нижнетеплое. ДРГ прошла по мосту, который открыл Зеля. Зашла в тыл по берегу Донца, потому что Зеля именно там увел ВСУ от берега на 2-3 км и уничтожил все наши ВОПы. Взорвали машину в нашем тылу и комфортно пошли тем же маршрутом в ОРЛО
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"Гєта прАвАкація" (с)
Знову моніка побіжить у дупло до фуйла заглядати Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов - Цензор.НЕТ 1635
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Если народ выбирает себе в президенты говно , то мне этого народа не жалко ! Аминь!
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"Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов." ПТРК, а не ПЗРК.
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"Гєта прАвАкація" (с)
Знову моніка побіжить у дупло до фуйла заглядати Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов - Цензор.НЕТ 1635
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Заслуга Украины в том,
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
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Это Нижнетеплое. ДРГ прошла по мосту, который открыл Зеля. Зашла в тыл по берегу Донца, потому что Зеля именно там увел ВСУ от берега на 2-3 км и уничтожил все наши ВОПы. Взорвали машину в нашем тылу и комфортно пошли тем же маршрутом в ОРЛО
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можна зелебобіків поздоровити. За Сіверський Донець орки не совались з 2015 року.
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С "веселой горы'- на лодони, стремная позиция с 15-го. Это был вопрос времени.
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Дмитро Корчинський
23 год

1 березня між Станицею Луганською і Щастям російські окупанти в 3 км від фронту поцілили противотанковою керованою ракетою вантажний автомобіль ЗСУ, 7 поранених , з них троє важких . Один десантник загинув. В цьому районі більше трьох років не було обстрілів.
Далі відводимо війська ?

Опубликованы фото военного грузовика, в который 1 марта попала ракета из ПЗРК оккупантов - Цензор.НЕТ 5489
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Ще раз кажу - брехня. Поранених не 7 а 4, важких немає. І так. на відміну від ФСБшника Корча, я їх всіх вживу бачив. Але не переймайся, розганяй зраду зрадную, корисниий кремлівський ідіоте.
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Ето уже который грузовик так тупо подбит на передовой? Как можно быть таким тупым чтобы на линию фронта посылать гражданские грузовики. Вы бы еще автобусами солдат возили на передовую.
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Можете по-подробнее про "гражданские грузовики"?
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А какой ето грузовик без брони и без решеток, с деревянными бортами? На таких в селах скотину возят
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Дятел, ПТРК и танк завалит... Млять, лезут безмозглые уклонисты отмазывать уклонистов! Тебе турку пишут, что обстрел был с местности с которой отступили...
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Дегенерат лишнехромосомный, с решетками поверх брони ПТРК не пробивает даже легкобронированные машины. Посмотри как наши добровольцы воевали в 2014, бронируя гражданские авто подручными материалами. А здесь тентованую деревянную фуру на линию огня выкатили на поле, типо не знали что ПТРК достает до 5 км
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давай без турків, як діє ердоган і як діє зефуфел видима разніца
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Так а я про що??? Кажу ж, що обстріл був з території з якої відступили... Якби не цей ідіотський "розвод" то такого не було б!
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ПТРК це розшифровується як ПРОТИТАНКОВИЙ, будете тепер знати
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Це не передова. Це відносно тихий тил за річкою, за яку орків не пускали з 2015 року.
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А где турецкие дроны купленные Украиной ? Зеля продав России ?
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Їх лише 6 шт. на всю Україну, а потрібно щонайменше 30
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Зачем тебе дроны. Тем более что их всего несколько штук, больше для учений на парадах показывать. Для войны таких нужно десятки ато и сотни, да еще дроны прикрытия. Садить на Ахметовские ветряки, купленные за миллиарды государственных денег и воюй
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Если народ выбирает себе в президенты говно , то мне этого народа не жалко ! Аминь!
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чучмо, ничтожество, завгарище, мародерище, фиаско..
может ликвидировать пост президента Украины?
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Я за ! Датская Королева лучше бы управляла этим народом , чем это ЗЕ говно .
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Поц, а ваша королева ввела санкции против рашки. Или твое бла-бла-бла и есть датские санкции? Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПЗРК окупантів - Цензор.НЕТ 433
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може королева й тобі щось має ввести, пліснявий ?
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макароны везите имм

калбаску везите бутеброды везите..

а вы стерегите дебилы атошные
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Порох закупил в свое время 30 дронов (Турецких) и 250 боеприпасов так почему б не устроить им Сирию ну и наши дроны взять
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Ты видел 30 дронов купленных порохом? Может они все у него в гараже стоят потому что больше никто кроме тебя их не видел.
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30 там не было, но первая партия - всегда пробная. Только за этот год даже операторов перестали учить ими пользоваться. А тем временем турки ипут путлеровцев и в хвост и в гриву
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Ці дрони закуплені для парадів з участю Свинобариги (воно ж думало, що буде 2 терміни поспіль на троні), для телекартинки. Максимум - патрулювати повітряний простір навколо соєвого палацу. Охороняти спокій Бариги від отари дурнуватих "дякувальників", які в пориві любові до свого мародера готові розірвати одне одного біля стін палацу свого божка.
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"Свинобариги" не можна так про презедента!
Просто скажи-свиночолий кондитер. Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПЗРК окупантів - Цензор.НЕТ 1626
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таки да, свинособак тупорилі понавибирали Опубліковано фото військової вантажівки, в яку 1 березня влучила ракета з ПЗРК окупантів - Цензор.НЕТ 2302
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Зебил держит их в ангаре и запрещает даже летать. Турецкие спецы в сильном ах.е от такого.
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А где же пэтины бронированные грузовики о которых так усердно верещат порохоотбросы?
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Проходять 35-ту модернізацію за барижному заводі "Богдан" ))) Потужний опозиціонЭр-рИформатор - потужна армія, мова і що там ще третє? віра в томос
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Штаны постирай. Тебе с утра вних Порошенко нас..л.
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ПЗРК коштує в районі 40000 доларів, ними по автомобілях не стріляють, крім того велике питання чи вона взагалі захопить його як ціль. Без захоплення цілі ПЗРК просто не запуститься
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ну таки надо хоть как то сгладить зебильные проё.ы вот и пишут пзрк . напиши птрк и сразу станина . заряды . это получается свободный выгул толпы дырявых по нашей территории . а так вроде один с трубой под мышкой прошмыгнул.
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Ну так Зєля ж розмінував все, тепер обізяни можуть безпечно тудом-сюдом.
Байдуже, хто кращій, а хто гірший, мародер, або клован. Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове помилились.
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Мародерша звісно трішки краща за клована. Бо вона тільки посадила на газову голку моцкальську. та методично знищувала армію, а той відвів війська і розмінував поле під час війни. Це всі друзі Бені, вони чекали цих перемін. Знай Ваньок Сулейманов.
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успехи зекоманды на лицо!
если при барыге, дырявые не шастали в тылу, то теперь вот потери за потерями. а все потому, что зельцман со своим корешом ермаком работают на кремль. жаль, безмозглые люмпены проголосовавшие по приколу до сих пор этого не понимают.
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В этой ситуации не виноват ни янелох, ни барыга. Это обычное наше военное головотяпство и пох..зм. За 6 лет войны пора бы уже сделать выводы, но воз и ныне там...
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