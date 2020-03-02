EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  3111  17
Матеріали за темою:
Все про:граната (517) Метрополітен (421) Нацполіція (9120) Правоохоронні органи (877) Харків (1669)

 Чоловік хотів проїхати в метро Харкова з гранатами в рюкзаку, його затримали. ФОТО

Під час обшуку поліцейські вилучили у пасажира 2 бойові гранати з запалами - "Ф-1" і "РГД-5".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

"Співробітники відділу поліції в метрополітені зупинили громадянина під час проходження турнікетною контролю на станції "Південний вокзал". При огляді поліцейські виявили в рюкзаку чоловіка 1 гранату "Ф-1" і 1 - "РГД-5" із запалами до них", - сказано в повідомленні.

На місце негайно виїхали вибухотехніки. Гранати вилучили, а чоловіка - затримали.

Читайте також: Жителя Київщини затримано під час спроби продати гранату РГД-5 і патрони 5,45 мм, - Нацполіція. ФОТО

З'ясувалося, що йому 22 роки, і він - житель Кіровоградської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Зараз слідчі з'ясовують, де чоловік взяв гранати і куди їх віз.

Чоловік хотів проїхати в метро Харкова з гранатами в рюкзаку, його затримали 01
Чоловік хотів проїхати в метро Харкова з гранатами в рюкзаку, його затримали 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178948
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть для самозахисту носив з собою гранати.
 показати весь коментар
 
В смысле в метро нельзя , а маршрутками можно Чоловік хотів проїхати в метро Харкова з гранатами в рюкзаку, його затримали - Цензор.НЕТ 8504 Кстати и почему его задержали , может быть он мешки перепутал . Кожара за убийство не сидит .
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мабуть для самозахисту носив з собою гранати.
 показати весь коментар
 
 
В смысле в метро нельзя , а маршрутками можно Чоловік хотів проїхати в метро Харкова з гранатами в рюкзаку, його затримали - Цензор.НЕТ 8504 Кстати и почему его задержали , может быть он мешки перепутал . Кожара за убийство не сидит .
 показати весь коментар
 
 
Наверное давно в метро не ездил, не знал, что оружие, наркотики надо в камеру хранения сдавать.
 показати весь коментар
 
Перед входом на стадион стоят копы.

- Наркотики, колюще-режущие есть? - Спрашивают.
- Свои пора иметь, - отвечаю.
 показати весь коментар
 
Ну ,зараз почнеться... паліцаі... авакафци... "Лягаш,мусор,падло ...ненавижу!"...(с)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору