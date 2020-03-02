 В уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, виплати щороку ростимуть для всіх, - Соколовська. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомила в Facebook міністр соціальної політики Юлія Соколовська, інформує Цензор.НЕТ.
"Індексація пенсій буде! А разом із нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда і депутатський корпус розробили за дорученням президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат - вже до 2023 року розмір середньої пенсії виросте на 1200 грн", - заявила глава відомства.
За словами Юлії Соколовської, підвищення здійснюватиметься в декілька етапів. "Спочатку старші люди віком від 80 років. З урахуванням індексації вже цього року їхні пенсії в середньому зростуть на 700 грн/міс, далі - від 78, ще через рік - від 75 років і т.д.", - зазначила міністр.
Вона підкреслила, що в уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, внаслідок якої пенсія щороку зростатиме для всіх.
За словами міністра, зростання пенсій відбуватиметься зокрема за рахунок індексації: "Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень. У середньому, за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/міс у 2020 році".
"Крім того, якщо парламент підтримає законопроєкт Мінсоцполітики №2494, то вже починаючи з цього місяця самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть ще одну допомогу - на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісяця отримуватимуть по 670 грн", - додала Юлія Соколовська.
Ага, спостерігається прискорений ріст темпів падіння.
Уже к 2023 году в рамках стратегии пенсионного обеспечения размер средней пенсии вырастет на 1200 грн.
при этом, Кабмин отложил индексацию пенсий на осень, - Минсоцполитики
т.е. украли у каждого пенсионера повышение пенсии за 7 месяцев - минимум.. те самые 1200-1500 грн суммарно, прироста. Если они вообще повысят с осени. И это только в 2020 году.
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в января 2020 года увеличилась на 7,7% и составила 73,57 миллиарда гривен (с учетом электроэнергии).
кинете пару гривень перед виборами, як собаці кістку
Беларусь готова к "реальной интеграции" с Россией, но без "понуждения", - Лукашенко ІДИ ПАДЛО ІНТЕГРУЙСЯ З ****** І ТУТ НЕ СМЕРДИ.
и да 670 грн в месяц - на уход - это много... за них дааалеко можно уйти ))))
В марте ничего вообще, к выборам на палку колбасы
Через три года - тем, кто в реанимации.
Это габздец
В 19 году ни 1копейки не добавили, субсидии урезали.
Похоже до конца зеленой каденции или до путевки на ростов будем "кушать" очередные анонсы о планах, стратегиях, тактиках и прочую лапшу на уши.
Зебоби "нічєво нє абісчялі".
А це, якось співпало.
Ну, типу, сиділа людина на гілці, і пиляла, пиляла, пиляля її, пять років, а потім фффффууууууййййакккк!!!!!!!!...
Источник: https://censor.net.ua/p3178941»
Тобто працював, чи числився, какая разніца...
Лечить бесполезно и поздно.
Игорь Валерьевич принимает поздравления за отставку Гончарука. Коломойский дожал. В среду Гончарук убрал людей Коломойского из Центрэнерго, а уже в пятницу президент объявил внеочередное заседание ВР, чтобы снести Кабмин.
Игорь Валерьевич пообещал спустить ситуацию с "Центрэнерго" на тормоза и попросил за это снести Гончарука - персонально, а вместе с ним и весь Кабмин.
Новый Кабмин будет состоять в равных долях из людей Коломойского, Ахметова и ОП.
А пока исполнять обязанности премьера будет человек Ахметова - Денис Шмыгаль.
Денис Ковалев
- Так, корова ж сдохла...
- парахабот! Парахабот!
Какая-никакая, а все экономия.А за счет экономии можно и себе любимым "зарплаты"
добавить...Ну до чего вумное правительство
Во-первых, вместо индексации пенсий уже сегодня обещают увеличить их даже не завтра, а хрен знает когда. Инфляция и рост средней заработной платы уже произошли в прошлом году, а индексацию обещают аж в сентябре, тогда как по закону обязаны её провести в марте.
Полгода - сосите палец.
Кстати, инфляция означает абсолютное снижение пенсии, а отставание роста пенсии от роста средней зарплаты - относительное снижение пенсии, то есть в этом случае пенсионеры живут всё хуже и хуже по отношению к работающим.
И что означает обещание роста средней пенсии к 2023 году "аж на 1200 грн"? Больше двух третьих от этого "роста" придется на индексацию (спасибо Порошенко и Гройсамну, что вообще осуществили пенсионную реформу, предусматривающую хоть какую-то индексацию), а индексация - это не рост пенсий, это замедление нищания пенсионеров. То есть, за предстоящие четыре года средняя пенсия будет расти в среднем гривен на 100 в год, и то не всем, а лишь пенсионерам "старшего пенсионного возраста". Пока дело дойдет до тех, кому сейчас, скажем, 65 лет, то пройдет лет десять.
Вот и весь "зе-рост".
Если быть оптимистом и предположить, что средняя зарплата в стране будет расти более-менее приличными темпами, то с таким "ростом" пенсий пенсионеры с каждым годом будут жить всё хуже и хуже по сравнению с работающими, и конца-края этом не видно.
Зе-команда - это просто сборище мошенников, которые "не лохи", а вот все остальные по их мнению - лохи.
Если будут идти" 7ми мыльными" шагами-не многие увидят счастливую старость.....а я надеялся на..... индексацию . Юляяя! Желаю тебе дожить до 80ти......