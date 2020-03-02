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Все про:Крим (8839) Президент (644) представництво (45) Слідком РФ (143)

 Українські правоохоронці на правильному шляху, про це свідчить порушена слідкомом РФ справа проти них, - представництво президента в АРК. ІНФОГРАФІКА

"Каральна машина" держави-окупанта запрацювала проти українських правоохоронців - слідком РФ порушив кримінальну справу проти співробітників Нацполіції і прокуратури АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва президента в АРК.

"Підтримуємо співробітників Головного управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі та Прокуратура Автономної Республіки Крим, які в умовах тимчасової окупації Автономної Республіки #Крим та м. Севастополя роблять все можливе для забезпечення справедливого покарання для воєнних злочинців, які окупували півострів та вже протягом 6 років грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права відносно цивільного населення Автономної Республіки Крим.

Така "увага" слідчих органів країни-агресора свідчить про те, що українські правоохоронці на правильному шляху.

Друзі, віримо, що вас цим не залякати і не зламати. Знаємо, що жоден факт порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові не залишиться без вашої уваги, а винні особи будуть притягнуті до відповідальності як на національному, так і на міжнародному рівнях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ відкрив справу проти українських правоохоронців у помсту за підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році

Українські правоохоронці на правильному шляху, про це свідчить порушена слідкомом РФ справа проти них, - представництво президента в АРК 01
Українські правоохоронці на правильному шляху, про це свідчить порушена слідкомом РФ справа проти них, - представництво президента в АРК 02
Українські правоохоронці на правильному шляху, про це свідчить порушена слідкомом РФ справа проти них, - представництво президента в АРК 03
Українські правоохоронці на правильному шляху, про це свідчить порушена слідкомом РФ справа проти них, - представництво президента в АРК 04

Нагадаємо, Слідчий комітет Російської Федерації у відповідь на кримінальне провадження через військовий злочин щодо громадян України - учасників мітингу 26 лютого 2014 року в Сімферополі, порушив кримінальну справу стосовно співробітників Національної поліції і прокуратури АР Крим, які перебувають у місті Херсон, серед яких заступник начальника Головного управління національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - начальник слідчого управління Сергій Пантелєєв.

У вересні 2017 року Ахтем Чийгоз був засуджений російським судом в окупованому Росією Криму на 8 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації масових заворушень у будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. 25 жовтня Росія звільнила Чийгоза і передала його Туреччині разом зі ще одним політв'язнем - Ільмі Умеровим.

26 лютого 2020 року прокуратура АР Крим закінчила процес повідомлення про підозру окупаційним "слідчим", "прокурорам" і "суддям", всього 25 осіб, які незаконно переслідували Чийгоза.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178898
 
   
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Давите рашистских гнид! Удачи вам!
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Если следовать этой логике, то надо было голосовать за Гриценко, или Яцика......
т.к. ни против зели ни против порохни рашка деля не открыла!
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Правильність шляху наших правоохоронних органів мають визначати відкриті ними справи,а не проти них...
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Правильный путь правоохранительной системы: "Вор должен сидеть в тюрьме!"
Запись на бумажке: "Вовка вор" - слабое утешение для пострадавших.
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Аваков чемпион. УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! только вот люди с этим совсем не согласны. менты для государства не делают НИХРЕНА. а если чтото показывают то тольо для галочки
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