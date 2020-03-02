 "Страна.ua" опублікувала фейкову виписку з реєстру про неіснуюче провадження проти ДБР, - САП. ДОКУМЕНТ

Про це повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що "Страна.ua" вказала, що 27 лютого прокурори САП зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу щодо посадових осіб Державного бюро розслідувань. Останні нібито "з метою одержання неправомірної вигоди за домовленістю з іншими громадянами планують провести призначення на керівні посади в центральний апарат ДБР від начальників управлінь до рядового складу".
У прокуратурі зазначили, що за цим фактом не вносили відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також у САП прикріпили до повідомлення два знімки: з фейковим документом "Страна.ua" і справжньою випискою з ЄРДР.
"У підробці не зазначено точну дату реєстрації документа, ключові фрази написані простіше - замість "короткий виклад обставин" написано "фабула", замість "правова кваліфікація кримінального злочину" - просто "правова кваліфікація" та ще безліч неточностей і невідповідностей із оригінальною випискою", - сказано в повідомленні.
Ця влада, через цей Закон зробить тут ще сотню "Страна.ua" і закриє усі патріотичні ресурси...
Каждый хозяин каждой помойки сортирует собирающийся на его помойке хлам под себя.
Один вид - утилизирует, другой - сохраняет.
Знаю только два объективных и незаангажированных тв канала.Это ЮА-1 и культура.Остальное заказной "вынос мозга" и проплаченная массовка.