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Все про:Антикорупційна прокуратура (1088) фейк (226) ДБР (930)

 "Страна.ua" опублікувала фейкову виписку з реєстру про неіснуюче провадження проти ДБР, - САП. ДОКУМЕНТ

На сайті "Страна.ua" опублікували фейковий документ про кримінальну справу, якої не існує.

Про це повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Страна.ua" вказала, що 27 лютого прокурори САП зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу щодо посадових осіб Державного бюро розслідувань. Останні нібито "з метою одержання неправомірної вигоди за домовленістю з іншими громадянами планують провести призначення на керівні посади в центральний апарат ДБР від начальників управлінь до рядового складу".

У прокуратурі зазначили, що за цим фактом не вносили відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Також у САП прикріпили до повідомлення два знімки: з фейковим документом "Страна.ua" і справжньою випискою з ЄРДР.

"У підробці не зазначено точну дату реєстрації документа, ключові фрази написані простіше - замість "короткий виклад обставин" написано "фабула", замість "правова кваліфікація кримінального злочину" - просто "правова кваліфікація" та ще безліч неточностей і невідповідностей із оригінальною випискою", - сказано в повідомленні.

Страна.ua опублікувала фейкову виписку з реєстру про неіснуюче провадження проти ДБР, - САП 01

Страна.ua опублікувала фейкову виписку з реєстру про неіснуюче провадження проти ДБР, - САП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178896
 
   
 Топ коментарі
 
Страна.ua - це ворожий ресурс. Засіб, завдяки якому ворог намагається знищувати Україну, а що вони там пишуть, це усе другорядне.
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Він не поганий, але є одне але...
Ця влада, через цей Закон зробить тут ще сотню "Страна.ua" і закриє усі патріотичні ресурси...
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страна юа ещё тот сливной бачёк, или филиал последнего......
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Він не поганий, але є одне але...
Ця влада, через цей Закон зробить тут ще сотню "Страна.ua" і закриє усі патріотичні ресурси...
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Не волнуйся, Медведчука помойки останутся неприкасаемы.
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Страна.ua - це ворожий ресурс. Засіб, завдяки якому ворог намагається знищувати Україну, а що вони там пишуть, це усе другорядне.
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Ну Портнов ошибся, или не срослось, подумаешь... Ну а так "Страна" самое честное СМИ в Украине и не работает не на ничьи интересы.
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Да, Шарий самый независимый и честный, блогер.
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"Страна" самое честное СМИ в Украине и не работает не на ничьи интересы - браво... давно так не сміявся
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короче, это не страна, а бесконечная череда фейков и опровержений..... и, в конечном итоге, становится мало понятным, кому же теперь верить? а путен сидит и улыбается....
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Это альтернативное мнение! Вы должны его уважать!
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На кол их сажать и только там уважать.
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страна юа ещё тот сливной бачёк, или филиал последнего......
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Медведчутская помойка! Они созданы чтоб нести фейки. К сожалению много лохов их смотрят.
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"Срана.ua" - гнусная пророссийская помойка.
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Помойки бывают разные.
Каждый хозяин каждой помойки сортирует собирающийся на его помойке хлам под себя.
Один вид - утилизирует, другой - сохраняет.
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Чомусь Порошенко заважає і слугам, і путіноїдам. Совпадєніє?
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на сколько я знаю , гбр стадо гоняющееся за бабками
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К сожалению большинство наших тв каналов,все это каналы фейки.А в интернете,так 99,99%.
Знаю только два объективных и незаангажированных тв канала.Это ЮА-1 и культура.Остальное заказной "вынос мозга" и проплаченная массовка.
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Срана - откровенная помойка. Наконец смогли за руку поймать, и несмотря на это даже не открыли дело за фальсификацию документов...Нахрена вам закон о СМИ, если тут откровенная уголовщина по статье КК и все равно ноль реакции со стороны правоохранительной системы.. А на "сране" такие фейковые "распечатки документов" поставлены на поток для лохов и публикуют чуть ли не каждый день по разным темам, и концов не найдешь, потому что, как правило, ни фамилий подписантов, ни источников, но долбоюбы, которые ее читают хавают за милую душу.
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