 "Страна.ua" опублікувала фейкову виписку з реєстру про неіснуюче провадження проти ДБР, - САП. ДОКУМЕНТ

Про це повідомили в Спеціальній антикорупційній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що "Страна.ua" вказала, що 27 лютого прокурори САП зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу щодо посадових осіб Державного бюро розслідувань. Останні нібито "з метою одержання неправомірної вигоди за домовленістю з іншими громадянами планують провести призначення на керівні посади в центральний апарат ДБР від начальників управлінь до рядового складу".

У прокуратурі зазначили, що за цим фактом не вносили відомостей про кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Також у САП прикріпили до повідомлення два знімки: з фейковим документом "Страна.ua" і справжньою випискою з ЄРДР.

"У підробці не зазначено точну дату реєстрації документа, ключові фрази написані простіше - замість "короткий виклад обставин" написано "фабула", замість "правова кваліфікація кримінального злочину" - просто "правова кваліфікація" та ще безліч неточностей і невідповідностей із оригінальною випискою", - сказано в повідомленні.