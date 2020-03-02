 Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, кореспондент якого побував у селі.
Згідно з наявною інформацією, ця скульптура була пам'яткою монументального мистецтва. Зараз його постамент поступово руйнується, а на самому Леніні видно дві дірки.
Місцеві жителі на запитання про декомунізацію пам'ятника відповідали по різному. Частина погоджувалася, що пам'ятник потрібно демонтувати, а частина - хотіла б його продати.
Керівник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков у коментарі LB.ua розповів, що йому ще в січні пообіцяли демонтувати пам'ятник. "Але я розумію, що без тиску на місцеву владу, це може ніколи не відбутися", - розповів він.
дырявый ленин.... символично)) хорошо хоть не уточняю места дыр... мало ли как местные их сделали)
а сельскому голове - идиоту, нужно немедленно убрать это доробало.
с таким постаментом еще дитя кокое-нибудь придавит, прости, Господи !
теперь всем намкрышка!
може варто залишити ?
таким он был
таким он стал
а где та часть, что хочет увековечить вождя ?
Во работа у люде интересная и хорошо оплачиваемая - ездить по Украине и выискивать памятники Ленину!
Снесли? Ещё нет, токо готовитесь? Ждём в нетерплячке!
Как токо снесёте, то маякните нам через "цензор.нет", шобы мы знали, шо стали жить ещё лучше и ещё ближе к Европе.
Создать парк для совко дрочеров и свезти туда всех Членинов...звезды разные...и прочих Павликов Морозовых))))
Членин в степях Украины))))
Видно двигался в сторону Преднистровия....
Не дошел...)))
Покращення не наступило потому, что осталось еще 12 памятников!
Стоит он или лежит....)))
Основной боевой танк армии Ирана который скоро будет воевать против турецкой армии https://www.youtube.com/watch?v=Jiuf97vyWR0&t=2s... Запасаемся попкормом!