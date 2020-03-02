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Все про:Ленін (93) пам'ятник (563) Полтавщина (356) декомунізація (296)

 Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині. ФОТО

У селі Веселий Поділ на Полтавщині досі стоїть пам'ятник Володимиру Леніну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, кореспондент якого побував у селі.

Згідно з наявною інформацією, ця скульптура була пам'яткою монументального мистецтва. Зараз його постамент поступово руйнується, а на самому Леніні видно дві дірки.

Місцеві жителі на запитання про декомунізацію пам'ятника відповідали по різному. Частина погоджувалася, що пам'ятник потрібно демонтувати, а частина - хотіла б його продати.

Керівник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков у коментарі LB.ua розповів, що йому ще в січні пообіцяли демонтувати пам'ятник. "Але я розумію, що без тиску на місцеву владу, це може ніколи не відбутися", - розповів він.

Памятник Леніну виявили в селі на Полтавщині 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пам'ятник Леніну продали на Чернігівщині за 375 тисяч гривень

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178887
 
 
 Топ коментарі
 
О, дратути, комуняцкая морда! Памятник Ленину обнаружили в селе на Полтавщине - Цензор.НЕТ 6658
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...а на самом Ленине видно две дыры..

дырявый ленин.... символично)) хорошо хоть не уточняю места дыр... мало ли как местные их сделали)
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партизанит по полтавским селам

а сельскому голове - идиоту, нужно немедленно убрать это доробало.
с таким постаментом еще дитя кокое-нибудь придавит, прости, Господи !
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Ну а шо в селе-хоть какая то достопримечательность.Был бы из метала,уже б давно декомунизировали,еще в 90-,стые.
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а я знаю где еще один стоит - в Милитополе на моторостроительном заводе (бывшем).......
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Интересно, что спустя 100 лет лица агентов все те же
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А 8% все с памятниками борются Памятник Ленину обнаружили в селе на Полтавщине - Цензор.НЕТ 9464
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Хочете придбати, на згадку про "светлое будущее"? Памятник Ленину обнаружили в селе на Полтавщине - Цензор.НЕТ 6645 Беріть. Недорого. За лайно багато не візьмуть
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Ще б трохи постояв і сам по собі розвалився, а тепер повилазять ностальгуючі за совком і концтаборами і захищатимуть його від знесення.
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Он как памятник безвозвратно ушедшей эпохи. Такой же разрушенный, бессмысленный и бесполезный.
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Валите сифилитика немедленно , обязательно на камеры и отдать Соловьиному помету пусть потрещит .
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постамент шаткий вот вот "сам" рассыпется..... как бы кива гепа допа не взялись за реставрацию.....
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Село стало центром противодействия и флагманом борьбы за коммунизм!
теперь всем намкрышка!
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класний пам'ятник комуністичному маразму..
може варто залишити ?
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Самій крутой ленин в Одессе...после того как Эдичка его перенес в парк ленинского комсомола в промзоне пролетарии о нем сразу забыли...стоит себе монстр в забвении и никто цветы не носит
таким он был Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 6241
таким он стал
Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 9160

Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 8689
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удивительно ,кусок бронзы и на свободе ?
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та какая там бронза... песок и известь!
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тогда понятно ,почему он до сих пор не жидком состоянии Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 5111
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Самый лучший действующий памятник комуно-большевизму - это опзж и слуги народа.
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Підождіть, не валіть, нехай преЗедент йому в очі, чи в очк.. загляне, може там бажання миру.
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Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника отвечали по разному. Часть соглашалась, что памятник нужно демонтировать, а часть - хотела бы его продать.

а где та часть, что хочет увековечить вождя ? Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 7706
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в пеклі вже напевно варяться в смолі-всі комуняки там зустрічаються
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Замените голову на ЗЕ и оставьте. Будет в кого проходящим мимо селянам плевать.
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Как это могло случиться, что каменный Лукич до сих пор сеет свои коммунистические семечки на чужих Полтавских полях?
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Обнаружили. Ай, молодцы!
Во работа у люде интересная и хорошо оплачиваемая - ездить по Украине и выискивать памятники Ленину!
Снесли? Ещё нет, токо готовитесь? Ждём в нетерплячке!
Как токо снесёте, то маякните нам через "цензор.нет", шобы мы знали, шо стали жить ещё лучше и ещё ближе к Европе.
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Мы и так уже безвиз получили, и без вас, так что вы ближе к гейропе не станете(снесём мы цареубийцу членина, или нет)... а там посмотрим и ната подтянется...дык што не напрягайся...
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Краще як в цивилизованных странах...
Создать парк для совко дрочеров и свезти туда всех Членинов...звезды разные...и прочих Павликов Морозовых))))
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Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 5046Не може бути! Дніпровський крохмале-патковий комбінат Порошенка! 2019 рік...
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Картина маслом...
Членин в степях Украины))))
Видно двигался в сторону Преднистровия....
Не дошел...)))
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Нужно вернуть трудодни, ввести трудовую обязанность, вернуть военный коммунизм и ликвидировать пенсии(в отдельно взятом селе), и он там и часа не простоит!!!
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вот это неожиданность. Открою ещё одну страшную тайну, в Киевской области стоит преспокойно такой же. в г . Чернобыль
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Крушить ломать и рвать на части Вот это жизнь Вот это счастье
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Ленин, он такой неуловимый ! Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 7782
Покращення не наступило потому, что осталось еще 12 памятников!
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Вы что!!! Это же наша история!!! (Мудрый украинский нарид).
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Вон оно чё, из-за чего страдают люди Украины. А им про экономический кризис впаривают.
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В селе Подлесное Новоодеского района Николаевской области тоже стоит памятник в самом центре села
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Забудьте про того сифілітика і він сам впаде. При чому впаде на порошшу довколо дерева, рогозу. А якщо відверто , то так:

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Закон про декомунізацію є , а яке покарання нема.
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А якщо йому голову з арбалета відстрелити, то вилізе ачівка 'Декомунізація'.
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Оставьте это идолище в качестве экспоната - как облезло выглядит Салавеццкая власть Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині - Цензор.НЕТ 6635
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Воно ж становить небезпеку , це рашистське гівно . Там діти гуляють , ще розсипеться і придушить когось . То треба негайно звалити це позорисько .
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Иран открыто начнет воевать в Сирии против турок!
Основной боевой танк армии Ирана который скоро будет воевать против турецкой армии https://www.youtube.com/watch?v=Jiuf97vyWR0&t=2s... Запасаемся попкормом!
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Браво, это по-хохляцки , т.е. по-хозяйски. Идол жрать ведь не просит. Через несколько лет сюда туристов будут возить. Но, если честно, памятник полное дерьмо. Буратино каменный.
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