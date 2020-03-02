 Пам'ятник Леніну виявили в селі на Полтавщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, кореспондент якого побував у селі.

Згідно з наявною інформацією, ця скульптура була пам'яткою монументального мистецтва. Зараз його постамент поступово руйнується, а на самому Леніні видно дві дірки.

Місцеві жителі на запитання про декомунізацію пам'ятника відповідали по різному. Частина погоджувалася, що пам'ятник потрібно демонтувати, а частина - хотіла б його продати.

Керівник проєкту "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков у коментарі LB.ua розповів, що йому ще в січні пообіцяли демонтувати пам'ятник. "Але я розумію, що без тиску на місцеву владу, це може ніколи не відбутися", - розповів він.

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