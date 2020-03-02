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 Нацполіція затримала злодіїв у законі Кобу Руставського і Каху Тбіліського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали злодіїв у законі Кобу Руставського і Каху Тбіліського. Першого затримали в Дарницькому районі Києва, Каху - на кордоні з Румунією в Чернівецькій області.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

Оперативники управління з протидії бандитизму Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію, що до столиці приїхав "злодій у законі" на прізвисько "Коба Руставській". За даними правоохоронців, він хоче закріпитися у Києві та відновити свої зв’язки та контроль у кримінальному середовищі. Цього кримінального авторитета з 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів. А саме – за створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, здобутого злочинним шляхом. Також він був так званим "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії.

Відзначається, що року "Коба Руставській" переховувався в одному з приватних будинків Дарницького району столиці та використовував заходи конспірації для унеможливлення виявлення свого місця перебування. Для безпеки та допомоги у злочинній діяльності його завжди супроводжував охоронець. Увечері 1 березня він був затриманий. У будинку вилучили зброю та боєприпаси, а також заготовки для підробки документів.

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Цього ж дня оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції спільно зі співробітниками Чернівецького прикордонного загону у Путильському районі затримали ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Каха Тбіліський", який незаконно намагався виїхати з країни, оминаючи контрольно-пропускний пункт. . міграційної служби склали на нього адмінпротокол за порушення правил перебування на території держави. Найближчим часом буде вирішене питання про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Нацполіція затримала злодіїв у законі Кобу Руставського і Каху Тбіліського 01

Каха Тбіліський

Нацполіція затримала злодіїв у законі Кобу Руставського і Каху Тбіліського 02

Коба Руставський

Нацполіція затримала злодіїв у законі Кобу Руставського і Каху Тбіліського 03

Слід зазначити, що Каха Тбіліський вже затримувався в Києві в 2016 році. Тоді його видворили з країни із забороною в'їзду до 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178849
 
   
 Топ коментарі
 
терміново показати їх зєллінському - нехай подивиться їм в очі.... можливо, вони не злодії Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 4679
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Походу Аваков грузинских авторитетов одних и тех же может бесконечно арестовывать и отпускать. Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 8693
Им все равно, а Авакову приятно.
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кто-то очень хочет ещё побыть министром.....
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кто-то очень хочет ещё побыть министром.....
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терміново показати їх зєллінському - нехай подивиться їм в очі.... можливо, вони не злодії Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 4679
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Коли вже Петю Мальдівського за сраку візьмете, півні мусорилі?
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Сразу после того, как возьмут Вавана Оманского. Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 457 Если будет за что.
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І що далі?!!! Дякуємо за рекламу! Та вибачте, якщо, що то звертайтеся....
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Походу Аваков грузинских авторитетов одних и тех же может бесконечно арестовывать и отпускать. Нацполиция задержала воров в законе Кобу Руставского и Каху Тбилисского - Цензор.НЕТ 8693
Им все равно, а Авакову приятно.
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Ну и ваще. Кто еще столько авторитетов арестовал а?
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ВО-ВО
Продолжайте не вводить визы со странами совка и скоро все бандюки совка окопаются в Украине . Ещё и в депутаты пролезут
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Как Миша Карслон сюда перебрался, так и за ним все грузинские бандюки полезли. За последние 6 лет из задержаных воровских авторитетов процентов 70-80 - грызуны.
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Грузыны братя, тоже в ЕС хотят и нато, безвиз жеж
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Оманский - не авторитет, а фраер пострадавший.
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Ой.
Да на первом же подскоке раскоклолся и сдал, как только начальник МВФ денег предложил.
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фото-полювання "в мирє жЬІвотньіх": спіймали, сфотографували, відпустили))
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Цікаво.а як вони взагалі потрапляють на територію нашої країни? Їх регулярно затримують,потім -висилають,а вони тут як тут. Як казав колись Жванецький: - "Может,что то в консерватории подправить?"
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А арсенчик армянский что, взял общак и скрылся в здании с синенькими буквами?
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Витя Ростовский пока гуляет на свободе.
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Видео, сотрудники ДСР общаются на кацапском наречии, находясь при исполнении. Не знаете Украинский язык? Нарушаем Закон? Смотрим 0.48 секунда видео - сотрудник ДСР задает вопрос на русском языке: "основания нахождения на Украине"????

Объясните всем сотрудникам МВД в целом и Департамента стратегических следований в частности, что они граждане Украины, находясь при исполнении должны соблюдать Закон об украинском языке и не повторять за кацапами "на Украине". Это принципиально. Мы, Украинцы говорим Украине", но на россии/на параше.
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Он просто владеет "иностранными" языками))))))))
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Поставьте Саакашвили министром МВД , и на следующий день эти папуасы забудут дорогу в Украину, и слово "вор в законе"
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Что делают российские полицейские в Украине во время украино-российской войны? Почему российские полицейские в украинской форме?
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Это табу)
А кроме "лаврушников" в Украине "авторитетов" не осталось?????
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