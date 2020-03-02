 Поліція викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками: затримано 9 осіб, вилучено близько 300 кг наркотичних речовин, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це повідомив міністр закордонних справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"НПУ Києва викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками і лабораторію, де щомісяця виготовлялося до 100 кг психотропних речовин. Затримано дев'ять учасників ОЗГ", - розповів Аваков.

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Глава МВС додав, що правоохоронці вилучили близько 300 кг наркотичних речовин та понад 2 т. прекурсорів вартістю 110 млн грн.









