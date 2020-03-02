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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2439) контрабанда (1101) наркотики (934) Донецька область (2373) КПВВ (98)

 Прикордонники на КПВВ "Новотроїцьке" виявили партію психотропів, які таємно везли в окупований Донецьк. ФОТОрепортаж

У Донецькій області на КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали іномарку, в якій перевозили партію психотропів.

Про це сьогодні, 2 березня, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 57-річний українець їхав через КПВВ до тимчасово непідконтрольного Донецька.

"Під час контролю чоловік поводився вкрай знервовано і недарма, адже на його транспортний засіб спрацював службовий собака прикордонників. Згодом, під час перевірки його автомобіля, співробітники Держприкордонслужби та ДФС у бокових стінках багажного відділення виявили медичні препарати", - розповіли в пресслужбі.

Як з’ясувалося, чоловік планував провезти 400 пластин із вмістом психотропної речовини, а саме – фенобарбітал.

Прикордонники на КПВВ Новотроїцьке виявили партію психотропів, які таємно везли в окупований Донецьк 01
Прикордонники на КПВВ Новотроїцьке виявили партію психотропів, які таємно везли в окупований Донецьк 02
Прикордонники на КПВВ Новотроїцьке виявили партію психотропів, які таємно везли в окупований Донецьк 03

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"Відповідно до урядової постанови обіг цієї речовини обмежено. Особу та медичні препарати передано Нацполіції", - зазначили в пресслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178824
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, та такое пусть везут, йаду еще туда дасыпать.
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Я бы разрешил. И паленую водку на метиловом спирте, и наркоту, любую, и шрицы б.у., наркоманские, из под спида.
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Ой, та такое пусть везут, йаду еще туда дасыпать.
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Я бы разрешил. И паленую водку на метиловом спирте, и наркоту, любую, и шрицы б.у., наркоманские, из под спида.
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А ще субітекс та маковий опіат, через рік зуби повипадають, щелепи погниють, ноги , язви. І нікому буде йти в апалчєніє.
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Там и так уже почти все психически больные,если еще и это добавить,то на стенку полезут. от победоносия.
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Та їх і так нормально штирить, вже шостий рік не відпускає.
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Надо было еще партию героина добавить и отправить оркам в Донецк и Луганск - пусть "развлекаются")
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Насобирали наркоты. И вместо того шоб привселюдно сжигать - возьмите да и отправьте как гуманитарку в Дыныру. Транжирщики херовы.
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Ну, зачем! Нужно было еще добавить в поставку вкусняшек типа цианида и метилового спирта
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Перестаралися хлопці чи собачка нюх втратив, досадна накладка трапилась.
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