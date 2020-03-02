 Прикордонники на КПВВ "Новотроїцьке" виявили партію психотропів, які таємно везли в окупований Донецьк. ФОТОрепортаж

Про це сьогодні, 2 березня, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що 57-річний українець їхав через КПВВ до тимчасово непідконтрольного Донецька.

"Під час контролю чоловік поводився вкрай знервовано і недарма, адже на його транспортний засіб спрацював службовий собака прикордонників. Згодом, під час перевірки його автомобіля, співробітники Держприкордонслужби та ДФС у бокових стінках багажного відділення виявили медичні препарати", - розповіли в пресслужбі.

Як з’ясувалося, чоловік планував провезти 400 пластин із вмістом психотропної речовини, а саме – фенобарбітал.







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"Відповідно до урядової постанови обіг цієї речовини обмежено. Особу та медичні препарати передано Нацполіції", - зазначили в пресслужбі.