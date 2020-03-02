 "Ланос" і фура зіткнулися на Харківщині: четверо загиблих. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті аварії 22-річний водій легковика та двоє його пасажирів - 24 і 44-річна жінки від травм загинули на місці. Ще один пасажир автомобіля, 47-річний чоловік, був госпіталізований в місцеву лікарню, проте незабаром помер.





Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Вирішується питання про затримання 36-річного водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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