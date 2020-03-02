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Все про:Львівщина (1058) Нацполіція (9112) вбивство (2085)

 Поліція розшукує жителя Харківщини, який застрелив у Пустомитах дівчину і поранив чоловіка: є дані підозрюваного. ФОТО

У місті Пустомити (Львівська область) на вулиці Садовій сталася стрілянина, унаслідок якої загинула дівчина і постраждав чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відділу комунікації поліції Львівської області.

Як зазначається, житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, який кинувся на допомогу дівчині. Дівчина померла у швидкій, а чоловіка було госпіталізовано.

Зловмисник утік на мікроавтобусі "Фольксваген Т5". На території Львівської області введено поліцейську операцію, для розшуку і затримання зловмисника.

Поліція розшукує жителя Харківщини, який застрелив у Пустомитах дівчину і поранив чоловіка: є дані підозрюваного 01
Поліція розшукує жителя Харківщини, який застрелив у Пустомитах дівчину і поранив чоловіка: є дані підозрюваного 02

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Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникові, - довічне позбавлення волі.

Також повідомляються дані підозрюваного у вбивстві.

"За підозрою у вчиненні вбивства та замаху на вбивство розшукується Тур Віктор Васильович, 1963 року народження, житель Харківської області. Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани", - повідомили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178800
 
 
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А я то думаю, чого поліції стільки на всіх в'їздах до Львова...
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"По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одет в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки", - сообщили в полиции.Источник: https://censor.net.ua/p3178800

Это же убийца Шеремета! Поліція розшукує жителя Харківщини, який застрелив у Пустомитах дівчину і поранив чоловіка: є дані підозрюваного - Цензор.НЕТ 5202
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Андрію Антоненко яка підробив документи, змінив ходу, вбив дівчину, поранив хлопця і тихенько повернувся перед світанком в СІЗО, нову пред'яву зараз кинуть?)
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Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами. (с)
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понаехало всякого говна из сепарского харькова
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Я думаю, что из-за высказываний в сторону харьковчан таких как Вы мудаков, в Харькове и становится больше сепаров.
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Если человек из-за высказывания на форуме может стать сепаром, то может он и вправду - говно?
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Та й в Києві такого непотребу більше , ніж треба . Бо зовсім не треба .
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а вот были бы у всех трех пистолеты - было бы три трупа!
Даешь всем раздать нарезные короткостволы и разрешить их носить с собой!
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Ну сейчас запрещены короткостволы. Это сильно помогло девахе и "случайному свидетелю"?
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