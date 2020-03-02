 Прикордонники затримали росіянина, який видавав себе за громадянина Литви, щоб потрапити до Угорщини. ФОТО

Про це з посиланням на пресслужбу ДПСУ повідомляє Цензор.НЕТ.

Згодом поглиблена перевірка підтвердила фейковість паспорта. Про це свідчила низка ознак – від невідповідності нанесення даних до імітації елементів захисту від підробки.

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Чоловіка прикордонники негайно затримали. Під час бесіди він зізнався, що є громадянином Росії. Наразі тривають перевірочні заходи щодо встановлення особи іноземця.

За спробу незаконного перетинання державного кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".