 Прикордонники затримали росіянина, який видавав себе за громадянина Литви, щоб потрапити до Угорщини. ФОТО

Про це з посиланням на пресслужбу ДПСУ повідомляє Цензор.НЕТ.
Згодом поглиблена перевірка підтвердила фейковість паспорта. Про це свідчила низка ознак – від невідповідності нанесення даних до імітації елементів захисту від підробки.
Чоловіка прикордонники негайно затримали. Під час бесіди він зізнався, що є громадянином Росії. Наразі тривають перевірочні заходи щодо встановлення особи іноземця.
За спробу незаконного перетинання державного кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".
это в Украине половина кацапских предателей обосновалась )))
вернее 45%...опзж,ес,голос и прочая муть ...
чай у банці з-під солі з написом "цукор"
"Я достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза... "
А сейчас кацапы уже и на Олимпиадах шифруются...
2. Он въезжал по какому паспорту? С 1 марта взъезжают по заграничному
3. Разбираются с личностью? А как же КОМПЬТЕРИЗАЦИЯ ГРАНИЦЫ? Если он въехал - должны быть его данные В ОБЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ , пограничники должны были проверить по поддельному паспорту - когда въезжал? Может этот паспорт С НАРУШЕНИЯМИ сроков нахождения в Украине
4. Короче , совок есть совок . В ЕС это определяется мгновенно - вся подноготная и даже шо он возит
А шо российские паспорта в компьютер не попадают ? Там должны быть фото и чипы с индефикацией
По фото можно индефицировать оба паспорта
БЛИН, сколько писали этим депутатам навести порядок с совковыми паспортами , ввести визы с совком, привести в порядок объединённую компьютерную систему - БАРДАК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.