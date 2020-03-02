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Все про:Держприкордонслужба (2439) паспорт (455)

 Прикордонники затримали росіянина, який видавав себе за громадянина Литви, щоб потрапити до Угорщини. ФОТО

У пункті пропуску "Тиса", під час перевірки одного з пасажирів легковика Mercedes, яким виїжджали з України, у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності його документа - закордонного паспорта громадянина Литви.

Про це з посиланням на пресслужбу ДПСУ повідомляє Цензор.НЕТ.

Згодом поглиблена перевірка підтвердила фейковість паспорта. Про це свідчила низка ознак – від невідповідності нанесення даних до імітації елементів захисту від підробки.

Прикордонники затримали росіянина, який видавав себе за громадянина Литви, щоб потрапити до Угорщини 01

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Чоловіка прикордонники негайно затримали. Під час бесіди він зізнався, що є громадянином Росії. Наразі тривають перевірочні заходи щодо встановлення особи іноземця.

За спробу незаконного перетинання державного кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178796
 
   
 Топ коментарі
 
Эрдоган учит зеленского, как принудить агрессора к миру.Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию - Цензор.НЕТ 3940
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни буденновка с красной звездой на голове...
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Дав неправильну відповідь на питання "Чій Крим?".
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Зачем же ты скрепный организм едеш,рвешся, в ненависную гейропу?
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Эрдоган учит зеленского, как принудить агрессора к миру.Пограничники задержали россиянина, который прикинулся гражданином Литвы, чтобы попасть в Венгрию - Цензор.НЕТ 3940
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да ,у Эрдогана не забалуешь с руцким миром )))
это в Украине половина кацапских предателей обосновалась )))
вернее 45%...опзж,ес,голос и прочая муть ...
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни буденновка с красной звездой на голове...
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Скорее всего это один из тех кто бежит из параши от репрессий *****.
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хер на этого бурята из рашки *********... есть новости об аресте комбата Мельничука? Там кацапы, мразь мордовская, подсуетились... а наш мид шота в рот свой мидовский воды набрал
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як у тому анекдоті:
чай у банці з-під солі з написом "цукор"
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А когда-то было

"Я достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза... "
А сейчас кацапы уже и на Олимпиадах шифруются...
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Просто рашку надо развалить на небольшие государства с разными паспортами и сразу ввести им чипы
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1.в Украину он въехал и никаких подозрений не вызвал у пограничников ? С этим надо разбираться
2. Он въезжал по какому паспорту? С 1 марта взъезжают по заграничному
3. Разбираются с личностью? А как же КОМПЬТЕРИЗАЦИЯ ГРАНИЦЫ? Если он въехал - должны быть его данные В ОБЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ , пограничники должны были проверить по поддельному паспорту - когда въезжал? Может этот паспорт С НАРУШЕНИЯМИ сроков нахождения в Украине
4. Короче , совок есть совок . В ЕС это определяется мгновенно - вся подноготная и даже шо он возит
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Гнать надо тупых пограничных начальников под зад 😡😡😡
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Он мог и по Россиийскому въехать,а местечковые ему стряпали липовый! Молодцы что выявили.У меня молдоване по Латвийскому пытались выехать.Вьехали по Молдавскому а в Одессе им стряпали Латвийские
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В ОДЕССЕ на Малоарнаутской( Бендер) 😀😀😀
А шо российские паспорта в компьютер не попадают ? Там должны быть фото и чипы с индефикацией
По фото можно индефицировать оба паспорта
БЛИН, сколько писали этим депутатам навести порядок с совковыми паспортами , ввести визы с совком, привести в порядок объединённую компьютерную систему - БАРДАК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
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5 Ещё нет регистрации паспортов в гостиницах , а в ЕС - обязательно НА СКАН И данные уходят в общую компьютерную базу ЕС
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Штирлиц перешел границу незаметно. Об этом он узнал из утренних газет.
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Явная попытка пересеч границу по поддельному паспорту,а ему админку!!! Хотяб арест на 3 месяца,убирать какули от собак! А потом пенделем на родину.
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НЕТ В Украине правил отработки на общественных работах . Просто бардак . Разворовали страну, порядка европейского нет ни в чем
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