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 "Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет. ФОТО

У центрі Харкова молодий китаєць влаштував одиночний пікет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє один із харківських пабліків у Twitter.

Молодик у медичній масці вийшов до пам'ятника Т. Шевченку на вулиці Сумській у Харкові з плакатом, на якому кількома мовами було написано: "Я не вірус! Я - людина! Викорінення забобонів! Ми - весь світ! Ми ніколи нікого не дискримінуємо! Ми зробимо день світлішим!".

Я не вірус! Я - людина!: молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет 01
Фото: Twitter/Х##вая Салтовка | Харьков

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,9 тис. осіб, інфікованих - 80 тис., - держкомітет КНР

Нагадаємо, 28 лютого 2020 року ВООЗ підвищила оцінку глобального ризику поширення нового коронавірусу COVID-19 із "високого" до "дуже високого".

Я не вірус! Я - людина!: молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178793
 
   
 Топ коментарі
 
молодец. имеет гражданскую позицию и смелость ее выражать.
но хоть одну фразу мог бы написать на государственном языке.
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Не наглее кацапов ! Сколько тысяч украинцев убито китайцами ?
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Он еще и не китаец, а бурят просто не знает про это.
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Кто был за границей, знает насколько нагло себя ведут китайцы.
А как вспомнишь видео с дикими животными, которых это стадо жрёт - блевать хочется.
Нахрен из страны узкоглазого.
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Речь о рынке Уханя, с которого начался коронавирус, с которого эти ушлёпки жрут кошек и собак и тд.
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Не наглее кацапов ! Сколько тысяч украинцев убито китайцами ?
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Кацы по иерархии ниже этого гуана - та срань вообще к ветке не относится
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Китайцы, евреи, белорусы и прочие подхалимы блокируют украинские мирные инициативы в ООН, а сколько украинцев уже убиты из-за этого, считайте сами.
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Враньё, враньё, враньё!!! Видно , вы и не были за бугром!
Нагло себя ведут румыны, албанезы, арабы.
Китайцы - воспитанные, культурные и очень доброжелательные. Спокойные и миролюбивые. Никогда не бухие. Никогда не воруют, даже не просят милостыню. И никогда не замешаны в бардаке. Они трудоголики. У них менталилет - пахать и жить тихо, уважать законы.
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Китайці нахабно ведуть не за бугром, а в Україні. Мого одного приятеля "сині птахи" трохи не "накрили" в Гідропарку через зроблене зауваження щодо метання ножів у дерева.
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Китайцы не воруют? Ю-ха-ха-ха. Воруют все, что плохо лежит. Что такое "интеллектуальная собственность" вообще знать отказываются. Пока это чужая собственность, естественно. Ну и вообще, абсолютно нечестные.

Пример из статьи: "Мы никогда никого не дискриминируем". Это правда? Китай никого никогда не дискриминирует? Нет: Китай всегда врет.
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_Уйгуры в концлагерях, на Тайвань и Тибет зубы точат, Гонконг подмять стараются, в Южно-Китайском море по беспределу насыпают исскуственные острова, и оттяпывают себе таким макаром акваторию. Сам кетай - комуняцкая диктатура с пожизненно правящим фараоном и тотальным контролем над гражданами - антиутопия, электронный концлагерь и союзник людоеда путлера! А так в целом милые ребята, никого не притесняют...
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Лєнка-італєнка! То українці тобі дикі та некультурні, а китайці спокійні та миролюбні? Кацапка, у тебе не тільки какашник відклеївся, а й матрьошки вже почали с тебе сипатись. Зіграй нам ще на балалайці, хоч посміємось. "Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет - Цензор.НЕТ 4341
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Ахаха))))) а ісчьо кітайци наркотою не торгують))) "Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет - Цензор.НЕТ 6578
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и уйгуров они просто обожают . ни разу не геноцидят .
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В Китай свой едет твой уважаемый.
Узкоглазых тут не хватало.
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Он и поедет. Образование получит и поедет. Благодаря этим студентам вузы хоть могут за коммуналку заплатить и преподам премию дать. Он что здесь бесплатно учится
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Все это правильно конечно, но уж очень много вокруг этого политики...
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в данном случае это не политика, а предрассудки и стериотипы. Чисто на бытовом уровне
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молодец. имеет гражданскую позицию и смелость ее выражать.
но хоть одну фразу мог бы написать на государственном языке.
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Пусть твой молодец в своей стране митингует, а не у нас.
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Ви в курсі, скільки країн повідомили про наявність короновірусу на їх території. Ви впевнені, що саме китайці можуть привезти його до країни? Не доведи Боже. Чи він може прибути з європейцем? Тому цей хлопець абсолютно правий. Він не вірус, він- людина
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он имеет право митинговать в любой свободой стране. А затыкать людям рты - это чисто кацапский принцип.
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У нас ще нічого, а в Московії китайців вбивають за підозру у коронвірусі "Я не вирус! Я - человек!": молодой китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет - Цензор.НЕТ 7178
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Сколько уже убили?
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Одного у Курсьскій області, після випису з лікарні, це вже початок.
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Под Курском гражданина КНР убили после выписки из больницы с ОРВИ https://rg.ru/2020/02/19/reg-cfo/pod-kurskom-ubili-vyzdorovevshego-kitajca.html Мало? Потрібно більше? Чи достатньо?
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В Санжарах жертв могло быть намного больше.
Спасибо силовикам, что утихомирили мирных протестантов.
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Не паліться так завзято. Кожен ваш коментар - відмазування мокшів, і намагання довести, що українці гірші
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Я никого не отмазываю.
Просто, я не люблю, когда врут.
Если рожа кривая, ведь, не зеркало виновато, правда?
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Ваше НЕ відмазуваання, прямо аж впадає в очі
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Нахабство. Ще й гасла московитською написав.
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в Харькове редко кого встретишь в маске, зачем он своей маской людей пугает? "Я не вирус! Я - человек!": китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет - Цензор.НЕТ 9282
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В Китае, да и не только, маски одевают, чтобы не заразить других.
А у нас, чтобы не заразить ся.
Менталитет другой.
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"Я не вирус! Я - человек!": молодой китаец устроил в центре Харькова одиночный пикет" - Да наплевать! У людей более чем веские основания опасаться угрозы.
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_И дело вовсе не в том, что он китаец. Да хоть шумер, наплевать! А в том, что именно кетай - эпицентр смертельно опасной заразы! Стремительно и агрессивно распротсраняющейся разновидности атипичной пневмонии.
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Я бы последнюю фразу убрал, хватит тут недавнего самосожжения под ОП...
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сегодня я буду объезжать Сумскую и парк Шевченко, другими дорогами..
для китайца с плакатом: спасибо, что предупредил!..
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Можешь всю Украину объехать.
Страна от этого ничего не потеряет, а может, даже наоборот.
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По Пушкинской мантуль. Там в пробках какая-нибудь зараза и догонит. Не короновирус, так грипп или диарея...
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по Пушке давно уже стараюсь не ездить: узкая и вечно забитая машинами.. и пешеходов как селедки в банке.. так что, спасибо, но нет!
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Если этих особей больше 1 млрд,то для многих это вирус
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Мне не понятно, почему все говорят, что маска не защищает здорового от вируса? Если её каждый день менять. Или на худой конец стирать.
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нужно стирать обязательно хозяйственным мылом, а потом прогладить горячим утюгом
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Ни в коем случае не надевай на худой конец...
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Дійсно захистити може лише респіратор з тканини з HEPA-фільтром і з клапаном видиху. Кошткє від 80 до 120 грн, залежно від рівня захисту (FFP1...FFP3). Причому його треба вміти вірно одягати, і вміти знімати.
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Дуже "люблю" ,коли в новинах розповідають,хто де впав,хто де вкакався . до чого ж непрофесійне наше ЗМІ. А головні проблеми замовчуються,бо їхньому хазяїну це не вигідно. .
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осторожнее, меня за подобный вывод забанили недавно...
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В китайцах в их поведении эгоизм и совок так отвратительно смешались, что стараюсь их не замечать и обходить стороной и это чисто физиологическая реакция, как не вступить в собачью какашку. Это не расизм, это чисто телесная непроизвольная реакция, которую очень сложно контролировать.. я не против китайцев, достаточно хорошо знаю историю их уникальной цивилизации, в юности интересовался загадочным Китаем. Великая страна! Пусть учатся в Украине, но живут желательно как можно дальше от нашей страны. И дело не в коронавирусе а в самих китайцах ,в их зациклености на себе, в их серости, в их жестокости отношению к животным и окружающей среде. в их инфантильной ментальности.
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Людина, звичайно людина... з вірусом. І це головне.
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Продезенфецировать его ...если не загнется значит человек, если загнется значит вирус
"Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет - Цензор.НЕТ 836
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Хай в Китае попробует попикетировать и рассказать, что он человек.
"Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет - Цензор.НЕТ 4033
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к китайцам относился терпимо и дружелюбно до 2010 года. потом они подхватили вирус великодержавия и всё...
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Цікаво, спонсором цього одиночного пікету раптом не виявиться агентура інформаційно-психологісних опреацій параши в Україні? Як і спонсором істерії місцевих мешканців Н.Санжар?
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Лучше бы он написал - я не ем летучих мышей
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А еще они любят есть мозги живых обезьян или варить живую беременную овцу, чтобы насладиться деликатесом из её плода.
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Відпочивали в Таїланді в шикарному готельному комплексі. Все було чудово, допоки не приїхав табун китайців. Загидили все що можна та неможна, в басейн було страшно заходити. Вони як сарана - знищують все навколо себе, а яку гидоту вони їдять, то взагалі страшне. Їх навіть тайці терпіти не можуть та бояться того безладу, що вони залишають після себе. Цей один - в полі не воїн, але коли їх багато - тоді ховайся.
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Именно так. Не знаю откуда эти мифы о культурности китайцев взялись. Они никогда не были культурными. Об этом европейские путешественники или послы писали еще два века назад.
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Мифы взялись о китайский интеллигенции.
Среди туристов мы наблюдаем, в основном, разбогатевших селюков, а высокий материальный уровень не коррелирует с культурным, как показывает практика.
Правда, селюк - он везде селюк, невзирая на национальность, что африканский селюк, что селюк запоребриком.
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мао не знал что такое унитаз и срал где придется, за ним ходил коммуняцкий №6 и выкапывал яму...а затем вытирал жопу...
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Великий Кормчий ненавидел китайскую интеллигенцию, потому и Культурная Революция.
Так что имеем сейчас с интеллигенцией в Китае то, что имеем.
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В отличии от наших красножопых он ненавидел еще и пролетариат, как пособников интеллигенции, и движущей силой стало крестьянство....как результат полное экономическое отставание от ссср, не справились даже с Вьетнамом при наличии границы...)))
Кульминация китайского режима это Камбоджа...уничтожено все городское население...И тот же совковый Вьетнам расправился с режимом за 1 день)))
..Но в отличии от совка есть и плюсы, городское население денационализировано, в результате имеем быдлоинженеров, быдлобизмесменов, быдловысоквалифицированных рабочих...А основой национальной эдентичности является именно крестьянство....
При совке крестьянство всячески гандонили как мелкобуржуазный элемент...в резуальтате имеем огромное количество ваты с образованием
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Вот документальный фильм 1948 года о семье профессора биологии в Пекине (отец семьи получил образование в США).
Семья из Пекина 1948

Вот они, представители китайской интеллигенции, которых уничтожат в Культурную Революцию
Посмотрите, как они живут, как девочки ходят в аккуратных, самосшитых платьицах европейского покроя, как мать сама учит детей (школа платная, позже в ролике войдет речь о том, что мать собираетс продать свой свадебный подарок, бусы, чтобы оплатить учебу старшей дочери). Из-за гиперинфляции цены на продукты огромные, семья профессора не может позволить себе белка, едят редьку, единственное яйцо отдают старикам, а те - внуку.
Чтобы сберечь силы детей, отец ввел режим "экономии калорий" и укладывает детей очень рано спать.
И вот такие вот люди были уничтожены в Культурную Революцию.
Вот и имеет КНР то, что имеет.
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На самом деле даже эту новость можно воспринимать как разновидность хамовитости китайцев. Они абсолютно бесстыдная нация. Ведут себя очень агрессивно. Когда те же японцы их попрекают - вы позорите Азию, то те отвечают "зато мы искренние". Этим они напоминают наших душевных северных братушек из России, которые со своим Тагилом известны во всем мире, зато душевные.
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китаец не понимает, что для того что бы выявить коронавирус нужны врачи, а у нас то Супрун то неграмотный юрист в скафандре, так что эпидемия нам не угрожает (даже если вымрем)
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С Арбидолом неудачно получилось

"Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет - Цензор.НЕТ 6303

Свежая статья, еще не прошедшая peer-review, про эффективность различных препаратов в терапии COVID-19 у тяжелых пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом.
На картинке влияние Рибавирина, Озельтамивира, Арбидола, Глюкокортикоидов, Иммуноглобулина на выживаемость. Синий - препарат, красный - контроль. Ни один из препаратов стат. значимого положительного эффекта не показал. Большинство (кроме озельтамивира) показали незначимый отрицательный. Особенно грустно получилось с арбидолом. Все умерли.

https://coronavirus.d3.ru/s-arbidolom-neudachno-poluchilos-1936224/
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Арбидол вроде просто адская штука для организма.
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Узкоплёночный Брюс Ли не вирус
от так заголовок норм.
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от якби він це написав українською, то можливо, а так ...
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молодец, вот где сила духа!! Уважаю тоже пацана!
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Показана тренировка. Тяжело в учении... Ну да.
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