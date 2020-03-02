 "Я не вірус! Я - людина!": молодий китаєць влаштував у центрі Харкова одиночний пікет. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє один із харківських пабліків у Twitter.
Молодик у медичній масці вийшов до пам'ятника Т. Шевченку на вулиці Сумській у Харкові з плакатом, на якому кількома мовами було написано: "Я не вірус! Я - людина! Викорінення забобонів! Ми - весь світ! Ми ніколи нікого не дискримінуємо! Ми зробимо день світлішим!".
Фото: Twitter/Х##вая Салтовка | Харьков
Нагадаємо, 28 лютого 2020 року ВООЗ підвищила оцінку глобального ризику поширення нового коронавірусу COVID-19 із "високого" до "дуже високого".
А как вспомнишь видео с дикими животными, которых это стадо жрёт - блевать хочется.
Нахрен из страны узкоглазого.
Нагло себя ведут румыны, албанезы, арабы.
Китайцы - воспитанные, культурные и очень доброжелательные. Спокойные и миролюбивые. Никогда не бухие. Никогда не воруют, даже не просят милостыню. И никогда не замешаны в бардаке. Они трудоголики. У них менталилет - пахать и жить тихо, уважать законы.
Пример из статьи: "Мы никогда никого не дискриминируем". Это правда? Китай никого никогда не дискриминирует? Нет: Китай всегда врет.
Узкоглазых тут не хватало.
но хоть одну фразу мог бы написать на государственном языке.
Спасибо силовикам, что утихомирили мирных протестантов.
Просто, я не люблю, когда врут.
Если рожа кривая, ведь, не зеркало виновато, правда?
А у нас, чтобы не заразить ся.
Менталитет другой.
для китайца с плакатом: спасибо, что предупредил!..
Страна от этого ничего не потеряет, а может, даже наоборот.
Среди туристов мы наблюдаем, в основном, разбогатевших селюков, а высокий материальный уровень не коррелирует с культурным, как показывает практика.
Правда, селюк - он везде селюк, невзирая на национальность, что африканский селюк, что селюк запоребриком.
Так что имеем сейчас с интеллигенцией в Китае то, что имеем.
Кульминация китайского режима это Камбоджа...уничтожено все городское население...И тот же совковый Вьетнам расправился с режимом за 1 день)))
..Но в отличии от совка есть и плюсы, городское население денационализировано, в результате имеем быдлоинженеров, быдлобизмесменов, быдловысоквалифицированных рабочих...А основой национальной эдентичности является именно крестьянство....
При совке крестьянство всячески гандонили как мелкобуржуазный элемент...в резуальтате имеем огромное количество ваты с образованием
Семья из Пекина 1948
Вот они, представители китайской интеллигенции, которых уничтожат в Культурную Революцию
Посмотрите, как они живут, как девочки ходят в аккуратных, самосшитых платьицах европейского покроя, как мать сама учит детей (школа платная, позже в ролике войдет речь о том, что мать собираетс продать свой свадебный подарок, бусы, чтобы оплатить учебу старшей дочери). Из-за гиперинфляции цены на продукты огромные, семья профессора не может позволить себе белка, едят редьку, единственное яйцо отдают старикам, а те - внуку.
Чтобы сберечь силы детей, отец ввел режим "экономии калорий" и укладывает детей очень рано спать.
И вот такие вот люди были уничтожены в Культурную Революцию.
Вот и имеет КНР то, что имеет.
Свежая статья, еще не прошедшая peer-review, про эффективность различных препаратов в терапии COVID-19 у тяжелых пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом.
На картинке влияние Рибавирина, Озельтамивира, Арбидола, Глюкокортикоидов, Иммуноглобулина на выживаемость. Синий - препарат, красный - контроль. Ни один из препаратов стат. значимого положительного эффекта не показал. Большинство (кроме озельтамивира) показали незначимый отрицательный. Особенно грустно получилось с арбидолом. Все умерли.
https://coronavirus.d3.ru/s-arbidolom-neudachno-poluchilos-1936224/
от так заголовок норм.
пусть у себя в китае попробует !