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Все про:контрабанда (1101) наркотики (934) СБУ (5350) Євросоюз (2825)

 СБУ затримала організатора масштабної контрабанди героїну в ЄС, який ховав наркотики у фанері. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України встановили і затримали організатора контрабанди героїну в Євросоюз, яку СБУ викрила на Закарпатті в кінці минулого року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Нагадаємо, що торік у листопаді на пункті пропуску "Ужгород" у вантажному автомобілі з будівельними матеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків, прихованих у листах клеєної фанери. Загальна вага вилучених наркотичних засобів становила 374 кілограми. За попередньою версією слідчих органів безпеки, організував наркотрафік іноземець ‒ власник київської фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг під час продажу промислових товарів за кордон. Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців.

СБУ затримала організатора масштабної контрабанди героїну в ЄС, який ховав наркотики у фанері 01

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України іноземцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також дивіться: Співробітники приватного медцентру на Полтавщині продавали рецепти на психотропи, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178791
 
   
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а шо за іносранєц? чому не вказують марку "іномарки"?
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то тра засекретити і все остальне: і закарпаття, і Київ. Про ФСБУ не упомінать, марку наркотіка і його масу скрить. І нашо було фанєру подставлять?
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"СБУ задержала организатора масштабной контрабанды героина в ЕС, прятавшего наркотики в фанере. ФОТО" - где ФОТО фанеры?
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