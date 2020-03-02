 СБУ затримала організатора масштабної контрабанди героїну в ЄС, який ховав наркотики у фанері. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
Нагадаємо, що торік у листопаді на пункті пропуску "Ужгород" у вантажному автомобілі з будівельними матеріалами правоохоронці виявили масштабну партію важких наркотиків, прихованих у листах клеєної фанери. Загальна вага вилучених наркотичних засобів становила 374 кілограми. За попередньою версією слідчих органів безпеки, організував наркотрафік іноземець ‒ власник київської фірми, що спеціалізується на наданні посередницьких послуг під час продажу промислових товарів за кордон. Оголошеного в розшук комерсанта затримали в одному з південних регіонів України, де він переховувався від правоохоронців.