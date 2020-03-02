 Унаслідок потрійної ДТП на Дніпропетровщині одна людина загинула, ще чотирьох госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Автомобільна аварія сталася сьогодні, 2 березня, близько 4:25. Як попередньо встановлено слідчими, автомобіль "ВАЗ" під керуванням 74-річного чоловіка на заокругленні виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою DAF. Після цього "ВАЗ" продовжив некерований рух зустрічною смугою та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, у салоні якого перебувало 8 пасажирів. Пасажири Mercedes від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП водій автомобіля "ВАЗ" від травм помер на місці пригоди. Чотирьох пасажирів "ВАЗ" було госпіталізовано.

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Фото: сайт Нацполіції

Нині поліція встановлює всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.