EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  3463  6
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровщина (653) ДТП (2804) Нацполіція (9112)

 Унаслідок потрійної ДТП на Дніпропетровщині одна людина загинула, ще чотирьох госпіталізовано, - поліція. ФОТО

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох автомобілів одна людина загинула, ще четверо зазнали травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Автомобільна аварія сталася сьогодні, 2 березня, близько 4:25. Як попередньо встановлено слідчими, автомобіль "ВАЗ" під керуванням 74-річного чоловіка на заокругленні виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою DAF. Після цього "ВАЗ" продовжив некерований рух зустрічною смугою та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes, у салоні якого перебувало 8 пасажирів. Пасажири Mercedes від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок потрійної ДТП на Дніпропетровщині одна людина загинула, ще чотирьох госпіталізовано, - поліція 01

Унаслідок ДТП водій автомобіля "ВАЗ" від травм помер на місці пригоди. Чотирьох пасажирів "ВАЗ" було госпіталізовано.

Дивіться: Поліцейський насмерть збив велосипедистку на Хмельниччині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Унаслідок потрійної ДТП на Дніпропетровщині одна людина загинула, ще чотирьох госпіталізовано, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

Нині поліція встановлює всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178786
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
российський автопром , Вообще на Трасу не Выпускать , а ездить по Велосипедных Дорожках.
 показати весь коментар
 
Итальянская Ручка произведенная в россии , что то Всегда Плохо пишет.К чему бы Это.
 показати весь коментар
 
К тому что устаревшее итальянское ведро где бы его не произвели, ездить нормально не будет.
 показати весь коментар
 
чем дешевле авто, тем больше в нём пассажиров...
 показати весь коментар
 
решается вопрос об открытии уголовного производства.

==
Кого судить будут? 74-летнего мертвеца?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору