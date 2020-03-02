 Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві. ФОТОрепортаж

У межах проведення операцій "Щит", "Мережа" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які на замовлення власників спортивних закладів та власників інтернет-магазинів, які здійснюють реалізацію реабілітаційних та спортивних товарів, налагодили канал переміщення на митну територію України спортивного харчування за значно заниженою митною вартістю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили групу підконтрольних фізичних осіб-підприємців та підприємств-імпортерів, від імені яких уклали зовнішньоекономічні контракти із європейськими компаніями-виробниками на постачання спортивного харчування.

Під час розмитнення товарів зловмисники подавали до митних органів інвойси та інші документи від імені підконтрольних підприємств-імпортерів із недостовірними відомостями щодо фактичної вартості імпортованих ТМЦ, яку занижували в 3–3,5 раза. Внаслідок таких дій фігуранти, відповідно, занижували і сплату митних платежів.

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У подальшому ввезені таким чином товари фактично передавали замовникам мінімізації, а документально – відображали їх продаж в адресу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Протягом 2019-2020 рр. через компанії, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, було ввезено товарів із заниженням митної вартості на 100 млн грн.

На підставі ухвал суду проведено низку обшуків за місцями реалізації ТМЦ, а також в офісних та складських приміщеннях, якими користувалися фігуранти і за місцями їхнього проживання.

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За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 3,6 млн грн, партію спортивного харчування на суму близько 20 млн грн, електронні прайс-листи компаній-нерезидентів із зазначенням фактичної вартості імпортованих ТМЦ та ін. докази незаконної діяльності.







Триває слідство.