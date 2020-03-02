EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  1876  4
Все про:Київ (7364) податки (877) розмитнення (115) ДФС (2404)

 Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва ліквідували центр мінімізації митних платежів, через який в Україну протягом 2019-2020 рр. переміщено товарів за значно заниженою митною вартістю на 100 млн грн.

У межах проведення операцій "Щит", "Мережа" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які на замовлення власників спортивних закладів та власників інтернет-магазинів, які здійснюють реалізацію реабілітаційних та спортивних товарів, налагодили канал переміщення на митну територію України спортивного харчування за значно заниженою митною вартістю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили групу підконтрольних фізичних осіб-підприємців та підприємств-імпортерів, від імені яких уклали зовнішньоекономічні контракти із європейськими компаніями-виробниками на постачання спортивного харчування.

Під час розмитнення товарів зловмисники подавали до митних органів інвойси та інші документи від імені підконтрольних підприємств-імпортерів із недостовірними відомостями щодо фактичної вартості імпортованих ТМЦ, яку занижували в 3–3,5 раза. Внаслідок таких дій фігуранти, відповідно, занижували і сплату митних платежів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник ДФС у Києві погорів на хабарі в $4 тис. за допомогу в закритті кримінального провадження. ФОТО

У подальшому ввезені таким чином товари фактично передавали замовникам мінімізації, а документально – відображали їх продаж в адресу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Протягом 2019-2020 рр. через компанії, які входили до складу центру мінімізації митних платежів, було ввезено товарів із заниженням митної вартості на 100 млн грн.

На підставі ухвал суду проведено низку обшуків за місцями реалізації ТМЦ, а також в офісних та складських приміщеннях, якими користувалися фігуранти і за місцями їхнього проживання.

Читайте також: Гончарук оголосив про перезавантаження ДФС: Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено необліковану готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 3,6 млн грн, партію спортивного харчування на суму близько 20 млн грн, електронні прайс-листи компаній-нерезидентів із зазначенням фактичної вартості імпортованих ТМЦ та ін. докази незаконної діяльності.

Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві 01

Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві 02
Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві 03
Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві 04

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178782
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А прибавку к Пенции 10% не Добавили . О чем Говорить и с Кем А бульбы пускать все Умеют.
 показати весь коментар
 
Занижение стоимости - не простая штука. В соответствии с внешнеэкономическим контрактом, оплатить поставщику импортёр может Только цену, указанную в счет-фактуре(Инвойсе). Значит недостающую сумму надо передать продавцу. А как? Все финансовые денежные движения контролируются НБУ (значит там в доле). Или контрабандой, обменяв "неправомерную" выгоду на валюту.
Тогда вопрос. Как облагается высокая прибыль внутри страны? Ведь логично, что между ввозной "заниженной" и продажной возникает большая разница! Налога на прибыль никто не отменял!
Получается, налоговая не способна отслеживать перемещение и продажу товара "заниженной" стоимостью. Т.е. не желает создавать Систему прозрачных продаж.
Вывод очевиден. Налоговой выгодна коррупция...
 показати весь коментар
 
та ти шо... Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві - Цензор.НЕТ 4868 то йде вже далі - як податкова це державна установа то держави створюють заради хабарів!! Роботу центру мінімізації митних платежів, через який за заниженою митною вартістю в Україну було ввезено товарів на 100 млн грн, зупинено в Києві - Цензор.НЕТ 2117
 показати весь коментар
 
Первой пошла спорт хавка. Видимо, слабый откат, да и 4го марта уряд драть будут... Разменяли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору