EN|RU|UK
Теми дня: Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  688  14
Все про:Туреччина (1055) Небесна Сотня (286) ПЦУ (534)

 Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували в храмі Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

В історичному стамбульському районі Фатіх, в храмі Святого Миколая сьогодні відбувалася божественна літургія за участю священників Православної церкви України та Вселенського Патріархату, під час якої вшанували пам'ять Героїв Небесної сотні, помолилися за захисників України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Автокефальна українська церква — це одна з перемог нашої держави, це фундамент нашого духовного життя, фундамент нашої державності. Ми віримо, що які б задуми не були у держави-агресора, їй не вдасться нічого вчинити, бо Бог благословив нашу державу і Бог благословив автокефальну церкву України", - наголосив у своїй промові архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шоста річниця розстрілів на Майдані супроводжувалася масованою інформатакою проти Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні, - Інститут масової інформації

Під час богослужіння присутні помолилися за Героїв Небесної сотні, полеглих у війні на Донбасі, всіх, хто віддав своє життя, боронив і боронить Україну.

"Нам, українцям, дуже приємно, що маємо можливість не вперше молитися, відвідувати літургію, яка проходить українською мовою. Хочу пригадати події 20 лютого 2014 року, коли на Майдані Незалежності небайдужі українці вийшли проти режиму, який не давав нам розвиватися", - сказав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

Память Героїв Небесної Сотні вшанували в храмі Вселенського Патріархату 01
Память Героїв Небесної Сотні вшанували в храмі Вселенського Патріархату 02
Память Героїв Небесної Сотні вшанували в храмі Вселенського Патріархату 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178745
 
   
 Топ коментарі
 
Журналисты наверно не в курсе ГДЕ Константинополь 😎
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно а в лавре так называемой упц москальскаго пархата?
 показати весь коментар
 
«В историческом стамбульском районе Фатих, в храме Святого Николая сегодня совершалась божественная литургия с участием священников Православной церкви Украины и Вселенского Патриархата, во время которой почтили память Героев Небесной сотни, помолились за защитников Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3178745»
А що, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКА ПАТРІАРХІЯ, ВСЬО?
Варфоломій, то «патріарх історічєского стамбульского района Фатих» ?
Точно?
 показати весь коментар
 
Журналисты наверно не в курсе ГДЕ Константинополь 😎
 показати весь коментар
 
 
Просто дивно, що є такі дописувачі. Хоча б, ради себе, не показували свій плінтусний рівень
 показати весь коментар
 
 
Религия уже давно перешла в политику, 21 век (товарищи) какой бог? Эволюция форева!
С УВ. Агностик
 показати весь коментар
 
Так она из нее и не выходила))) Просто если руль политик светский (как правило сам агностик), то он ставил попов раком и давал указание заставлять баранов славить себя любимого...
Если же же попы оказывались сильней свиты руля, они заставляли светского политика давать приказы силовым структурам кормить шобло в рясах))))
 показати весь коментар
 
«Каждому, наверное, известны слова первопроходца Нила Армстронга 20 июля 1969 года: "Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества". Не каждый, однако, помнит, что сразу после посадки лунного модуля на Базе Спокойствия, еще до выхода Армстронга на поверхность Луны, Олдрин обратился к телезрителям: "Я хотел бы пригласить каждого человека, где бы и кем бы он ни был, осмыслить события последних нескольких часов и вознести благодарность наиболее приемлемым для каждого способом". Хотя Олдрин был (и остается) глубоко верующим человеком, он сознательно не стал использовать в этой фразе слово "Бог", "Господь" или "Всевышний" в своём обращении, чтобы не вызвать гнев антирелигиозных кругов. Заклятая атеистка и феминистка Мадалин Маррей О'Хара уже судилась (безуспешно) с НАСА, обвиняя космическое агентство в пропаганде религии . Судебная тяжба относилась к эпизоду, когда астронавты Apollo-8 читали отрывки из Библии во время облёта Луны.
Ещё до лунного путешествия Олдрин стал членом правления местной пресвитерианской церкви и получил добро старейшин для совершения ритуала евхаристии во время миссии. Астронавт тайком пронёс в космический корабль кусок бездрожжевого хлеба и стеклянный пузырек с красным вином. После посадки и подготовки к выходу на поверхность Луны Олдрин провел краткую службу с причастием. О встречах Олдрина с неверующими в реальность лунных высадок тоже написаны тома. Самым знаменитым эпизодом является, наверное, конфронтация Олдрина в сентябре 2002 года с активистом Бартом Сибрелом, который посвятил свою жизнь доказательству, что высадка на Луне - инсценировка НАСА. После словесной перепалки Олдрин нанес Сибрелу (на 34 года его моложе) удар в челюсть, тот упал на тротуар. Изучив видеозапись "поединка", полиция Лос-Анджелеса отказала Сибрелу в возбуждении дела против Олдрина, посчитав его апперкот оправданной реакцией на провокацию.»
 показати весь коментар
 
Релігія може і перейшла, але релігія і віра - різні речі.
 показати весь коментар
 
 
ти Біблію читав? там весь старий заповіт в половина нового заповіту про політику.
 показати весь коментар
 
Велика подяка Патрірху за молитви за нашими Героями.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору