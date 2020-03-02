 Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували в храмі Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Автокефальна українська церква — це одна з перемог нашої держави, це фундамент нашого духовного життя, фундамент нашої державності. Ми віримо, що які б задуми не були у держави-агресора, їй не вдасться нічого вчинити, бо Бог благословив нашу державу і Бог благословив автокефальну церкву України", - наголосив у своїй промові архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

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Під час богослужіння присутні помолилися за Героїв Небесної сотні, полеглих у війні на Донбасі, всіх, хто віддав своє життя, боронив і боронить Україну.

"Нам, українцям, дуже приємно, що маємо можливість не вперше молитися, відвідувати літургію, яка проходить українською мовою. Хочу пригадати події 20 лютого 2014 року, коли на Майдані Незалежності небайдужі українці вийшли проти режиму, який не давав нам розвиватися", - сказав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.





