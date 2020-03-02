 Пам'ять Героїв Небесної Сотні вшанували в храмі Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Автокефальна українська церква — це одна з перемог нашої держави, це фундамент нашого духовного життя, фундамент нашої державності. Ми віримо, що які б задуми не були у держави-агресора, їй не вдасться нічого вчинити, бо Бог благословив нашу державу і Бог благословив автокефальну церкву України", - наголосив у своїй промові архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.
Під час богослужіння присутні помолилися за Героїв Небесної сотні, полеглих у війні на Донбасі, всіх, хто віддав своє життя, боронив і боронить Україну.
"Нам, українцям, дуже приємно, що маємо можливість не вперше молитися, відвідувати літургію, яка проходить українською мовою. Хочу пригадати події 20 лютого 2014 року, коли на Майдані Незалежності небайдужі українці вийшли проти режиму, який не давав нам розвиватися", - сказав генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.
Источник: https://censor.net.ua/p3178745»
А що, КОНСТАНТИНОПОЛЬСКА ПАТРІАРХІЯ, ВСЬО?
Варфоломій, то «патріарх історічєского стамбульского района Фатих» ?
Точно?
С УВ. Агностик
Если же же попы оказывались сильней свиты руля, они заставляли светского политика давать приказы силовым структурам кормить шобло в рясах))))
Ещё до лунного путешествия Олдрин стал членом правления местной пресвитерианской церкви и получил добро старейшин для совершения ритуала евхаристии во время миссии. Астронавт тайком пронёс в космический корабль кусок бездрожжевого хлеба и стеклянный пузырек с красным вином. После посадки и подготовки к выходу на поверхность Луны Олдрин провел краткую службу с причастием. О встречах Олдрина с неверующими в реальность лунных высадок тоже написаны тома. Самым знаменитым эпизодом является, наверное, конфронтация Олдрина в сентябре 2002 года с активистом Бартом Сибрелом, который посвятил свою жизнь доказательству, что высадка на Луне - инсценировка НАСА. После словесной перепалки Олдрин нанес Сибрелу (на 34 года его моложе) удар в челюсть, тот упал на тротуар. Изучив видеозапись "поединка", полиция Лос-Анджелеса отказала Сибрелу в возбуждении дела против Олдрина, посчитав его апперкот оправданной реакцией на провокацию.»